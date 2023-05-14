Звёзды едут на ЧМ. Шведы ждут второго Нюландера, Швейцария — целый десант из НХЛ

Держат места в заявке и финны, которым выгоднее всего будет вылет «Далласа» из плей-офф НХЛ.

Перед стартом чемпионата мира в Финляндии пресса сетовала на недостаток больших звёзд. Кроме Микко Рантанена, топовых игроков НХЛ в составах сборных практически не было, да и финн пока не сказать чтобы доминирует и укатывает всех в одну калитку. Но сейчас ситуация улучшается, после вылета во втором раунде в Ригу и Тампере спешит неплохой десант из-за океана, а особенно повезло Швейцарии.

Швейцария: Кевин Фиала, Нико Хишир, Йонас Зигенталер, под вопросом — Акира Шмид

Первым усилением команды Патрика Фишера стал нападающий «Лос-Анджелеса» Кевин Фиала. «Короли» вылетели ещё в первом раунде, но клуб отпустил форварда только после медобследования.

Фиала набрал 72 очка в 69 матчах регулярного сезона, но пропустил начало серии с «Эдмонтоном» из-за травмы. Вернувшись в состав, он набрал шесть очков в трёх матчах. Его ждут в составе уже к матчу с Казахстаном, который состоится 16 мая.

В «Нью-Джерси», проигравшем «Каролине» во втором раунде, выступают сразу четыре швейцарца, и капитан команды Нико Хишир и защитник Йонас Зигенталер уже дали своё согласие сыграть на ЧМ.

Хишир – второй бомбардир «Дэвилз» в этом сезоне с 80 очками в 81 матче, в плей-офф он забил один гол и сделал шесть передач в 12 играх. На счету Зигенталера 21 очко в регулярке и три в плей-офф.

Ещё один швейцарец, вратарь Акира Шмид, пока не определился с участием на турнире, но место под него держат. Единственным отказавшимся стал нападающий Тимо Майер. Вероятно, не хочет рисковать травмами, так как его контракт в НХЛ заканчивается летом.

Нико Хишир Фото: РИА Новости

Дания: Николай Элерс

Очень нестандартная ситуация возникла в сборной Дании с Николаем Элерсом. Он был включён в заявку в последний момент, успел сыграть в первом матче с Венгрией, где оформил дубль, но его дальнейшее выступление пока под вопросом.

Всё дело в недавней травме нападающего, которую тот получил в концовке сезона за «Виннипег». Из-за неё он пропустил почти всю серию с «Вегасом», и для участия в ЧМ ему нужна дополнительная страховка, которой пока нет.

«Мы близки к тому, чтобы оформить страховку, которую запросил «Виннипег». Клуб согласился, чтобы Николай сыграл в первом матче, и, надеемся, сыграет во втором, пока мы делаем страховку. Всё должно быть готово в воскресенье или понедельник, а пока Элерс играет на риск «Виннипега» и находится в заявке до тех пор, пока клуб не отзовёт своё согласие», — объяснил глава Датской федерации хоккея Ким Педерсен.

Пока что Николай – единственный энхаэловец в команде, но места в заявке ещё имеются. Если «Сиэтл» проиграет седьмой матч «Далласу», датчане могут вызвать нападающего Оливера Бьёркстранда.

Николай Элерс в матче с Венгрией Фото: iihf.com

Швеция: Вильям Нюландер

Едва «Торонто» проиграл серию «Флориде», как в сборной Швеции встрепенулся Александр Нюландер. Ведь это значит, что в Тампере может приехать его брат Вильям! «Мы всегда хотели сыграть вместе, теперь у нас есть шанс. Будет суперкруто, если он приедет. Единственный раз мы играли вместе на МЧМ-2016, это было очень давно. Вильям – невероятный мастер, великолепный игрок, который в одиночку может выигрывать матчи, он бы очень помог нашей команде. Думаю, всё сложится и он приедет», — сказал Александр.

В отличие от младшего брата, Вильям уже трижды играл на чемпионатах мира, выигрывал золото, признавался самым ценным игроком турнира, а также становился лучшим бомбардиром. Нападающему ещё предстоит пройти медосмотр в «Торонто», но принципиальное согласие он уже дал.

Кроме него, Швеция теоретически может вызвать ещё троих игроков «Мэйпл Лифс» — Калле Йернкрока, Эрика Густафссона и Тимоти Лильегрена — либо дождаться конца второго раунда плей-офф НХЛ, где продолжают играть Адам Ларссон и Александер Веннберг (оба – «Сиэтл»), Маттиас Экхольм, Филип Броберг и Маттиас Янмарк («Эдмонтон») и Вильям Карлссон («Вегас»).

По итогам серии «Эдмонтона» и «Вегаса» также могут освободиться Теодор Блюгерс (Латвия) либо Леон Драйзайтль (Германия). Не заполнена до конца заявка и у Финляндии, которой был бы выгоден вылет «Далласа», где играют сразу пятеро финнов: Роопе Хинц, Миро Хейсканен, Яни Хаканпяя, Эса Линделль, Йоэль Кивиранта. В «Сиэтле» — только Ээли Толванен.