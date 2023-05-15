Россияне в НХЛ на истекающих контрактах. Кому уже пора домой, а кто останется в Америке

Российские игроки заняли четвёртое место по своей численности в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги. На первых двух позициях закономерно расположились представители Северной Америки – канадцы и американцы. Лучший же результат среди европейцев показали шведы (107 человек). В регулярном чемпионате НХЛ приняли участие 62 россиянина, что стало вторым результатом среди всех европейских наций. Для сравнения, у действующих чемпионов мира финнов таких хоккеистов 55, у чехов – 41.

При этом у очень многих россиян, выступающих в североамериканской лиге, истекают действующие контракты. Оценим дальнейшие перспективы тех, кто провёл хотя бы один матч в этом сезоне в лучшей лиге мира. Кому из них пора вернуться домой, кто поменяет прописку за океаном, а кто с большой степенью вероятности должен продлить отношения со своим текущим клубом.

н. Владимир Тарасенко («Рейнджерс»)

31-летний Владимир Тарасенко является главным российским игроком в НХЛ на истекающем контракте. Выступавший на протяжении всей своей заокеанской карьеры в «Сент-Луисе» и выигравший вместе с ним Кубок Стэнли в 2019 году, он в ходе нынешнего сезона впервые сменил команду в НХЛ. Тарасенко перебрался на Бродвей, где воссоединился со своим партнёром по чемпионской молодёжке Артемием Панариным.

Красивой истории из похода друзей за Кубком Стэнли не получилось. Совсем наоборот. Выступление «Рейнджерс» в плей-офф обернулось грандиозным провалом и вылетом в первом раунде от «Нью-Джерси». Впрочем, вины Владимира в произошедшем точно не было. Даже напротив — Тарасенко был одним из лучших игроков американской команды наряду с соотечественником Игорем Шестёркиным.

«Хочу ли я остаться в «Рейнджерс»? Да, как я уже говорил, мне здесь нравится. Это одна из лучших организаций в лиге, если не лучшая. Они делают всё, чтобы игроки просто играли и получали удовольствие от работы», – сказал нападающий после завершения сезона. И в этих его словах прослеживается серьёзное лукавство.

Тарасенко не может не понимать, что в условиях потолка зарплат остаться в команде возможно исключительно в одном случае. Если сам Владимир решит сделать клубу огромную скидку при подписании контракта. Вот только зачем ему это делать в 31 год? Практически наверняка новый контракт станет последним большим соглашением Тарасенко за океаном. И в такой ситуации речь очень редко идёт о каких-то сантиментах

н. Иван Барбашёв («Вегас»)

Минувшей ночью 27-летний Иван Барбашёв вместе с партнёрами по «Вегасу» отправил в досрочный отпуск двух главных суперзвёзд НХЛ современности – Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — и весь их «Эдмонтон».

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года в составе «Сент-Луиса» поменял обстановку в ходе нынешнего сезона, когда «блюзмены» отправились в перестройку и обменяли целый ряд хоккеистов. В новой команде Барбашёв с ходу начал реализовать весь свой потенциал, а сейчас проводит очень сильный плей-офф. В 11 матчах Иван набрал 9 (4+5) очков, что уже является его личным кубковым бомбардирским рекордом.

Столь результативно Барбашёв не выступал даже в чемпионском плей-офф, когда являлся игроком нижних звеньев в «Сент-Луисе». В стане «Голден Найтс» Иван является ведущим хоккеистом, которому находится место на льду даже при игре в большинстве. Можно не сомневаться, что в американском клубе полностью довольны проведённым обменом. Но останется ли россиянин в Лас-Вегасе после этого сезона – большой вопрос. «Вегас» испытывает большие проблемы с потолком зарплат, а Барбашёв наверняка будет рассчитывать на серьёзное повышение контракта.

Иван Барбашёв Фото: Lindsey Wasson/AP Photo/ТАСС

Сейчас зарплата игрока составляет $ 2,25 млн, что является только 14-м показателем в платёжной ведомости клуба. Важно заметить, что контракты семи форвардов, стоящих выше Барбашёва в платёжке, рассчитаны как минимум ещё на один сезон. И в такой ситуации в «Вегасе» россиянину будет сложно претендовать на серьёзную прибавку, что вряд ли устроит как его самого, так и его представителей. Но даже если Иван покинет «Вегас», проблем с трудоустройством в Америке у него не возникнет. О возможном возвращении игрока в Россию здесь даже не стоит и размышлять.

н. Клим Костин («Эдмонтон»)

Одним из игроков, завершивших сегодня сезон в НХЛ, стал российский форвард «Ойлерз» Клим Костин. 24-летний форвард провёл неоднозначный сезон за океаном. В регулярке он выдал лучшие показатели в своей заокеанской карьере и одно время даже выходил на лёд в одном звене вместе с Коннором Макдэвидом. Однако бóльшую часть сезона Клим всё-таки отыграл в нижних звеньях, что сыграло с ним злую шутку в последних матчах плей-офф.

Когда «Эдмонтон» в серии с «Вегасом» оказался в патовой ситуации, тренерский штаб канадской команды не нашёл лучшего варианта, кроме как использовать своих лидеров во всех игровых ситуациях. Как итог – в пятом матче серии Клим отыграл 3 минуты 30 секунд, а сегодня провёл на льду 3.50. Пару лет назад можно было сказать, что боттом-6 «Эдмонтона» набрана наобум, но в этом плей-офф Клим разве не доказал, что является полноценной боевой единицей, что он умеет забивать голы?

Однако полноценного доверия от штаба Джея Вудкрофта россиянин так и не получил. Правами на игрока в России владеет «Авангард», и в свете ожидаемого возвращения Боба Хартли на пост главного тренера «ястребов» недавняя информация о надежде омичей вернуть игрока в свои ряды не выглядит бредовой. В конечном счёте именно Хартли смог оживить карьеру Костина, когда он выступал за «Авангард» в чемпионский сезон. Вполне возможно, шанс снова поработать с канадским специалистом сможет повлиять на решение игрока о следующем этапе карьеры. Но и в НХЛ после такого сезона Костин не должен остаться без работы.

н. Семён Варламов («Айлендерс»)

Последние четыре сезона в НХЛ 35-летний голкипер провёл в «Айлендерс», где Илья Сорокин постепенно окончательно и бесповоротно вытеснил его с позиции первого номера. В минувшей регулярке опытный вратарь всего 23 раза появлялся на льду – так мало в североамериканской лиге Варламов не играл со своего дебютного сезона в НХЛ.

Дни Семёна на Лонг-Айленд наверняка сочтены, так как оставаться в позиции чистого бэкапа соотечественника Семён вряд ли захочет. В другой команде у него есть шанс получить чуть больше игровой практики. В последнее время сообщалось об интересе к игроку со стороны «Питтсбурга» и «Оттавы».

в. Антон Худобин («Чикаго»)

Звёздный час многоопытного россиянина пробил в сезоне-2019/2020, когда Антон провёл лучший год в карьере и дотащил «Даллас» до финала Кубка Стэнли. На волне успеха «Старз» выписали россиянину заслуженный отличный контракт, но постоянные травмы в дальнейшем помешали Худобину в должной мере проявить себя в ходе этого соглашения. В марте 2022 года голкипер даже перенёс операцию на бедре, в результате чего выбыл из строя практически на полгода.

Заокеанская карьера вратаря, которому недавно исполнилось 37 лет, похоже завершена. «Даллас» сначала отправил его в фарм-клуб, а затем обменял в «Чикаго», за который Антон сыграл всего один матч в последней регулярке НХЛ. Несколько месяцев назад сообщалось об интересе к ветерану со стороны ряда российских клубов. Красивым было бы возвращение в Магнитогорск, где Антон начинал карьеру почти 20 лет назад. Тем более что, подписав Артема Загидулина, «Магнитка» всё ещё нуждается в одном вратаре.

«По нему есть предложения, но не знаю, будет ли он в итоге в «Металлурге» или это будет другая команда. Если предложения получатся интересными, то Антон готов вернуться в Россию», — сказал в интервью «Чемпионату» хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы голкипера в России.

в. Илья Самсонов («Торонто»)

В июле прошлого года «Торонто» подписал с российским вратарем однолетний контракт. По условиям соглашения 25-летний голкипер получит $ 1,8 млн. И спустя год эта сделка оценивается как однозначная победа канадского клуба. Поверив в россиянина после его неудачной игры в плей-офф за «Вашингтон», в «Торонто» обрели первого номера за минимальные деньги.

Самсонов провёл прекрасный сезон на новом месте, продемонстрировав надёжную игру в регулярке, а затем сумев помочь «кленовым листьям» впервые за 19 лет пробиться во второй раунд плей-офф. Причём в серии первого раунда Илья выиграл вратарскую дуэль у звёздного соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй».

Полноценной красивой сказке помешала травма Ильи, полученная им в третьем матче серии с «Флоридой» в результате неудачного столкновения со своим же партнёром по команде. В результате за последними матчами команды в этом сезоне Илья наблюдал уже в роли зрителя. В продолжении отношений голкипера и канадского клуба сомневаться вряд ли приходится, и весь вопрос заключается лишь в том, на сколько вырастет зарплата россиянина по новому контракту, ведь большого пространства под потолком у «Торонто» нет.

н. Павел Дорофеев («Вегас»)

22-летний россиянин получил шанс проявить себя в НХЛ в конце регулярного чемпионата, когда «Вегасу» уже не надо было решать серьёзных турнирных задач, а место в составе было открыто из-за травмы Марка Стоуна. Предоставленной возможностью Павел воспользовался с блеском, оказавшись на удивление эффективным. 7 шайб за 18 игр можно признать шикарным результатом, особенно для молодого игрока.

Перспективы игрока в команде осложняет тот факт, что он показал себя узкопрофильным хоккеистом, который на данный момент может выдавать результат только в топ-6, где у «Голден Найтс» в их здоровом состоянии всё закрыто целиком и полностью. В этой связи неудивительно, что, несмотря на показанную статистику, в плей-офф нападающий не провёл ни одного матча.

Павел Дорофеев Фото: Matt Slocum/AP Photo/ТАСС

В свою очередь, игра Дорофеева в конце регулярки может заставить другие клубы НХЛ, не обладающие столь шикарным подбором хоккеистов, обратить внимание на молодого россиянина. При таком раскладе Дорофеев сменит систему за океаном. В КХЛ же магнитогорский воспитанник является активом «Трактора». Три года назад Павел стал участником крупного обмена между СКА, «Магниткой» и челябинским клубом. Возвращаться в «Трактор» сейчас нападающий вряд ли будет.

н. Виталий Кравцов («Ванкувер»)

Попытка номер три покорить НХЛ оказалась для 23-летнего россиянина немного лучшей, чем предыдущие две. В этот раз он провёл за океаном весь сезон, но попал в список главных разочарований. Сначала на него навалилась череда проблем со здоровьем, которые включали не только травмы, но и расстройство желудка. Потом он попал в немилость к теперь уже бывшему главному тренеру «Рейнджерс» Жерару Галлану и частенько оказывался вне заявки на игру.

В дедлайн эта мыльная опера закончилась обменом в «Ванкувер», но и там осторожный оптимизм довольно быстро сменился попаданиями в запас, а потом и критикой. «У него бывают хорошие моменты, не поймите меня неправильно, но ему надо становиться сильнее. Он должен привести себя в форму, чтобы играть на этом уровне», — говорил главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет в концовке сезона.

Акции нападающего, который ещё несколько лет назад считался в НХЛ одним из самых ярких проспектов, сейчас упали ниже некуда. Он становится ограниченно свободным агентом, и лучший вариант сейчас – вернуться в родной «Трактор» и как минимум на несколько лет наконец закрепиться на одном месте, возвращая уверенность в свои силы и демонстрируя стабильный уровень игры.

н. Алексей Торопченко («Сент-Луис»)

Силовой форвард из системы «Сент-Луиса» провёл в АХЛ всего пять игр, а остальное время весьма продуктивно рубился в основе «музыкантов». Два года назад, когда Торопченко отдавали в аренду в «Куньлунь», он не выглядел хоккеистом, способным заиграть в НХЛ. Однако Алексей довольно эффективно пользуется своими сильными качествами и, кажется, нашел свою роль в команде, которая начала глобальную перестройку.

Серия обменов, в том числе и уходы из команды соотечественников – Барбашёва и Тарасенко, окончательно открыла для Алексея место в составе, которое он сумел застолбить за собой на стабильной основе. 19 очков в 69 матчах при игровом времени в 12 минут – хорошая стартовая площадка для построения карьеры за океаном. Динамовец мог бы свободно выбирать себе клуб в КХЛ, так как бело-голубые давно потеряли на него права, да и за китайцами они не закрепились. Но возвращаться сейчас в Россию точно не входит в планы нападающего.

н. Денис Гурьянов («Монреаль»)

После обмена из «Далласа» у форварда произошёл очевидный всплеск – какое-то время он играл в первой тройке «Канадиенс», стабильно набирая очки, однако к концу регулярки сдулся. Стоит заметить, что ситуацию Дениса осложняет ещё и тот факт, что место в составе «Монреаля» он получил в тот момент, когда были травмированы очень многие форварды канадской команды, на которых она делает огромную ставку в обозримом будущем. Например, Коул Кофилд и Юрай Слафковски. С их возвращением к новому сезону топ-6 «Монреаля» приобретёт качественно новый вид, и довольно сомнительно, что там найдётся место Гурьянову.

Денис Гурьянов Фото: Gene J. Puskar/AP Photo/ТАСС

При этом винить Дениса в неудачном сезоне я точно не собираюсь. Скорее всего, причины трудностей хоккеиста в этом году были связаны не с самим хоккеем, а с семейными проблемами. Именно из-за них он приезжал в Россию посреди сезона. Есть мнение, что именно мысли о том, что дома не всё хорошо, мешали Денису реализовывать свой потенциал. 25-летний форвард наверняка потеряет в деньгах по своему новому контракту (сейчас у него $ 2,9 млн за сезон), но работу в НХЛ Гурьянов найти должен, подписав какое-нибудь краткосрочное соглашение.

н. Евгений Дадонов («Даллас»)

А вот 34-летний Евгений Дадонов, на которого «Даллас» как раз и поменял Гурьянова в «Монреаль», точно остался доволен наступившими переменами. После крайне невзрачного этапа карьеры в «Канадиенс» россиянин получил возможность оказаться в топовой команде, с которой сейчас он борется за Кубок Стэнли.

В «Старз» Дадонов роль первой скрипки не получил, но стал для неё довольно качественным дополнением. В 12 матчах плей-офф на его счету восемь очков. О перспективах дальнейшего сотрудничества игрока и клуба судить можно будет после завершения сезона для «Далласа».

н. Владислав Наместников («Виннипег»)

В последние годы российский форвард меняет команды в НХЛ как перчатки. «Рейнджерс», «Оттава», «Колорадо», «Детройт», «Даллас», «Тампа» и вот теперь «Виннипег» – это перечень клубов, в которых россиянин поиграл за последние четыре сезона. В дедлайн он отправился в Канаду к Рику Боунессу, с которым сработался в «Далласе» в конце прошлого сезона. Средняя результативность Наместникова в «Джетс» выросла, набирал очки он и в плей-офф. Если Боунесс сохранит работу в «Виннипеге» после неудачного выступления в Кубке Стэнли, то россиянин вполне может вписаться в его дальнейшие планы в клубе.

з. Владислав Гавриков («Лос-Анджелес»)

Пропустил 10 игр чемпионата из-за ожидания обмена. В «Коламбусе» был незаменимым игроком, из-за большого количества травмированных даже выходил в большинстве. В дедлайн перешёл в «Кингз» и сразу вписался в команду. И стал набирать больше, чем обычно, очков. В межсезонье российский защитник наверняка продлит контракт с «Лос-Анджелесом» на очень хороших условиях.

з. Дмитрий Куликов («Питтсбург»)

В «Анахайме» был незаменимым защитником, в дедлайн был обменян в «Питтсбург». Но в новой команде толком не успел себя проявить — помешала травма, из-за которой пропустил целый месяц. А конец регулярного чемпионата для «Пингвинз» сложился провальным образом, и в плей-офф команда не попала. 32-летний защитник остаётся добротным игроком для НХЛ и не должен испытать проблем с трудоустройством.

н. Евгений Свечников («Сан-Хосе»)

Ещё одна попытка нападающего заиграть в НХЛ не сказать, что получилась полностью успешной. Российский форвард провёл добротный сезон, набрав 14 очков в 59 матчах, но его всё равно отправляли в запас, и он не мог похвастаться стабильностью. Возвращаться в Россию 26-летний нападающий никак не хочет, а надеяться на что-то большее, чем однолетний контракт в НХЛ с зарплатой в $ 750 тыс., вряд ли стоит.

н. Семён Дер-Аргучинцев («Торонто»)

Дер-Аргучинцев уехал за океан ещё в юношеском возрасте, потом отыграл четыре года в ОХЛ, был задрафтован «Торонто», где выступает последние три года, но без особых надежд на попадание в основу. В минувшем сезоне Семён всё-таки дебютировал в НХЛ, получив семь минут игрового времени. Но в его случае ждать следующего шанса сыграть в североамериканской лиге можно бесконечно долго.

Контракт с «Мэйпл Лифс» заканчивается, а в ковид он уже выступал за «Торпедо» на правах аренды. Возможно, он захочет вернуться в Нижний Новгород, тем более что там уже есть несколько свежих примеров молодых ребят, которые сменили Америку на Россию и расцвели под чутким руководством Игоря Ларионова. Почему бы Дер-Аргучинцеву не пойти по пути Фирстова, Летунова и Яна, которые вряд ли хотя бы на одну секунду пожалели о своём выборе в пользу выступления за Нижний Новгород?

Михаил Мальцев («Колорадо»)

Схожая ситуация и у Михаила Мальцева, который прочно застрял в АХЛ и, естественно, не слишком этим доволен. В регулярке НХЛ Михаил сыграл всего пять матчей, всё оставшееся время проведя в фарм-клубе «лавин». «Надеюсь, это был мой последний матч в АХЛ», — в сердцах написал нападающий в своём телеграм-канале после вылета «Колорадо Иглз» из плей-офф, где сам россиянин отметился тремя заброшенными шайбами в семи матчах.

Михаил Мальцев Фото: Eduardo Munoz Alvarez/AP Photo/ТАСС

Пробиться в «Колорадо» и закрепиться в составе чемпионов для него было почти нереально. Теперь Мальцев становится неограниченно свободным агентом и может попробовать трудоустроиться в команде попроще. Но в случае чего на родине его уже ждёт с распростёртыми объятиями «Спартак», а за москвичами уже стоит очередь из команд, желающих выкупить права на Мальцева. Стоить, правда, это будет дорого. По слухам, компенсация за игрока в России исчисляется десятками миллионов рублей.

Григорий Денисенко («Флорида»)

Засиделся в АХЛ и Григорий Денисенко. Несколько лет назад он считался одним из самых перспективных игроков страны. За сборную он выходил рядом с Андреем Свечниковым, ныне звездой «Каролины». Дмитрий Квартальнов выпускал его в первом звене «Локомотива». Однако в какой-то момент развитие Григория застопорилось, хотя надо отметить, что он много пропустил из-за травм, и этот сезон для него стал первым полноценным. В АХЛ он стал пятым бомбардиром «Шарлотт», а также провёл 18 матчей в основе, набрав 3 (0+3) очка.

Главный тренер «пантер» Пол Морис хорошо о нём отзывался, но вернул в АХЛ, когда перед «Флоридой» стояла задача попадания в плей-офф: «Он пропустил два года хоккея, а затем скакнул на уровень выше. В тренинг-кэмпе всё было против него, сейчас он гораздо быстрее, чем летом. Он показывает своё мастерство, готов идти в борьбу, цепляться за шайбу и играть под давлением. Если он будет делать это на постоянной основе, эти качества приведут его в НХЛ».

Контракт новичка у Григория заканчивается, и сейчас у него есть выбор – вернуться в КХЛ, заявить о себе здесь или пытаться пробиваться в НХЛ дальше. Если говорить откровенно, то выбор у игрока очень сложный. С одной стороны, нападение у «Флориды» грозное, рассчитывать можно разве что на место в боттом-6. С другой — далеко не факт, что родной «Локомотив» сейчас является идеальным вариантом для перезапуска карьеры форварда. У Игоря Никитина есть жёсткая система, и совершенно непонятно, впишется ли в неё 22-летний нападающий, обладающий не самым простым характером.

Дмитрий Саморуков («Сент-Луис»)

В ЦСКА открыто говорят о желании вернуть в свои ряды защитника системы «Сент-Луиса» Дмитрия Саморукова, который никак не может на полноценной основе пробиться в НХЛ. На его счету всего лишь три матча, а в этом году закрепиться в основе не помог ни односторонний контракт, ни обмен из «Эдмонтона» в «Сент-Луис». Саморуков топчется на месте, но коллеги из «СЭ» сообщают, что по семейным обстоятельствам Дмитрий ещё как минимум на год задержится в Америке. Хотя переход в ЦСКА напрашивается, он играл за армейцев в ковидный год и смотрелся здорово.

Иван Просветов («Аризона»)

Российский голкипер мог перебраться в стан обладателя Кубка Гагарина год назад, когда армейцы давали ему контракт на 100 миллионов, рассчитанный на три года. Просветов то предложение отверг и продолжил пробиваться в состав «Аризоны». В итоге за «койотов» Иван провёл семь матчей, в некоторых был крайне убедителен, а в некоторых проваливался с таким треском, что в его ворота залетали броски со всех возможных позиций.

В армейском клубе больше в услугах отказавшего им голкипера не заинтересованы, а входит ли Просветов в сферу интересов «Аризоны», сказать сейчас сложно. Конкуренцию за место второго номера Коннору Ингрэму россиянин точно проиграл, но получить двусторонний контракт на минимально возможную зарплату он может.

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Егор Соколов («Оттава»)

Лучший бомбардир фарм-клуба «Оттавы» и самый результативный россиянин в АХЛ из года в год получает игнор со стороны тренерского штаба «сенаторов». В каком бы состоянии ни была главная команда, на габаритного русского словно закрывают глаза. Пять игр в этом сезоне за основу «сенаторов» — явно не то, на что надеялся Соколов, идя по роскошному графику 0,84 очка за матч в АХЛ (59 очков в 70 встречах).

И тут вроде как давно напрашивается возвращение в Россию, но вот рассчитывают ли на него в Екатеринбурге? Права на Егора у «Автомобилиста», но топ-6 уральского клуба забит до отказа, а в нижних звеньях Соколов может потерять всю свою эффективность.