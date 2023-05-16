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Игровой день чемпионата мира по хоккею — 2023, 15 мая: результаты, видео, расписание, турнирная таблица, расклад, сетка

Первая большая сенсация турнира и идеальные американцы. Итоги дня ЧМ-2023 по хоккею
Егор Торишный
Итоги дня ЧМ-2023 по хоккею
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Шведы и канадцы тоже идут без поражений, а главный фаворит пока разочаровывает.

15 мая на чемпионате мира по хоккею состоялся очередной игровой день группового этапа. Коротко подводим его итоги.

ЧМ-2023. Группа A
15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Германия
Окончен
2 : 3
США
0:1 Аттард (Эйссимонт, Тайнэн) – 25:39   1:1 Сорамис (Мюллер, Зайдер) – 30:23 (sh)   2:1 Шюц (Туоми, Гаванке) – 39:55   2:2 Фаррелл (Хатсон) – 45:58   2:3 Коронато (Перунович, Тайнэн) – 54:50 (pp)

В Тампере первыми на лёд вышли сборные Германии и США. Первый период оказался безголевым, а вот во втором отрезке немцы приблизились к сенсации: пропустив первыми, подопечные Харольда Крайса забросили две шайбы и повели к перерыву в счёте. Но американцы на этом турнире пока очень хороши, и после двух уверенных побед в 1-м туре сегодня они продемонстрировали ещё и характер. Шон Фаррелл сравнял счёт на 46-й минуте, а вскоре Мэтт Коронато забил гол, оказавшийся победным. Голкипер Кейси Десмит стал одним из героев встречи, отразив 30 немецких бросков в створ. 3:2 – США продолжают идти на ЧМ-2023 без поражений.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 2
Б
Канада
0:1 Нейборс (Макбэйн) – 07:46   1:1 Цегларик (Гривик, Гудачек) – 16:08 (pp)   1:2 Куинн – 65:00

В параллельной игре в Риге к сенсации были близки и словаки. Европейцы пропустили первыми от Канады, но отыгрались усилиями Петера Цегларика ещё до перерыва, а затем в матче наступило голевое затишье. Активнее прервать его старались «кленовые», но словацкий вратарь Самуэль Главай поймал кураж и в итоге закончил матч с блестящим результатом в 42 сейва.

Правда, победить Словакии подвиги голкипера не помогли: в серии буллитов сильнее оказались канадцы, одержавшие третью подряд победу на турнире.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 2
Б
Швеция
0:1 Линдберг (Зеттерлунд, Берггрен) – 37:17   1:1 Ламмикко (Песонен, Капанен) – 46:47   1:2 Рэймонд – 65:00

Из всех топ-сборных на ЧМ-2023 пока больше всех разочаровывают финны — действующие чемпионы, хозяева турнира и его главные фавориты. В первом матче команда Суоми крупно уступила США, затем еле-еле обыграла немцев, ну а сегодня подопечные Юкки Ялонена не справились с принципиальным соперником из Швеции. В основное время был зафиксирован счёт 1:1, овертайм оказался безголевым, а в серии буллитов победу «Тре Крунур» принесла попытка пока главной шведской звезды ЧМ Лукаса Рэймонда.

Шведы, как и американцы с канадцами, идут по дистанции без поражений, финская же машина набирает ход очень медленно.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Чехия
Окончен
3 : 4
ОТ
Латвия
1:0 Немечек (Беранек, Чернох) – 08:25   1:1 Букартс (Цибульскис, Джериньш) – 22:16   1:2 Дзиеркалс (Фрейбергс, Балцерс) – 23:18   2:2 Кубалик (Червенка, Дворжак) – 29:21   2:3 Цибульскис (Андерсон, Смирнов) – 45:22   3:3 Кемпны (Червенка, Кубалик) – 56:58   3:4 Батня (Якс, Дзиеркалс) – 64:16

Самый результативный матч дня состоялся в вечерней программе в Риге, и в матче Чехия – Латвия был зафиксирован первый по-настоящему сенсационный исход. Одни из хозяев ЧМ-2023 дали шикарный бой чехам, дважды выходили вперёд, а спасительный гол Михала Кемпны на 57-й минуте лишь отсрочил для «народны тим» горечь поражения.

В овертайме латвийский форвард Оскар Батня удачно сыграл на добивании и принёс Латвии неожиданную и первую победу на домашнем групповом этапе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Ситуация в таблице

В группе А лидерство захватили США, на одно очко отстают шведы, без поражений идут и датчане, но у них за плечами пока лишь две игры, да и с топовыми соперниками скандинавы пока не играли. Финны неожиданно плетутся на четвёртом месте в группе, но впереди у хозяев турнира сплошь матчи с командами ниже уровнем.

Немцы, получившие на старте три подряд матча с финнами, шведами и американцами, пока без очков, но мало сомнений, что Германия свои очки наберёт и за плей-офф поборется. Венгры ожидаемо идут последними, но главные матчи в борьбе за выживание (с Францией и Австрией) у этой сборной впереди.

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею

В группе В лидируют канадцы, но уже завтра их может обогнать идущая без поражений и пропущенных шайб Швейцария. Неожиданное поражение не слишком пошатнуло позиции чехов, Казахстан пока даже обозначает борьбу за плей-офф, а беспросветным аутсайдером в этой восьмёрке сейчас выглядит Словения.

Матчи 16 мая

ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Дания
Не начался
Австрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 16:20 МСК
Словения
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Франция
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
16 мая 2023, вторник. 20:20 МСК
Швейцария
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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