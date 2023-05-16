Победная традиция! Восьмой год кряду россиянин уже точно станет чемпионом НХЛ

В этом году шансы стать обладателем Кубка Стэнли сохраняет даже один российский игрок, для которого сезон давным-давно завершён.

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге был завершён второй раунд плей-офф, по итогам которого определились все участники финалов конференций. В седьмом матче полуфинала Запада «Даллас Старз» сломил сопротивление «Сиэтл Кракен» (2:1), во второй раз за последние четыре сезона сумев пробиться в четвёрку лучших команд сезона НХЛ. Для нашего спорта вылет «Сиэтла» из плей-офф означает тот факт, что российский хоккеист восьмой год кряду уже точно станет обладателем самого престижного трофея в клубном хоккее – Кубка Стэнли.

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Победная традиция последнего времени началась в 2016 году, когда в финале Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» одолел «Сан-Хосе Шаркс», что сделало нападающего команды из Пенсильвании Евгения Малкина двукратным чемпионом НХЛ. Годом спустя воспитанник магнитогорского хоккея и его партнёры по команде защитили чемпионское звание, в решающей серии плей-офф переиграв «Нэшвилл Предаторз». С тех пор Малкин и его «Питтсбург» до финала Кубка Стэнли больше не добирались, зато чемпионский почин поддержали другие россияне.

В 2018 году долгожданный успех отпраздновал «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным, Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым в своём составе. В следующем сезоне первый Кубок Стэнли в карьере в стане «Сент-Луис Блюз» завоевали Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Затем чемпионскую эстафету приняла «Тампа-Бэй Лайтнинг», на протяжении двух лет кряду не знавшая себе равных в НХЛ.

Примечательно, что российский состав «молний» немного сократился между чемпионскими сезонами – в 2020 году победили Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров и Александр Волков, а в следующем сезоне последнего в составе «молний» уже не было. Наконец, в прошлом году Василевский, Сергачёв и Кучеров имели шанс оформить хет-трик, но в финале Кубка Стэнли их «Тампа» проиграла «Колорадо», в результате чего чемпионом стал Валерий Ничушкин.

В полуфинале плей-офф НХЛ – 2023 соперником «Далласа» будет «Вегас Голден Найтс», который на стадии четвертьфинала оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию Кубка Стэнли разыграют «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». В каждой из четырёх претендующих на победу в турнире команд есть как минимум один представитель России.

Борьбу за Кубок Стэнли продолжают два российских голкипера — Сергей Бобровский из «Флориды» и Пётр Кочетков из «Каролины», а также два российских форварда — Евгений Дадонов («Даллас») и уже познавший вкус победы в НХЛ Барбашёв, который в этот раз идёт к чемпионскому званию вместе с «Вегасом».

Иван Барбашёв Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

В составе «золотых рыцарей» также есть Павел Дорофеев, но он не принимал участия в плей-офф, и его шансы появиться на льду в решающих матчах сезона являются сугубо теоретическими. Для ещё одного россиянина — форварда «Каролины» Андрея Свечникова — сезон вообще уже завершён из-за травмы. Других россиян в составах оставшихся участников плей-офф нет.

Самая интересная ситуация с гравировкой фамилий на Кубке Стэнли может возникнуть в случае победы в плей-офф «Каролины». 23-летний голкипер Кочетков, сейчас находящийся в расположении основного состава «ураганов», мог бы и не получить чемпионского перстня напрямую, если бы не разница в подходах к полевым хоккеистам и вратарям. Всё дело в юридических тонкостях североамериканской лиги, по правилам которой для того, чтобы стать чемпионом НХЛ, необходимо провести как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате или сыграть хотя бы один матч в финальной серии (вратарю достаточно попасть в заявку на игру).

Пётр Кочетков Фото: Adam Hunger/AP/ТАСС

Однако это правило работает исключительно для полевых хоккеистов, тогда как для вратарей есть весомое послабление — представителям этого игрового амплуа достаточно оказаться в заявке на как минимум 50% матчей в регулярном чемпионате. Кочетков сыграл 24 матча в регулярке и ещё 19 раз находился в запасе. Таким образом, в общей сложности он 43 раза оказывался в заявке на матч регулярного чемпионата (на два матча больше положенного минимума), поэтому все необходимые формальности в его случае соблюдены.

Андрей Свечников Фото: Lucas Peltier/AP/ТАСС

В свою очередь другой российский хоккеист «Каролины» — нападающий Свечников – также уже точно попадёт на Кубок Стэнли, если американская команда выиграет ещё две серии плей-офф, даже несмотря на то, что он сам не сыграл и уже не сыграет в кубковых матчах. 23-летний форвард пропускает плей-офф из-за травмы и вернётся в строй только к началу следующего сезона. Однако россиянин провёл 64 матча в регулярке, тем самым тоже выполнив чемпионский критерий. Поэтому победная традиция для российского хоккея в НХЛ точно будет продолжена.