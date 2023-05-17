Все главные переходы и обмены межсезонья. Таблица трансферов КХЛ

Две с половиной недели назад в Континентальной хоккейной лиге открылся рынок свободных агентов. Подводим промежуточные итоги селекционной работы клубов в нашей таблице трансферов.

Обладатель двух подряд Кубков Гагарина ЦСКА на данный момент по-настоящему до сих пор не включился в трансферную работу. Действующий чемпион страны совершил лишь один номинальный трансфер на вход, по документам вернув из «Барыса» находившегося в аренде Кирилла Максимова, а также продлил контракты с Павлом Карнауховым и ещё двумя молодыми игроками — Матвеем Васиным и Василием Дроныком. Также официально известно об уходе из армейской команды защитника Артёма Сергеева и вратаря Адама Рейдеборна, которого в московском клубе может заменить Иван Федотов. Это произойдёт в том случае, если для ЦСКА будет положительно разрешён контрактный вопрос голкипера в «Филадельфии».

Официальное заявление ЦСКА по расставанию с Рейдеборном: В ЦСКА объяснили, как ситуация в Казахстане повлияла на уход из команды Адама Рейдеборна

Остальные клубы Западной конференции по майской традиции, за исключением «Куньлунь Ред Стар», проводят куда более активную деятельность на трансферном рынке. СКА осуществил обмен с «Витязем» с участием четырёх хоккеистов, получив форвардов Ивана Зинченко и Степана Старкова, отдав взамен защитника Кирилла Кирсанова и нападающего Владислава Цицюру. Также в Санкт-Петербурге подписали контракты с форвардом Александром Кадейкиным, защитником Артёмом Земчёнком и нападающим Павлом Дедуновым. В ближайшее время официально пополнить состав СКА, помимо вышеупомянутого защитника Сергеева, должен и шведский голкипер Юхан Маттссон. Расстались питерцы с Никитой Гусевым, который намерен продолжить карьеру в одном из клубов московского региона. Близок к переходу в другой клуб и Дмитрий Яшкин, в чьих услугах заинтересован «Ак Барс».

Московское «Динамо» в первую очередь отметилось подписанием контракта с обладателем Кубка Стэнли Седриком Пакеттом, выступавшим в прошлом сезоне за минское «Динамо», и отличной для бело-голубых сделкой с «Северсталью», в результате которой в столицу России перебрался защитник Даниил Пыленков. Помимо этого, динамовцы договорились о переходах Егора Морозова, Егора Петухова и Артёма Ильенко, а также продлили контракты с защитниками Кириллом Готовцом и Бреннаном Менеллом и форвардом Ильёй Каблуковым. Расстались бело-голубые со шведским форвардом Якобом Лильей. Продолжит карьеру в другом клубе и Эрик О'Делл.

В «Спартаке» заметные изменения произошли на тренерском мостике. Красно-белых возглавил Алексей Жамнов, до 30 июня совмещающий эту должность с формальной работой главным тренером сборной России. Накануне московский клуб объявил о подписании контракта с чемпионом мира 2014 года Александром Бурмистровым. Ранее «Спартак» объявил о переходе голкипера Андрея Кареева, игравшего в прошлом сезоне за «Салават Юлаев». Перебрался в Москву и защитник Михал Чайковски, с которым рассталась «Сибирь». Самый же крупный трансфер «Спартак» провёл с «Нефтехимиком», выменяв оттуда Павла Порядина, к которому очень серьёзный интерес проявлял СКА.

«Локомотив» пока ведёт себя довольно скромно в селекционной работе. Ярославский клуб усилил линию обороны приобретением опытного защитника Алексея Береглазова. И на этом трансферы на вход пока закончились, если не считать возврата из аренды в «Амур» Ярослава Лихачёва. В свою очередь, ярославцы расстались с Егором Коршковым, отправив нападающего как раз в хабаровский клуб за денежную компенсацию. Сообщалось об активном интересе клуба к форварду ЦСКА Константину Окулову, но с трудом верится, что «Локомотив» сможет выиграть гонку за игрока у его действующей команды. Отправился покорять Северную Америку защитник Даниил Мисюль.

Что касается других клубов, то смены главных тренеров произошли в «Витязе», «Северстали» и минском «Динамо». В подмосковной команде Вячеслава Буцаева сменил его бывший помощник Александр Завьялов, а в Череповце ушедшего в «Магнитку» Андрея Разина заменил Андрей Козырев, ранее входивший в тренерский штаб Игоря Ларионова в «Торпедо». Белорусский клуб, наряду с национальной командой этой страны, возглавил известный российский специалист Дмитрий Квартальнов.

Нижегородцы продлили контракты со своими лидерами — Алексеем Кручининым и Максимом Летуновым. ХК «Сочи» совершил целый ряд трансферов, заметно укрепив команду в сравнении с прошлым годом. «Северсталь» повторила предложение, которое делала «Магнитка» по Игорю Гераськину, после чего обменяла своего игрока в «Авангард».

Минское «Динамо» не стало повторять предложение ограниченно свободному агенту Игорю Мартынову, отпустив игрока в «Авангард», тогда как предложения по защитнику Сергею Сапего от того же «Авангарда» и по форварду Владимиру Алистрову от «Магнитки» в белорусском клубе повторили. При этом трансферные приключения обоих игроков на этом могут не закончиться — в услугах хоккеистов заинтересован СКА.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено

Клуб Пришли Ушли Продлили контракты ЦСКА н. Максимов («Барыс», возврат из аренды), в. Федотов в. Рейдеборн, з. Сергеев (СКА), н. Окулов («Локомотив») н. Карнаухов, н. Васин, н. Дронык СКА т. Ключников («Адмирал»), з. Земчёнок, н. Лайпсик (оба — «Металлург Мг»), з. Зоркин («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Дедунов («Авангард»), н. Зинченко, н. Старков (оба — «Витязь»), н. Кадейкин («Салават Юлаев»), н. Мичков (ХК «Сочи», возврат из аренды), з. Сергеев (ЦСКА), н. Грицюк («Авангард»), в. Маттссон («Автомобилист»), з. Сапего, н. Алистров (оба — «Динамо» Мн) з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — «Витязь»), н. Гусев («Динамо» М/«Спартак»), н. Кетов (завершил карьеру), н. Яшкин («Ак Барс»), в. Подъяпольский («Лада»), н. Волков, н. Моисеев («Авангард»), з. Рукавишников з. Фальковский, н. Комаров «Динамо» М з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Северсталь»), н. Пакетт («Динамо» Мн), н. Петухов («Барыс»), н. Ильенко («Локомотив»), н. Лапин («Дизель», ВХЛ), в. Моторыгин («Тамбов», ВХЛ), н. Гусев (СКА) н. Скоренов («Северсталь»), н. Ефремов («Салават Юлаев»), н. Якимов, н. Потапов, н. О'Делл, н. Лилья (Швейцария), н. О.Зайцев, з. Е. Зайцев з. Менелл, з. Готовец, н. Каблуков «Спартак» гт. Жамнов, н. Бурмистров («Металлург Мг), в. Сковронский («Авангард», возврат из аренды), в. Кареев («Салават Юлаев»), з. Чайковски («Сибирь»), н. Порядин («Нефтехимик»), з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Куньлунь Ред Стар», возврат из аренды), н. Гусев (СКА) гт. Заварухин, з. Чудинов («Адмирал»), з. Сериков, н. Злодеев (оба — «Нефтехимик»), з. Емелин, н. Любимов, н. Старченко («Барыс»), н. Чибриков («Виннипег», НХЛ), н. Свечков («Баффало», НХЛ) в. Рыбар, н. Принс, н. Кожевников «Локомотив» з. Береглазов («Авангард»), н. Лихачёв («Амур», возврат из аренды), н. Окулов (ЦСКА), з. Гернат («Лозанна», Швейцария) н. Коршков («Амур»), н. Ильенко («Динамо М»), з. Мисюль («Нью-Джерси», НХЛ) з. Черепанов, н. Алексеев, н. Волков, н. Каюмов «Витязь» гт. Завьялов, з. Кирсанов, н. Цицюра (оба — СКА), з. Р. Педан («Амур»), з. Тимашов («Северсталь») гт. Буцаев, н. Зинченко, н. Старков (оба — СКА), з. Абросимов («Авангард»), з. Волгин («Амур»), н. Рассказов (ХК «Сочи»), н. Граовац в. Клоберданец, в. Шикин, з. Валенцов, з. Бусыгин, з. Рой, з. Рыдченко, з. Сараев, н. Аркалов, н. Галузин, н. Гончаров, н. Ежов, н. Кара, н. Попов, н. Уилсон, н. Яремчук, н. Яровой «Торпедо» н. Федотов («Нефтехимик», возврат из аренды), з. Варлаков («Югра», ВХЛ), н. Воробьёв («Зауралье», ВХЛ) т. Козырев, з. Буренов (оба — «Северсталь»), н. Михеев («Сибирь»), н. Агостино з. Бокун, з. Стеклов, н. Кручинин, н. Летунов, н. Сато ХК «Сочи» з. Аляев, з. Корягин (оба — «Амур»), з. Грэм, н. Сагадеев (оба — «Барыс»), н. Рассказов («Витязь»), н. Криштоф («Адмирал»), н. Шиксатдаров («Югра», ВХЛ) з. Александров, з. Гормли, н. Точицкий, н. Мичков (СКА, возврат из аренды) в. Плешков, в. Третьяк, з. Ващенко, з. Косовец, з. Кудако, з. Новиков, з. Юзбашян, н. Николаев, н. Стальнов, н. Тянулин, н. Уткин, н. Ярулин «Северсталь» гт. Козырев («Торпедо»), в. Шостак («Динамо» Мн, возврат из аренды), н. Буренов («Торпедо»), з. Давыдов, н. Муханов (оба — «Авангард»), н. Агапов («Металлург» Нк, ВХЛ), н. Скоренов («Динамо М»), н. Степанов («Югра», ВХЛ) гт. Разин, з. Пресс (оба — «Металлург» Мг), з. Тимашов («Витязь»), з. Пыленков, н. Морозов (оба — «Динамо» М), н. Гераськин («Северсталь»), н. Соловьёв («Авангард»), н. Суворов («Динамо» Мн, возврат из аренды) в. Королёв, з. Денисов, н. Абросимов, н. Казаков, н. Моисеев, н. Пилипенко, н. Рожков «Динамо» Мн гт. Квартальнов, н. Суворов («Северсталь», возврат из аренды) гт. Вудкрофт, в. Шостак («Северсталь», возврат из аренды), з. Зоркин (СКА, возврат из аренды), з. Гилмор («Адлер», Германия), н. Мартынов («Авангард»), н. Варфоломеев («Адмирал»), н. Пакетт («Динамо» М), н. Соколов («Авангард», возврат из аренды), н. Демков («Шахтёр», Беларусь), н. Шумаков («Сибирь»), з. Сапего, н. Алистров (оба — СКА) в. Колосов, н. Шалагин, н. Сотишвили, з. Сапего (повторение предложения от «Авангарда»), н. Алистров (повторение предложения от «Металлург» Мг), н. Игнатенко, н. Михалёв, н. Горбунов, н. Клавдиев «Куньлунь Ред Стар» в. Мурыгин, з. Костенко, н. Точилкин (оба — «Спартак», возврат из аренды), н. Юрчо, н. Лисин

В Восточной конференции тоже много всего интересного. Например, в «Ак Барсе» ждут появления Яшкина, но уже попрощались с уехавшими в НХЛ Пексой и Воронковым. Со второй попытки завершил карьеру легендарный Данис Зарипов.

Большого числа игроков лишился «Авангард». Видимо, всё же покинут клуб Грицюк (ОСА), Толчинский и Ткачёв. Дедунов уже перешёл в СКА, Береглазов перебрался в «Локомотив», а форвард Жарков в скором времени подпишет контракт с «Трактором». Не удалось удержать уехавшего в НХЛ Мирошниченко. Кто пришёл? Отметим бывшего капитана «Адмирала» Шулака и талантливого нападающего Гераськина.

Прилично усилился «Автомобилист», где бросается в глаза приход вратаря Аликина и самоотверженного защитника Воробьёва, а также центрального нападающего Бывальцева из «Трактора». Здесь тоже не обошлось без отъездов в Северную Америку: такой путь выбрали вратарь Романов и нападающий Неучев.

В Уфу вернулся местный воспитанник Алексей Василевский, заключены соглашения с нападающими Лещенко и Шаровым, а вот Александр Кадейкин отныне игрок СКА. Пока не особо везёт «Металлургу»: все оффершиты команды Андрея Разина не приносят успеха. Считать ли усилением защитника Пресса, вратаря Загидулина и вернувшегося из аренды форварда Гребёнкина? Решайте сами.

В «Тракторе» ждут вратаря Фукале, продлили контракт с Ткачёвым, взяли Чибисова и Антипина. Шумит на трансферном рынке «Амур»: Бродхёрст, Коршков, Бобков… Кого ещё ждать в следующем сезоне в Хабаровске? В «Адмирале» выделяется подписание контрактов с защитником Чудиновым и нападающим Варфоломеевым, а в вернувшейся в КХЛ «Ладе» пока продлевают контракты с прежними хоккеистами.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено