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Игровой день ЧМ-2023 по хоккею 12 мая: результаты матчей, видео, расписание, турнирная таблица

Экс-вратарь «Авангарда» забил сам себе, Канада унизила хозяев. Итоги первого дня ЧМ-2023
Егор Торишный
Итоги первого дня ЧМ-2023
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Финны проиграли в основное время впервые за четыре года, шведы с трудом одолели немцев.

12 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге стартовал очередной чемпионат мира по хоккею. Коротко подводим итоги первого игрового дня турнира.

ЧМ-2023. Группа A
12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 4
США
1:0 Хартикайнен (Саллинен, Маннинен) – 17:07 (pp)   1:1 Готье (Мазур, Сэмберг) – 33:48   1:2 О'Коннор (Сэмберг, Гарланд) – 49:49   1:3 Так (Гримальди, О'Коннор) – 52:57   1:4 Так (О'Коннор) – 59:12

Действующие чемпионы мира неплохо начали игру с американцами, а ближе к концу первого периода Хартикайнен открыл счёт в большинстве, но со второго периода команду Юкки Ялонена было не узнать. Молодая сборная США принялась раз за разом вскрывать оборону финнов быстрыми и дерзкими атаками, умными комбинациями, заставляя оборону Суоми допускать огромное количество несвойственных ей ошибок.

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В результате американцы отыгрались во втором периоде (ещё один гол судьи не засчитали в очень спорном эпизоде), а в третьем оформили красивую победу. Финны, кстати, впервые проиграли в основное время на международном турнире аж с 2019 года.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
Чехия
1:0 Хромьяк (Княжко, Цегларик) – 04:52 (pp)   1:1 Червенка (Кубалик, Хитил) – 06:38   2:1 Росандич (Лантоши) – 10:57   2:2 Седлак (Флек, Кундратек) – 13:48 (sh)   2:3 Седлак (Кубалик, Томашек) – 18:48 (pp)

В параллельной встрече в Риге Чехия и Словакия выдали интересное зрелище: в первом периоде команды на двоих забросили пять шайб, а вот оставшиеся 40 минут оказались сухими. Победу чехам принесли голы бывших звёзд КХЛ: Червенка оформил первую шайбу команды Кари Ялонена на турнире, а затем дубль сделал Седлак.

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею

Не смутил бронзовых призёров ЧМ-2022 и грандиозный конфуз, приключившийся с голкипером Шимоном Грубецом. На 11-й минуте «золотой» вратарь «Авангарда» в безобидной ситуации закинул шайбу себе в ворота, немало удивив как партнёров, так и соперников.

ВИДЕО

Но в остальном Грубец был надёжен: сделал 12 сейвов только в первом периоде, 23 за весь матч и помог чехам начать турнир с победы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
12 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
1 : 0
Германия
1:0 Линдберг (Берггрен, Петерссон) – 41:31 (pp)

Сборная Швеции захватила лидерство в группе А после первого дня благодаря скромной победе над немецкой командой. Вплоть до начала третьего периода Юханссон и Нидербергер – голкиперы соперников – шли на «сухой» матч, при этом не сильно утруждаясь работой, но удаление форварда сборной Германии Фишбуха на 40-й минуте оказалось роковым для бундестим. Уже после перерыва Линдберг на излёте большинства размочил-таки счёт, и эта шайба оказалась единственной в матче.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
12 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Латвия
Окончен
0 : 6
Канада
0:1 Круз (Гласс, Кребс) – 00:52   0:2 Лотон (Уигар, Миддлтон) – 04:56   0:3 Уигар (Куинн, Тоффоли) – 28:17 (pp)   0:4 Бле (Кребс, Хант) – 35:12   0:5 Велено (Уигар) – 53:58   0:6 Макбэйн (Карконе, Фантилли) – 55:40

Самую лёгкую победу дня одержали канадцы, буквально унизившие сборную Латвии на глазах родных болельщиков. «Кленовые», особо не напрягаясь, оформили по две шайбы в каждом периоде (причём голы на свой счёт записали шесть разных хоккеистов), а Сэм Монтембо, отразив 23 броска, оформил «сухарь». Команда Харийса Витолиньша не уступила сопернику в количестве угроз, но их качество продемонстрировало чудовищную разницу в классе между соперниками.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

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