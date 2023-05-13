Экс-вратарь «Авангарда» забил сам себе, Канада унизила хозяев. Итоги первого дня ЧМ-2023

Финны проиграли в основное время впервые за четыре года, шведы с трудом одолели немцев.

12 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге стартовал очередной чемпионат мира по хоккею. Коротко подводим итоги первого игрового дня турнира.

Действующие чемпионы мира неплохо начали игру с американцами, а ближе к концу первого периода Хартикайнен открыл счёт в большинстве, но со второго периода команду Юкки Ялонена было не узнать. Молодая сборная США принялась раз за разом вскрывать оборону финнов быстрыми и дерзкими атаками, умными комбинациями, заставляя оборону Суоми допускать огромное количество несвойственных ей ошибок.

В результате американцы отыгрались во втором периоде (ещё один гол судьи не засчитали в очень спорном эпизоде), а в третьем оформили красивую победу. Финны, кстати, впервые проиграли в основное время на международном турнире аж с 2019 года.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

В параллельной встрече в Риге Чехия и Словакия выдали интересное зрелище: в первом периоде команды на двоих забросили пять шайб, а вот оставшиеся 40 минут оказались сухими. Победу чехам принесли голы бывших звёзд КХЛ: Червенка оформил первую шайбу команды Кари Ялонена на турнире, а затем дубль сделал Седлак.

Не смутил бронзовых призёров ЧМ-2022 и грандиозный конфуз, приключившийся с голкипером Шимоном Грубецом. На 11-й минуте «золотой» вратарь «Авангарда» в безобидной ситуации закинул шайбу себе в ворота, немало удивив как партнёров, так и соперников.

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Но в остальном Грубец был надёжен: сделал 12 сейвов только в первом периоде, 23 за весь матч и помог чехам начать турнир с победы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Сборная Швеции захватила лидерство в группе А после первого дня благодаря скромной победе над немецкой командой. Вплоть до начала третьего периода Юханссон и Нидербергер – голкиперы соперников – шли на «сухой» матч, при этом не сильно утруждаясь работой, но удаление форварда сборной Германии Фишбуха на 40-й минуте оказалось роковым для бундестим. Уже после перерыва Линдберг на излёте большинства размочил-таки счёт, и эта шайба оказалась единственной в матче.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Самую лёгкую победу дня одержали канадцы, буквально унизившие сборную Латвии на глазах родных болельщиков. «Кленовые», особо не напрягаясь, оформили по две шайбы в каждом периоде (причём голы на свой счёт записали шесть разных хоккеистов), а Сэм Монтембо, отразив 23 броска, оформил «сухарь». Команда Харийса Витолиньша не уступила сопернику в количестве угроз, но их качество продемонстрировало чудовищную разницу в классе между соперниками.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.