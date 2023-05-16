Ох, Канада! Главный трофей НХЛ уже 30 лет не могут вернуть домой

Впервые этот текст был опубликован почти год назад, 10 июня 2022-го. Сейчас мы снова публикуем его с изменениями и дополнениями: это показывает, как мало поменялось в канадском королевстве.

После первого раунда самые горячие головы стали рисовать финал «Торонто» – «Эдмонтон», в котором наконец-то сошлись бы Коннор Макдэвид и Остон Мэттьюс, у которых так и не получилось никакого реального противостояния. Однако форма «Торонто» из серии с «Тампой» оказалась обманчивой, «Эдмонтону» же не помогло и историческое большинство — и Канада снова остаётся без финалов, хотя бы и конференции. Канадская бескубковая серия тянется ровно 30 лет.

В июне 1993-го Кубок Стэнли выиграл «Монреаль». Это была команда, которую ещё тащил на себе Патрик Руа, а в поле играли такие известные хоккеисты, как Венсан Дамфусс, Ги Карбонно, Эрик Дежарден и Джон Леклер. После этого канадские клубы ни разу не смогли выиграть Кубок Стэнли. Во всём остальном мире сменились технологические эпохи, некоторые виды спорта полностью изменили правила — а канадские клубы после этого шесть раз проигрывали в финалах Кубка, названного в честь канадского генерал-губернатора.

Чемпионский баннер «Монреаля» Фото: PAUL CHIASSON/AP/ТАСС

Многие канадские фанаты винят в этом Гэри Беттмэна. Власть невысокого человека с баскетбольным прошлым в НХЛ началась как раз летом 1993-го — и за это время хоккейная Канада не раз получала жестокие удары. Оригинальный «Виннипег» и «Квебек» уехали в США — хотя «Джетс» в итоге вернулись, новых команд в стране не появилось. Особенно часто Беттмэну достаётся за то, что лига упорно держится за свои южные проекты — особенно за «Аризону», владельцем которой какое-то время была сама лига.

Кроме того, многие фанаты ищут в постоянных неудачах канадских команд судейский след. Особенно яростно по этому поводу бушевали фанаты «Ванкувера», многие из которых до сих пор считают, что Кубок «Бостону» в 2011-м обеспечил не только невероятный Тим Томас в воротах, но и парни в полосатых джерси. Это должно быть знакомо нашим болельщикам — фанаты иностранных команд в КХЛ тоже считали, что судьи всегда принимают сторону российских клубов.

Если не искать теорий заговора, то минусы Канады очевидны. Кроме непривлекательности большей части местных городов (исключение — Ванкувер), высоких канадских налогов, лютого прессинга прессы и фанатов, стоит отметить, что канадский доллар — это нестабильная валюта по сравнению с американским. Во многом крах курса и привёл к бедственному положению канадских команд в 90-е годы — они даже просили помощи у федерального правительства, но не получили её. Всё это сужает возможности для работы на рынке.

Фанаты «Торонто» Фото: Christopher Katsarov/AP/ТАСС

Кроме того, вопросы вызывает уровень менеджмента местных команд. Если почитать местных болельщиков, то возникает ощущение, что в генменеджеры канадских клубов нанимают исключительно дегенератов, которые были неспособны даже на работу типа раздачи листовок на улицах. Конечно, не всё так плохо, чаще менеджеры принимают правильные решения, тем более их команды не являются привлекательными для многих хоккеистов.Тем не менее своим коллегам из американских клубов они уступают.

Пробежимся по всем местным командам и поймём, что помешало выиграть заветную чашку и есть ли на это шансы в будущем.

«Торонто»

Что мешало: Об этом можно написать книгу, да и не одну. Как известно, самый популярный и богатый клуб страны не выигрывает чемпионство ещё со времён первого большого расширения НХЛ в 1967-м. После этого клубом долгое время владел сумасбродный Гарольд Баллард, о чудачествах и художествах которого можно написать ещё одну книгу. Впрочем, даже после него не всё ладится.

Если говорить про существующую ныне команду, то складывается ощущение, что внутренний баланс сломало подписание Джона Тавареса. Выписанные ему $ 11 млн вынудили «доморощенных» Мэттьюса и Марнера на переговорах просить деньги не меньшие, что полностью искорёжило структуру потолка зарплат команды. Все эти годы менеджмент «Торонто» улучшал глубину команды как мог, в этом году даже смог выменять О’Райлли на дедлайне, но так и не покусился на «большую четвёрку». Вполне возможно, следующий сезон будет для неё последним в таком составе.

Остон Мэттьюс и Джон Таварес Фото: Frank Gunn/AP/ТАСС

Лучший шанс на чемпионство: рубеж 90-х и нулевых. Тогда посты главного тренера и генменеджера совмещал легендарный Пэт Куинн, который построил весёлую и остроатакующую команду. Во многом её костяком были европейцы — главной звездой был Матс Сундин, а в сезоне-1999/2000 за «Торонто» сыграли сразу восемь уроженцев СССР. При Куинне «листья» дважды доходили до финала конференции — в 1999-м и 2002-м, а после него выиграли лишь один раунд плей-офф за 20 лет.

Что делать сейчас: интересный вопрос. «Торонто» как раз выходит на распутье, и самым большим боссам надо решать, что делать дальше: сохранять ли дуэт Дубас — Киф или не сохранять, пытаться ещё раз собрать вокруг большой четвёрки хорошую глубину или потихоньку думать об обменах. Пока что есть ощущение, что концепция четырёхглавого Змея Горыныча не взлетела.

«Монреаль»

Что мешало: это не главная причина проблем клуба, но яркий пример затхлости канадского менеджмента — стремление назначить главного тренера-франкофона. Нельзя сказать, что это вековая традиция «Канадиенс»: один из самых известных боссов клуба Дик Ирвин, выигравший там три титула в 40–50-х, родился в Онтарио и не был франкоканадцем. Однако, судя по всему, выпячивание происхождения началось в Монреале во время политического противостояния с англоязычной Канадой.

И если когда-то «Канадиенс» действительно были сборной французской Канады, то в этом году за клуб сыграли только шесть «квебекуа». В составе, игравшем в финале-2021, был только один местный франкофон — Филлип Дано. При всём при этом «Монреаль» отчаянно цепляется за местных на тренерской скамейке и в прошлом сезоне доверился Мартену Сен-Луи, который тренировал только детские команды. Пока получается неплохо, но от команды в перестройке много не требуют.

Лучший шанс на чемпионство: позапрошлый год. Помогли сетка плей-офф и перераспределение дивизионов, где «Монреаль» умудрился выйти с четвёртого места, проиграв больше матчей, чем выиграв. Впрочем, весной 2021-го сработали почти все мелкие подписания Марка Бержевена — те же Перри и Стаал дали неоценимый заряд лидерства. Правда, эта команда развалилась уже через несколько месяцев из-за проблем с потолком, бесконечных травм и ухода лидеров на рынок свободных агентов.

Что делать сейчас: продолжать постепенную перестройку, надеяться на прогресс молодёжи в лице Кофилда, Судзуки, Слафковски и прочих, а также слегка почистить платёжку от остатков былой роскоши.

«Ванкувер»

Что мешало: клуб не выигрывает Кубок с 1971-го, момента дебюта в лиге, но над фанатами «Кэнакс» не смеются так, как над парнями из «Торонто» — скорее всего, они просто менее популярны и не так выделываются. Впрочем, на примере «Ванкувера» мы можем снова посмотреть на прекрасный канадский менеджмент.

На драфте-1989 в руки клуба чудом падает Павел Буре, которого хотел взять «Детройт», но их драфт-пик аннулировали. Вокруг поцелованного богом снайпера можно строить команду на будущее — однако менеджмент клуба по ходу контрактных переговоров унижает свою главную звезду, говоря, что он не повторит сезон с 60 голами, плюс ещё и предлагает контракт, где незаметно вписывает не американские доллары, а стоящие на 30% меньше канадские. Неудивительно, что Буре стал требовать обмена из клуба очень быстро, а доконал его приход Майка Кинэна, который разрушил ту команду, которая выходила в финал-1994.

Впрочем, после этого в «Кэнакс» собирались симпатичные команды — например, при Марке Кроуфорде вокруг звёзд Нэслунда и Бертуцци, а позже была десятилетка имени братьев Седин. Но им постоянно чего-то не хватало. Казалось бы, нынешний костяк имени Петтерссона и Хьюза может достичь высот уже в ближайшей перспективе, но странные действия менеджеров, забивших на комплектование защиты, откинули команду на несколько лет назад.

Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Лучший шанс на чемпионство: естественно, 2011-й. «Кэнакс» того сезона были единственной командой в истории «потолочной» НХЛ, которая была лучшей в регулярке и по забитым, и по пропущенным голам. В финале шесть матчей выигрывали домашние команды, а в седьмом матче в Канаде Тим Томас сделал 37 сейвов из 37, подарив «мишкам» чемпионство, а Ванкуверу — бунт.

Что делать сейчас: у нового менеджмента «Ванкувера» есть интересная стратегия: собирать недооценённых молодых игроков по всей лиге. Логично: когда у тебя уже есть звёздный центр и защитник, начинать очередную перестройку бессмысленно. Однако главной проблемой межсезонья будет потолок зарплат: уже сейчас команда его превышает, хотя проблемы с обороной у клуба серьёзные.

«Калгари»

Что мешало: «Флэймз» последних лет — символ посредственности. За последние 30 лет клуб лишь трижды проходил дальше второго раунда, но при этом и не имел явных провальных сезонов, подобных соседям из «Эдмонтона». Из-за этого «Калгари» не получал и высоких драфт-пиков, а когда появлялся шанс выбирать в десятке, то не использовал его. Например, три игрока, которых в конце 90-х клуб выбрал в топ-10, суммарно провели за клуб… 46 матчей.

15 лет клуб держался на плечах Джерома Игинлы, вокруг которого лишь раз за это время собрали приличный коллектив. В прошлом году казалось, что от возвращения Дэррила Саттера клуб получил новый импульс, и вылет во втором раунде прошлого года казался в первую очередь виной вратаря. Однако ушёл Годро, был обменян Ткачук, а клуб не прошёл в плей-офф. Крайним сделали Саттера: многие звёзды категорически не хотели работать со старомодным тренером, и Дэррила уволили.

Дэррил Саттер Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

Лучший шанс на чемпионство: 2004-й. Всё тот же Саттер вывел беззвёздный (за пределами Игинлы и Миикки Кипрусоффа) клуб в главный финал с «Тампа-Бэй». Там «Калгари» вёл 3-2, а в шестом матче при счёте 2:2 за семь минут до конца форвард Мартен Желина забил «гол-фантом», который судьи не заметили. Этот момент в Калгари вспоминают до сих пор, ведь седьмой матч финала клуб проиграл. Кстати, к вопросу о менеджменте — Мартена Сан-Луи, ставшего в тот год чемпионом, из «Калгари» за четыре года до этого отпустили бесплатно, не заметив в малыше таланта.

Что делать сейчас: многие фанаты «Флэймз» требуют начать радикальную перестройку (а то их соседям из Эдмонтона она так помогла!). Однако сложно ждать, что команда, которая год назад забила платёжку контрактами Юбердо и Кадри, пойдёт сливать сезоны. Но у «Калгари» уже почти нет места под потолком — и новому менеджменту команды летом надо будет стоять на голове.

«Эдмонтон»

Что мешало: после Кубка Стэнли в 1990-м владелец клуба Питер Поклингтон обещал, что и без проданного Гретцки жизнь может быть хороша. Вскоре после этого почти все оставшиеся лидеры клуба были обменяны в «Рейнджерс», куда ушёл и главный тренер Глен Сатер, а сам Поклингтон лишился команды из-за долгов. До введения потолка «Ойлерз» стабильно были одной из самых бедных команд лиги, у которой банально не было возможности построить сильный состав.

Впрочем, и с появлением равенства жизнь не улучшилась. «Эдмонтон» стал живым посмешищем и практическим пособием на тему того, как бездарно потратить четыре первых пика драфта. Неопытные тренеры, бардак с вратарями, отвратительный драфт за пределами первого раунда, переплаты свободным агентам — по капельке количество провалов «Эдмонтона» увеличивалось. Даже невероятная лотерейная удача не помогла построить конкурентоспособную команду — впрочем, и к суперзвёздам вопросов немало.

Лучший шанс на чемпионство: 2006-й. Летом 2005-го «Эдмонтон» сорвал джек-пот и обменял Криса Пронгера в самом соку и расцвете сил. Приобретение оборонца, который мог играть по полчаса за матч, сделало из середняков команду для плей-офф — в том переполненном сенсациями Кубке Стэнли «нефтяники» выбили забитые звёздами «Детройт», «Сан-Хосе» и «Анахайм».

Помогал и набравший в 36 лет инопланетную форму вратарь Дуэйн Ролосон, но сказка закончилась с его травмой в первой игре финала Кубка Стэнли. Ещё через пару месяцев жена Пронгера не захотела оставаться в таком месте, как Эдмонтон — защитника обменяли в поверженный незадолго до этого «Анахайм», после чего клуб не мог выйти в плей-офф 11 лет.

Что делать сейчас: искать игроков, которые согласны обменять урезание зарплаты и игру не на лучшем рынке на шанс поиграть с лучшим нападающим мира.

«Оттава»

Что мешало: возрождённый в начале 90-х клуб провёл несколько очень трудных лет, из-за финансовых проблем в начале нулевых обанкротился и был близок к переезду, собрав сильный молодой состав, но команду спас Юджин Мельник. Тогда магнат украинского происхождения был одним из самых популярных людей в канадской столице, но вскоре стал антигероем из-за своего нежелания крупно тратиться.

«Сенаторз» были одной из немногих команд НХЛ с внутренним потолком зарплат, который не позволял тратиться на дорогих свободных агентов и продлевать свою молодёжь на полноценные контракты. Команда с костяком из Карлссона, Марка Стоуна, Зибанеджада могла бы добиться многого — а представьте, если бы они задрафтовали ещё и Василевского в 2012-м, как хотели? К сожалению для болельщиков, этого не случилось. В этом сезоне «Оттава» вроде бы завершила свою перестройку, Тим Штюцле оформился в качестве новой звезды НХЛ, но пока команда остаётся несбалансированной.

Лучший шанс на чемпионство: 2006–2007. Хотя «сенаторы» вышли в главный финал в 2007-м, за год до этого они имели более звёздную команду: кроме легендарной тройки Альфредссон — Спецца — Хитли, в тылу у «Оттавы» были Доминик Гашек и Здено Хара. Однако тогда «Сенс» слетели во втором раунде, чтобы через год дойти до главных игр с составом, который на фоне «Анахайма» выглядел куда менее глубоким.

Что делать сейчас? Неясности вокруг «Оттавы» добавляет ситуация со сменой владельца. На клуб из столицы немало претендентов (и среди потенциальных совладельцев даже Snoop Dogg!). Скорее всего, новые хозяева приведут своих людей, которые будут решать судьбу управленческого дуэта Дорион — Смит, назначенного старым руководством.

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«Виннипег»

Что мешало: самая молодая из канадских команд попала на самый маленький и холодный рынок НХЛ. Впрочем, бывшая «Атланта» отправилась на север, имея неплохие активы и высокие драфт-пики, из которых надо было построить что-то вразумительное.

Здесь, кажется, помешала осторожность руководства. Генеральный менеджер Кевин Чевелдэйофф заработал репутацию человека, который избегает громких обменов и больших подписаний на рынке свободных агентов, предпочитая работать через драфт. Не рисковал он менять и главного тренера Пола Мориса — хотя уже несколько лет было ощущение, что команда играет бессистемно и не отправляется на дно лиги только за счёт выдающейся игры Коннора Хеллебайка в воротах. Рик Боунесс, как показалось, придал команде импульс в этом году, но после спада высокого американца в воротах «Джетс» снова повалились.

Кроме этого, в раздевалке все эти годы явно существует раскол между «старожилами» и всеми остальными — можно вспомнить загадочную историю с обменом Эвандера Кейна, которому чуть не устроили взбучку. Какие-то загадочные слухи циркулируют вокруг команды все эти годы, но подтвердить их, пока все ещё играют, некому.

Коннор Хеллебайк Фото: David Becker/AP/ТАСС

Лучший шанс на чемпионство: 2018-й, выход в финал Запада. Это был год, когда всё сошлось: клуб ещё не обменял Патрика Лайне, который, играя на детском контракте, забросил 44 шайбы. Форма молодых лидеров клуба позволяла тратить на сильную оборону — и сбалансированная команда проиграла только сенсационно сильному «Вегасу».

Что делать сейчас: в Виннипеге долго оттягивали это, но пора в перестройку. Летом 2024-го становятся неограниченно свободными агентами Шайфли, Хеллебайк и Блейк Уилер — и сложно представить, что все они останутся. Теперь у «Виннипега» есть выбор: попытаться ещё сезончик кутнуть, пока лидеры на корабле, или уже сейчас думать, как бы подороже их загнать, пока они не ушли.