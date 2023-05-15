Новая драма главных звёзд НХЛ! «Эдмонтон» «похоронил» хет-трик скромной легенды «Вегаса»

Макдэвид и Драйзайтль едут в отпуск, а Джонатан Маршессо и стабильная банда «рыцарей» ждут соперника по финалу Запада.

Западная часть плей-офф НХЛ-2023 получается намного насыщенней, чем восточная. «Флорида» и «Каролина» уже давно готовятся к битве в финале конференции, тогда как «Сиэтл» и «Даллас» довели очную разборку до седьмого матча, а «Эдмонтон» приехал домой на шестую встречу, чтобы утащить в решающую игру второго раунда «Вегас».

Поединок на «Роджерс Плэйс» начался лихо: не прошло и минуты, как команды обменялись голами. Райлли Смит уже на 24-й секунде наказал хозяев за коллективную ошибку при выходе из зоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но уже в следующей смене шайба в быстрой атаке удачно легла на крюк Коннору Макдэвиду, и капитан «нефтяников» послал её точно в угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Быстрый обмен результативными уколами даже вошёл в историю НХЛ: лишь в одном матче за всё время розыгрышей Кубка Стэнли команды забили два гола на двоих быстрее, чем сегодня «Вегас» и «Эдмонтон». Весной 1993-го «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» уложились в 52 секунды, сегодня же «рыцарям» и «нефтяникам» понадобилось лишь на три секунды больше.

Стремительный ответ ободрил «Эдмонтон», и вскоре канадцы вышли вперёд. Уоррен Фёгеле с пятачка огорчил Эдина Хилла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И кто бы мог тогда подумать, что этот момент на 3-й минуте первого периода станет последним счастливым для «Ойлерз» в этой встречи и во всём сезоне? А ведь так и вышло! «Вегас» успокоил игру, не пропустил более до перерыва, а во втором периоде «рыцари» достали козырь в лице Джонатана Маршессо. Канадский старожил «рыцарей», выступающий за клуб с его первого сезона в лиге, «выстрелил» натуральным хет-триком, «похоронив» все надежды и чаяния хозяев буквально за 14 минут.

Сначала Маршессо дважды забил уже в пустые ворота с пятачка после позиционных атак, причём оба раза отличиться ему помог Иван Барбашёв, и передача россиянина на первый гол – просто космос, хоть и вряд ли Иван задумывал сыграть именно так утончённо. Добил же Маршессо «Эдмонтон» точным «выстрелом» при игре в большинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Оправиться от такой оплеухи «нефтяники» уже не смогли. На третий период они вышли с Джеком Кэмпбеллом в воротах (Стюарт Скиннер за 40 минут пропустил четыре гола с 17 бросков), и второй вратарь «Эдмонтона» лишь четыре раза за отрезок вступил в игру, но активность Макдэвида, Драйзайтля и Ко впереди не помогла «Ойлерз» даже хотя бы возродить интригу. «Вегас» отбился, Эдин Хилл в итоге насобирал 39 сейвов, а Вильям Карлссон (ещё одна легенда «рыцарей») на последней минуте основного времени поставил точку в матче, забив в пустые ворота.

«Эдмонтон», имея в составе, вероятно, двух индивидуально сильнейших хоккеистов на планете, снова остановился вдалеке от Кубка Стэнли. «Нефтяники» вновь показали себя совершенно не кубковой командой, которой не хватает ни глубины состава, ни системы в защитных действиях, ни надёжной вратарской линии. Собственно, эти проблемы для «Ойлерз» вечные и вылезают из года в год, при этом к Макдэвиду с Драйзайтлем нет вообще никаких вопросов. Канадец и немец тащат команду на своих плечах, как и в регулярке, а по результативности в первых пятидесяти матчах Кубка Стэнли оба уступают только Гретцки и Лемье.

Материалы по теме Макдэвид набрал 75 очков в 50 матчах плей-офф НХЛ. Это четвёртый результат в истории

Новое поражение «Эдмонтона» продлило ещё и печальную серию канадских команд НХЛ – вот уже 30 лет клубы из этой страны не могут выиграть Кубок Стэнли, аж со времён «Монреаля»-1993. В нынешнем сезоне настоящим палачом канадцев выступил как раз «Вегас», отправивший в отпуск не только «нефтяников», но и «Виннипег» в предыдущем раунде.

Ну а что же касается «Голден Найтс», то этот клуб, созданный лишь в 2017 году, уже в четвёртый раз за шесть сезонов своей истории вышел в финал Западной конференции. Потрясающая высокоуровневая стабильность! Правда, до Кубка Стэнли «рыцари» ещё пока не добирались, и как раз в нынешнем сезоне у них есть отличные шансы восполнить этот пробел.