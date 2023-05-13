Браво, Казахстан! Его заранее списали, а он начал ЧМ с важнейшей победы

Команда с одним из самых слабых составов на турнире совершила камбэк в матче с одним из прямых конкурентов из Норвегии.

Вероятно, именно сборная Казахстана представляет наибольший интерес для тех российских болельщиков, которые на чемпионат мира смотрят в первую очередь как на площадку, где свои чётко отделены от чужих. Казахстан привёз на турнир самую кахаэловскую команду: бело-синюю форму примерили 14 игроков. Могло быть и больше, но натурализованные россияне отказались от гражданства республики в пользу родного, а натурализованные североамериканцы, похоже, вот-вот через это пройдут.

В прошлом сезоне казахстанцы, даже усиленные уроженцами других стран, с превеликом трудом сохранили прописку в элитном дивизионе. Положение сборной во многом осложнил стартовый матч: тогда команда растерялась перед датчанами и уступила слишком крупно – 1:9. Причём три первые шайбы Казахстан пропустил в течение пяти минут.

Год спустя в соперники ему досталась сопоставимая по уровню сборная – Норвегии. На этот раз кахастанцам удалось дольше держать равный счёт, но успех явно выглядит не так. Сразу после вбрасывания скандинавы отправились покорять чужие рубежи и, доминируя в скорости, создали уйму опасных моментов. Гол пришёл на восьмой минуте: Микаэль Хага реализовал большинство. Две смены спустя Оле Хольм удвоил преимущество.

Казахстанцы образцово нашлись в сложной ситуации и сумели сместить акценты в игре. Подчинённые Галыма Мамбеталиева установили контроль над шайбой и ближе к финишу первого периода закинули её по единственно верному адресу: нападающий «Номада» Максим Мухаметов отлично замкнул динамичную контратаку.

Наследие первой двадцатиминутки казахстанцы растеряли в начале второй. Несколько удалений заставили их сгруппироваться в границах собственной зоны и забыть о существовании своей. В итоге Хага оформил дубль, вновь реализовав численное превосходство.

Как ни парадоксально, необходимость во второй раз отыгрывать две шайбы взбодрила Казахстан. Сборная провела несколько основательных комбинационных атак, а кроме того, к выполнению своих непосредственных обязанностей приступил Никита Михайлис. Ключевой форвард команды регулярно предпринимал резкие прорывы и дважды попал в штангу. Впрочем, взятие ворот состоялось, причём без его усилий. Защитник магнитогорского «Металлурга» Валерий Орехов использовал более консервативный приём и просто «ухнул» издалека в большинстве – 2:3.

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В третьем периоде Михайлис всё же добился того, к чему стремился. Его прострел в сторону ворот пришёлся в ноги норвежскому защитнику, а голкипер не успел среагировать на такую резкую смену вводных. Буквально в следующей атаке Норвегия получила великолепную возможность вернуть себе лидерство: Орехов удалился, и чёткий розыгрыш большинства привёл к смачному броску в штангу.

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В конце основного времени команды свели риск к минимуму, хотя и в осложнившихся обстоятельствах Михайлису удавалось находить свободные зоны и просачиваться в них. Тем не менее дело дошло до овертайма, а затем и до буллитов. Роль главного героя серии на себя принял Роман Старченко, ему удалось реализовать сразу два броска.

Сборная Казахстана одерживает стратегически важную победу и делает серьёзную заявку на то, чтобы остаться в элите. Правда, теперь команде предстоит испытание фаворитами группы. Причём её матчи с чехами, швейцарцами и канадцами уложатся всего лишь в четыре дня.