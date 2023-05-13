Хозяева мучатся, а Швейцария переплюнула Канаду. Итоги дня ЧМ по хоккею

13 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл второй день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги шести сыгранных сегодня матчей.

Пожалуй, победу французов над австрийцами, у которых стала появляться талантливая молодёжь, можно назвать слегка неожиданной. В концовке первого периода «трёхцветные» открыли счёт в большинстве благодаря голу Тима Бозона — сына легендарного форварда, который тренирует сборную. Австрийцы ответили своим голом в большинстве после красивого прохода Петера Шнайдера. В концовке французы снова получили «5 на 3», не смогли реализовать его в основное время, но оформили победу в овертайме.

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На ЧМ-2017 словенцы вошли в историю тем, что смогли перевести матч со Швейцарией в овертайм, уступая 0:4 в третьем периоде. Спустя шесть лет такой трюк повторить не удалось: альпийская сборная пока не укрепилась среди элитных сборных, но аутсайдеров научилась разделывать без проблем: за первые 40 минут словенцы лишь 11 раз попали в чужой створ. Лучшим игроком матча был признан русский швейцарец Денис Мальгин, набравший 3 (2+1) очка, а его команда побила канадский рекорд по самому крупному разгрому турнира на данный момент.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Венгерская сборная, как и ожидалось, проиграла в первом матче в элите за семь лет, но сделала это достойно. Ключевой снова стала игра в неравных составах: Николай Элерс оформил дубль в большинстве, причём в случае с первым голом звезда «Виннипега» секунд пять стоял перед абсолютно неприкрытыми воротами. Шайба Иштвана Шопрона привела в экстаз громких венгерских фанов, но Мортен Поульсен «прибил» недолго жившие надежды.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Для Казахстана, который едет на ЧМ с целью удержаться, уже победа в первом матче может стать ключевой. Такая же молодая норвежская сборная, казалось бы, мощным стартом сломила соперника — 2:0 к десятой минуте. Но, как и в ранних матчах, за команду Галыма Мамбеталиева сыграло большинство: Казахстан реализовал два удаления соперника из трёх. Никита Михайлис, который в матче дважды попадал в штангу, забил третий гол. В серии бросков один из лучших буллитёров КХЛ Роман Старченко принёс такую важную победу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

После первого матча, где финны казались заторможенными на фоне американцев, их ждали немцы, против которых обычно всем играть очень сложно. Бундестим доставила немало сложностей сопернику, большую часть времени удерживая равный счёт. Однако за финнов в итоге высказались старые кахаэловские звёзды: Сакари Маннинен оформил дубль, а победный гол на счету бывшего защитника СКА Микко Лехтонена.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Латвия разочаровывает пустоватыми трибунами на матчах без участия своей сборной, а местная команда — своей игрой. За два первых матча она родила лишь один гол: против Канады это было объяснимо, но против средненькой канадской защиты — вряд ли. Команда Крэйга Рэмзи вновь была намного активнее на площадке, ограничив Латвию одним голом: хозяева не смогли реализовать и двойное большинство в третьем периоде.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.