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«Сиэтл» — «Даллас» — 6:3, обзор матча, видео, Павелски забил восьмой гол в серии, догнал Овечкина, близок к рекорду НХЛ

Да что он вытворяет? Павелски догнал Овечкина по голам и близок к мощнейшему рекорду НХЛ
Лев Лукин
«Сиэтл» — «Даллас» — 6:3
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В серии «Далласа» и «Сиэтла» будет седьмая встреча, где американский ветеран сможет улучшить и без того фантастический личный результат.

Пока на Востоке НХЛ финалисты конференции определились всего лишь в пятиматчевых сериях, Запад радует настоящим «рубиловом». «Вегас» и «Эдмонтон» скоро сыграют шестую встречу, а в паре «Сиэтл» — «Даллас» игра под этим номером состоялась уже сегодня.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
14 мая 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
6 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Гурд (Толванен, Шульц) – 08:59 (5x5)   1:1 Марчмент (Сегин, Доми) – 09:30 (5x5)   2:1 Эберле (Толванен, Макканн) – 16:46 (5x4)   3:1 Толванен (Бьёркстранд, Гурд) – 21:34 (5x5)   4:1 Картье (Бенирс, Данн) – 24:23 (5x5)   4:2 Павелски (Хейсканен, Робертсон) – 25:37 (5x4)   5:2 Бенирс (Эберле, Шварц) – 48:43 (5x5)   5:3 Кивиранта (Харли, Факса) – 48:58 (5x5)   6:3 Эберле (Веннберг) – 59:02 (en)

Более искушённый в кубковой борьбе состав «звёзд» взял два подряд последних матча, перевернув ход серии и поставив «Сиэтл» на грань вылета. Но на решающую игру «кракены» вернулись домой, и поддержка переполненной «Климат Пледж-Арены», безусловно, помогла команде Дэйва Хэкстола.

Янни Гурд открыл счёт, затем, правда, Марчмент уравнял цифры, но отрезок в конце первого – начале второго периодов оказался ключевым. «Сиэтл» забросил три шайбы практически подряд и решил судьбу матча именно в это время.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» организовал ещё два гола, но «кракены» отправили в ворота гостей в общей сложности шесть шайб, размочив обоих голкиперов «звёзд», и сравняли счёт в серии. Теперь в Техасе состоится седьмая решающая игра.

Сетка и расписание матчей плей-офф НХЛ

Но не одной лишь сверхконкурентной и равной борьбой хороша эта серия. Ярко раскрашивает её и перформанс ветерана «Далласа» Джо Павелски, который в 38 лет штампует голы в ворота «кракенов». Американец, пропустивший из-за повреждения серию с «Миннесотой», как с цепи сорвался: оформил покер в первом матче второго раунда, а затем принялся забрасывать строго по одной шайбе в каждой игре, промолчав лишь раз.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сегодня, в очередной раз классно сработав на пятачке, Павелски забросил уже восьмую шайбу в серии и вплотную приблизился к рекорду НХЛ по снайперской результативности в рамках одного раунда. Лишь один хоккеист в истории забрасывал больше (9) – форвард «Детройта» Юхан Франзен в серии с «Колорадо» в плей-офф-2008. Наравне с Павелски выступали Лемье (1996 год), Умбергер (2008), Кросби (2009), Овечкин (2009) и Гюнцель (2022). В седьмом матче у Джо есть шикарная возможность не только сравняться с Франзеном, но и дать рекорду новое имя.

Павелски, кстати, забросил уже 72-ю шайбу за карьеру в плей-офф. Американец повторил результаты Овечкина, Марло, Тикканена, с которыми теперь делит 14-е место в споре снайперов за всю историю Кубка Стэнли. Лишь на один гол всю компанию опережает Дино Сиссарелли, так что у Павелски все шансы продвинуться дальше по лестнице истории в самое ближайшее время.

Но понятно, что Павелски предпочтёт уйти без гола в седьмой игре, лишь бы «Даллас» прошёл-таки «Сиэтл» и вышел в финал Запада. Решающий матч в этой серии состоится в 3:00 16 мая по московскому времени.

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