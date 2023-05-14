Удивительная проблема оставила Швецию на ЧМ без её главной звезды. Что произошло?

Сегодняшним вечером сборная Швеции проведёт свой второй матч на чемпионате мира по хоккею 2023 года. После успешного старта на мировом первенстве и трудовой победы в матче с командой Германии (1:0) подопечные Сэма Халлама встретятся с одним из записных аутсайдеров своей группы сборной Австрии. В течение ближайшей пары суток или уже даже нескольких часов должен решиться один из ключевых вопросов относительно дальнейших перспектив шведской команды на этом турнире, а именно приедет ли в её расположение нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер.

27-летний форвард традиционно с огромным желанием всегда откликался на возможность сыграть за свою национальную команду. Судя по имеющейся информации из североамериканских источников, готов Нюландер ехать в сборную и в 2023 году, тем более что в этот раз дополнительным бонусом для звёздного хоккеиста является редкий шанс сыграть вместе со своим младшим братом Александром. 25-летний форвард «Питтсбург Пингвинз» сейчас играет в первом звене шведской сборной, являясь одной из главных надежд «Тре Крунур» в атаке. Последний раз в одной команде братья пересекались семь лет назад – на молодёжном чемпионате мира 2016 года.

«Мы всегда хотели сыграть вместе, теперь у нас есть шанс. Будет суперкруто, если он приедет. Единственный раз мы играли вместе на МЧМ-2016, это было очень давно. Вильям – невероятный мастер, великолепный игрок, который в одиночку может выигрывать матчи, он бы очень помог нашей команде. Думаю, всё сложится и он приедет», — сказал Александр.

Александр Нюландер Фото: Kevin Hoffman/Getty Images

Помешать братской идиллии может довольно редкая проблема, с которой шведская федерация уже столкнулась при комплектовании национальной команды. Самый результативный шведский игрок последнего регулярного чемпионата НХЛ Элиас Петтерссон не выступает на чемпионате мира, так как шведский хоккейный союз не смог оплатить клубу игрока «Ванкувер Кэнакс» страховку за нападающего.

На самом деле покрытие страховых расходов на случай возможных травм является обычным делом для вызова игрока НХЛ в национальную команду. В своё время президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщал, что стоимость страховки Александра Овечкина после подписания им огромного контракта с «Вашингтон Кэпиталз» за участие в чемпионате мира колебалась от $ 120 тыс. до $ 700 тыс.

Однако в случае с 24-летним Петтерссоном возник интересный и удивительный нюанс. Действующий контракт единственного шведа, выбившего 100+ очков в минувшей регулярке НХЛ, рассчитан до конца сезона-2023/2024. Средняя зарплата хоккеиста составляет $ 7,35 млн. Можно только представить, насколько сложные и длительные переговоры по новому соглашению ждут представителей клуба и игрока. Учитывая уровень демонстрируемой Петтерссоном игры и размеры контрактов сопоставимых с ним мастеров лиги новый контракт хоккеиста должен пробивать отметку в $ 10 млн за сезон.

Элиас Петтерссон в «Ванкувере» Фото: Rick Scuteri/AP Photo/ТАСС

Согласно договору с НХЛ, международная либо национальная федерация в случае получения игроком травмы обязана выплатить оставшуюся сумму от контракта. По информации издания Aftonbladet., страховка стоила в районе $ 300 тыс., при этом Международная федерация хоккея была готова покрыть только около $ 22 тыс., остальную сумму должна была заплатить шведская федерация.

При этом «Ванкувер» также выставил шведской федерации хоккея дополнительное условие за участие игрока в чемпионате мира. Канадский клуб хотел от Федерации хоккея Швеции страховки не только на действующий контракт, но и на новый, который игрок сможет подписать только после 1 июля. «Как можно застраховать то, чего просто не существует?» — резонно удивлялся менеджер сборной Швеции Андерс Лундберг.

В итоге шведская федерация была вынуждена отказаться от идеи с вызовом Петтерссона в сборную. И теперь будет интересно посмотреть, не столкнутся ли скандинавы с аналогичной проблемой уже относительно Нюландера, ведь 27-летний швед в «Торонто» находится в похожей контрактной ситуации. Его действующий контракт со своим клубом также истекает после окончания следующего сезона, а текущая зарплата меньше зарплаты соотечественника всего на $ 400 тыс. Вся разница заключается лишь в том, что Вильям становится неограниченно свободным агентом в НХЛ, а более молодой Элиас – ограниченно свободным.

Если Нюландер в результате не сможет добраться до мирового первенства, то пополнит россыпь лучших шведов, не приехавших в национальную команду. По разным причинам отказались выступать за сборную 14 самых результативных шведских игроков регулярного чемпионата из числа тех, кто уже завершил сезон в НХЛ. Подобная ситуация в шведском хоккее повторяется уже третий чемпионат мира подряд, что напрямую отразилось на падении результатов «Тре Крунур».

После двух побед подряд на чемпионатах мира 2017 и 2018 годов, когда почти весь состав команды был собран из игроков НХЛ, на трёх следующих турнирах шведы не проходили дальше четвертьфинала. А в 2021 году скандинавы впервые в истории даже не вышли в плей-офф мирового первенства. После победы над немцами пролёт мимо четвертьфинала шведской сборной уже не грозит, но медальные перспективы во многом зависят от разрешения вопроса с Нюландером.