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Игровой день ЧМ по хоккею 13 мая: результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

Хозяева мучатся, а Швейцария переплюнула Канаду. Итоги дня ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Игровой день ЧМ по хоккею 13 мая
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Казахстан начинает чемпионат с победы, а новички элиты достойно закусились.

13 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл второй день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги шести сыгранных сегодня матчей.

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
ОТ
Австрия
1:0 Бозон (Клеро, Шакиашвили) – 19:29 (pp)   1:1 Раффль (Шнайдер, Росси) – 46:56 (pp)   2:1 Трей (Шакиашвили, Бозон) – 60:39 (pp)

Пожалуй, победу французов над австрийцами, у которых стала появляться талантливая молодёжь, можно назвать слегка неожиданной. В концовке первого периода «трёхцветные» открыли счёт в большинстве благодаря голу Тима Бозона — сына легендарного форварда, который тренирует сборную. Австрийцы ответили своим голом в большинстве после красивого прохода Петера Шнайдера. В концовке французы снова получили «5 на 3», не смогли реализовать его в основное время, но оформили победу в овертайме.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Швейцария
Окончен
7 : 0
Словения
1:0 Мальгин (Кукан, Хас) – 12:56 (pp)   2:0 Мозер (Корви, Херцог) – 13:29   3:0 Нидеррайтер (Мальгин, Хас) – 32:47 (pp)   4:0 Мальгин (Симьон, Хас) – 41:59 (pp)   5:0 Тюркауф (Лёффель) – 43:46 (pp)   6:0 Миранда (Ричард, Берчи) – 50:39   7:0 Берчи (Тюркауф) – 57:05

На ЧМ-2017 словенцы вошли в историю тем, что смогли перевести матч со Швейцарией в овертайм, уступая 0:4 в третьем периоде. Спустя шесть лет такой трюк повторить не удалось: альпийская сборная пока не укрепилась среди элитных сборных, но аутсайдеров научилась разделывать без проблем: за первые 40 минут словенцы лишь 11 раз попали в чужой створ. Лучшим игроком матча был признан русский швейцарец Денис Мальгин, набравший 3 (2+1) очка, а его команда побила канадский рекорд по самому крупному разгрому турнира на данный момент.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 3
Дания
0:1 Элерс (Йенсен, Русселль) – 15:55 (pp)   0:2 Элерс (Лауридсен, Йенсен) – 29:23 (pp)   1:2 Шофрон (Сабо, Барталиш) – 46:42   1:3 Поульсен (Лассен, Сторм) – 51:58

Венгерская сборная, как и ожидалось, проиграла в первом матче в элите за семь лет, но сделала это достойно. Ключевой снова стала игра в неравных составах: Николай Элерс оформил дубль в большинстве, причём в случае с первым голом звезда «Виннипега» секунд пять стоял перед абсолютно неприкрытыми воротами. Шайба Иштвана Шопрона привела в экстаз громких венгерских фанов, но Мортен Поульсен «прибил» недолго жившие надежды.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 4
Б
Казахстан
1:0 Хага (Нёрстебё, Треттенес) – 07:48 (pp)   2:0 Хольм (Треттенес, Мартинсен) – 09:06   2:1 Мухаметов (Муратов, Бекетаев) – 15:29   3:1 Хага (Гранат, Нёрстебё) – 21:44 (pp)   3:2 Орехов (Савицкий, Муратов) – 35:11 (pp)   3:3 Михайлис (Рымарев, Старченко) – 51:27 (pp)   3:4 Старченко – 65:00

Для Казахстана, который едет на ЧМ с целью удержаться, уже победа в первом матче может стать ключевой. Такая же молодая норвежская сборная, казалось бы, мощным стартом сломила соперника — 2:0 к десятой минуте. Но, как и в ранних матчах, за команду Галыма Мамбеталиева сыграло большинство: Казахстан реализовал два удаления соперника из трёх. Никита Михайлис, который в матче дважды попадал в штангу, забил третий гол. В серии бросков один из лучших буллитёров КХЛ Роман Старченко принёс такую важную победу.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Германия
Окончен
3 : 4
Финляндия
0:1 Армиа (Какко, Мяяття) – 09:30   1:1 Нёбельс (Фишбух, Кастнер) – 17:45   2:1 Висман (Кастнер, Нёбельс) – 32:26   2:2 Маннинен (Капанен, Койвисто) – 34:09   2:3 Маннинен (Рантанен, Лехтонен) – 35:56 (pp)   3:3 Петерка (Кагун, Тиффельс) – 39:41 (pp)   3:4 Лехтонен (Рантанен, Хартикайнен) – 52:45

После первого матча, где финны казались заторможенными на фоне американцев, их ждали немцы, против которых обычно всем играть очень сложно. Бундестим доставила немало сложностей сопернику, большую часть времени удерживая равный счёт. Однако за финнов в итоге высказались старые кахаэловские звёзды: Сакари Маннинен оформил дубль, а победный гол на счету бывшего защитника СКА Микко Лехтонена.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею
ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Словакия
Окончен
2 : 1
Латвия
1:0 Сукель (Цегларик) – 00:44   1:1 Аболс – 36:51   2:1 Гривик (Кох, Паник) – 50:04

Латвия разочаровывает пустоватыми трибунами на матчах без участия своей сборной, а местная команда — своей игрой. За два первых матча она родила лишь один гол: против Канады это было объяснимо, но против средненькой канадской защиты — вряд ли. Команда Крэйга Рэмзи вновь была намного активнее на площадке, ограничив Латвию одним голом: хозяева не смогли реализовать и двойное большинство в третьем периоде.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

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