«Позор организаторам!» В Латвии уже подсчитывают убытки от ЧМ без России

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Латвии столкнулись с серьёзной проблемой – турнир рискует принести не прибыль, а убытки. Накануне старта соревнований член правления Латвийской федерации хоккея и глава оргкомитета ЧМ Эдгарс Бунцис сообщил об отсутствии ажиотажа вокруг хоккейных матчей.

«Стоимость жизни стала намного выше, это тоже влияет на нас как на организаторов», — говорил Бунцис в конце апреля, когда было продано около 70 тысяч билетов. При этом, в отличие от ЧМ-2021, когда государство выделило на турнир € 4 млн, в этом году Латвийской федерации придётся рассчитывать в основном на собственные силы. Как сообщает портал Delfi, общий бюджет рижской части ЧМ-2023 составляет не более € 8 млн, из которых город выделяет € 570 тыс., латвийский оргкомитет – € 550 тыс., а государство вложилось только в лицензию на проведение турнира (€ 500 тыс.) и организацию конгресса ИИХФ (€ 250 тыс.). Таким образом, более € 6 млн предполагалось покрыть за счёт билетных продаж, а с этим в Риге напряжёнка.

«Арена-Рига», вмещающая 10 300 человек, не смогла собрать аншлаг даже на первый матч хозяев, хотя вывеска была более чем громкой – играли с Канадой. Посещаемость составила 9260 человек, но хотя бы билеты были раскуплены полностью, и в продажу даже пустили квитки на стоячие места.

Даже эти, самые дешёвые билеты стоят немало – почти € 28. Они поступают в продажу в последний момент и пользуются большим спросом – портал LSM сообщает, что на сегодняшний матч Словении со Швейцарией стоячие места раскупили за 15 минут.

Цены на сидячие места кусаются — от € 49 до € 135 на матчи Латвии и от € 9 до € 135 на матчи других команд. К старту турнира удалось продать в общей сложности 105 тысяч, то есть менее половины из общих 240 тысяч. При этом около четырёх тысяч билетов раздали бесплатно малообеспеченным семьям и украинским беженцам, ещё пять тысяч билетов продали по € 10 молодым латвийским хоккеистам и три тысячи билетов реализовали среди школьников.

Дошло до абсурда – за несколько дней до начала ЧМ пара болельщиков сломали в Риге ледяную статую в виде шайбы, потому что увидели там замурованные билеты. Они, впрочем, оказались всего лишь рекламным муляжом, а хулиганов арестовала полиция.

Организаторы надеются на иностранных болельщиков, которых ожидают от 25 до 40 тысяч, особенно на чехов, чью сборную отправили в Латвию вместо США, а не в Финляндию, чтобы развести североамериканские команды по разным группам.

Участвуй в турнире сборная России, такого безобразия, конечно, не было бы. Одни только наши болельщики, которым до Латвии, особенно из европейской части страны, рукой подать, могли бы сделать Риге всю кассу. И не только по билетам, но и повысить выручку ресторанов, магазинов атрибутики, продажи пива в фан-зонах и прочего.

Прямо перед стартом турнира продажи на рижские матчи пошли активнее, но всё равно пока выходят лишь убытки, и на прибыль надежды нет.

«Чехов будет много. Они активно раскупают билеты. Швейцарцы и словаки тоже активно, а вот норвежцы и словенцы с этой точки зрения неприятно удивили.

На 1 мая без государственной поддержки потери организаторов составляют € 1,5 млн. Мы постараемся выйти «в ноль». Если не получится, долги будем отдавать в долгосрочной перспективе. Скорее всего, средства будут направлены из бюджета ЛХФ. Это значит меньше денег на развитие детского хоккея и хоккея в Латвии вообще», — отметил Бунцис.

Эти проблемы привлекли внимание европейских СМИ. «Финансовый кошмар чемпионата мира», — пишет Aftonbladet. «Позор организаторам в Латвии!» — гласит заголовок статьи чешского Blesk.

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В Финляндии дела обстоят намного лучше. Ещё до начала первенства было продано 211 тысяч билетов, причём в основном местным болельщикам, на долю иностранцев приходится около 10%. И, хотя в Тампере цены тоже немалые, интерес к хоккею не ослабевает. Команда Суоми три года подряд выходила в финал, выиграла за это время два золота и одно серебро, и болельщики только удивляются ценам, но платить готовы. От сборной Юкки Ялонена в этом году все тоже ждут только золота.