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Все чемпионы мира по хоккею по годам, кто, когда и сколько раз выигрывал ЧМ по хоккею, у кого больше титулов

Канадские и русские гегемоны и чемпион, о котором вы не знали. Все победители ЧМ по хоккею
Лев Лукин
Все чемпионы мира по хоккею: гайд
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У родоначальников хоккея есть мощный стимул выиграть турнир в 2023 году.

В эти дни в финском Тампере и латвийской Риге проходит чемпионат мира – уже 86-й по счёту. История соревнования ведётся с апреля 1920 года: тогда был проведён первый олимпийский хоккейный турнир в рамках летней Олимпиады в бельгийском Антверпене, и позднее, в 1982 году, он был официально признан первым чемпионатом мира по хоккею.

В первое время ЧМ по хоккею проводился только в годы зимних Олимпиад, но с 1930-го стал ежегодным соревнованием. При этом до 1968-го в годы проведения Олимпиад чемпионатом мира считался олимпийский хоккейный турнир.

В 2020-м ЧМ по хоккею отметил столетний юбилей, однако на текущий момент разыграно только 85 комплектов наград. Дело в том, что с 1940 по 1946 год ЧМ не проводился из-за Второй мировой войны, в 1980, 1984 и 1988 годах соревнование заменял олимпийский хоккейный турнир, ну а ЧМ-2020 был отменён из-за пандемии коронавируса.

Сегодня мы погружаемся в историю и вспоминаем, сборные каких стран и сколько раз становились чемпионами мира.

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Канада (27 титулов)

Победные ЧМ: 1920, 1924, 1928, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1948, 1950, 1951, 1952, 1955, 1958, 1959, 1961, 1994, 1997, 2003, 2004, 2007, 2015, 2016, 2021

Сборная Канады

Сборная Канады

Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Сборная с родины хоккея – одна из двух самых титулованных национальных команд в истории чемпионатов мира. Канада, являвшаяся тогда ещё колонией Великобритании, побеждала на первых шести подряд турнирах, да и вообще выиграла 15 из 20 чемпионатов мира до появления на международной арене сборной СССР. При этом ясно, что особой конкуренции «кленовые» в то время не испытывали.

В 50-е годы канадцы ещё оставались самой грозной силой на ЧМ, но затем «кленовых», которые не могли привезти на турниры профессионалов из НХЛ, задвинула великая советская «Красная машина», а в 70-е канадцы и вовсе не участвовали в соревнованиях.

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Вернувшись, канадцы долго не могли вернуть себе титул, и лишь с распадом СССР родоначальники хоккея вновь взяли золото на ЧМ-1994 – спустя 33 года с последней победы. В новейшей истории «кленовые» далеко не всегда привозят на турниры мощный состав, частенько вылетают на ранних стадиях плей-офф, но не позволяют себе слишком долго оставаться без новых побед. Кстати, следующий успех Канады на ЧМ позволит этой сборной обогнать команды СССР/России по количеству золота на мировых форумах.

Турнирная таблица ЧМ-2023 по хоккею

СССР/Россия (27 титулов)

Победные ЧМ: 1954, 1956, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990, 1993, 2008, 2009, 2012, 2014

Сборная России

Сборная России

Фото: Getty Images

Сборная Советского Союза долго готовилась к дебюту на международной арене, чтобы добывать для страны хоккейное золото с первых турниров, и задуманное удалось. Дебютный ЧМ-1954 оказался победным для советских хоккеистов, через два года они закрепили успех, ну а 60-е стали временем абсолютного доминирования команды Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышёва на международной арене – с 1963 по 1971 год сборная СССР выиграла девять подряд чемпионатов мира и две Олимпиады.

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В 70-х и начале 80-х в историю советского хоккея вписывались уже новые золотые страницы, хотя иногда достойную конкуренцию СССР составляли набравшие силу чехословаки. Но вплоть до развала Союза «Красная машина» оставалась главной силой в мировом международном хоккее. За 39 лет своего существования сборная СССР выиграла 22 золота на 34 чемпионатах мира и ни разу не вернулась с турнира без каких-либо медалей.

Преемницей великой команды стала сборная России, которая на советских дрожжах с ходу выиграла свой первый ЧМ-1993, но затем наш хоккей, как и вся страна, погрузился в затяжной кризис, и следующего успеха пришлось ждать долгих 15 лет. Современные титулы для России добывали Вячеслав Быков, Зинэтула Билялетдинов и Олег Знарок на турнирах в конце нулевых – начале 2010-х. С 2014 же года Россия не может выиграть чемпионат мира по хоккею, а из-за отстранения нашей команды по политическим мотивам от ЧМ эта серия рискует затянуться на очень долгое время.

Чехословакия/Чехия (12 титулов)

Победные ЧМ: 1947, 1949, 1972, 1976, 1977, 1985, 1996, 1999, 2000, 2001, 2005, 2010

Сборная Чехии

Сборная Чехии

Фото: Martin Rose/Getty Images

В послевоенные годы сборная Чехословакии была сильнейшей европейской хоккейной сборной в мире и выиграла два турнира из трёх после возрождения ЧМ, прервав гегемонию Канады. В то время чехословацкие хоккеисты, можно сказать, учили новому виду спорта советских спортсменов, и 60-е годы показали, что ученики намного превзошли своих учителей.

Следующих побед чехословакам пришлось ждать аж до 70-х, когда они наконец смогли составить достойную конкуренцию сборной СССР и даже выиграть три турнира за шесть лет. Вероятно, помогала восточноевропейской команде особая политическая мотивация.

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До распада Чехословакии сборная этой страны выиграла ещё один турнир, а следующее «золотое» время пришлось уже на сборную Чехии, которая на рубеже XX и XXI веков не имела конкурентов ни на чемпионатах мира, ни на Олимпиаде-1998. Доминик Гашек и Яромир Ягр – живые символы уже столь далёкой эпохи чешского доминирования.

Затем хоккей в Чехии стал деградировать, в разы снизилось количество талантливых игроков. На багаже старого поколения чехи ещё выиграли два турнира в нулевые годы, но затем откатились едва ли не в разряд второсортных сборных на ЧМ. По крайней мере, в последние лет десять для «народны тим» за счастье зацепить бронзу, что чехи и сделали на ЧМ-2022 впервые за долгое время, воспользовавшись отсутствием российской команды.

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Швеция (11 титулов)

Победные ЧМ: 1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013, 2017, 2018

Шведы – одна из ведущих хоккейных наций, «Тре Крунур» выступают на чемпионатах мира едва ли не с первых турниров, однако побед у этой сборной не так много. Объясняется это тем, что Швеция просто была недостаточно сильна, чтобы пробиться через доминацию сначала Канады, а потом и СССР, вот и выигрывала своё редкое золото, когда появлялось окно возможностей. Как, например, на ЧМ-1953, когда в Швейцарию не приехали ни канадцы, ни русские.

Но где-то с 90-х годов, когда сборная СССР перестала существовать, а сами «Тре Крунур» подтянулись по уровню к Канаде, шведы стали показывать стабильно высокие результаты и довольно часто брать медали высшей пробы на ЧМ. В 2017 и 2018 годах с командой Рикарда Грёнборга вообще никто не мог ничего поделать, шведы тогда доминировали на мировой арене, но на ЧМ-2019 вынуждены были передать эстафетную палочку соседям из Финляндии.

Финляндия (4 титула)

Победные ЧМ: 1995, 2011, 2019, 2022

Сборная Финляндии

Сборная Финляндии

Фото: IIHF

Для современного поколения болельщиков это может показаться странным, но примерно до конца 80-х годов прошлого века никому не приходило в голову считать Финляндию серьёзным соперником на мировой хоккейной арене.

Но финский хоккей рос, креп, многое для него сделали советские тренеры и игроки, и в 90-х к нему пришли первые успехи, первое признание. Правда, после ЧМ-1995 финны ничего не выигрывали долгих 16 лет, пока сборную не захватила перманентная эпоха Юкки Ялонена. Маститый коуч выиграл ЧМ-2011, потом ушёл из сборной, поработал в клубном хоккее, а вернувшись в национальную команду, сделал её лучшей на международной арене прямо сейчас. ЧМ-2019, ОИ-2022, ЧМ-2022 – Финляндия выиграла три последних крупных турнира, и хоть ЧМ-2023 начался для неё тяжеловато, она остаётся его главным фаворитом.

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США (2 титула)

Победные ЧМ: 1933, 1960

Сильнейшие хоккейные клубы мира – это команды НХЛ из США (в современном мире так точно), но на международном уровне американцам в хоккее похвастать особо нечем. Тут дело и в том, что в тех самых сильнейших клубах мира не так часто можно найти, собственно, граждан Штатов на лидирующих ролях, и в отношении Америки к чемпионатам мира. На эти соревнования от США обычно ездят молодые команды, часто даже составленные из игроков студенческих лиг, и этим командам никто и никогда не ставит задачу забрать золото во что бы то ни стало.

Другие топ-сборные относятся к ЧМ с гораздо большей серьёзностью, вот и получается, что у одной из самых хоккейных наций лишь два золота с мировых форумов, да и то последнее добыто аж в 1960 году. Первое же американцы выиграли ещё до ВОВ, в 1933 году, сумев стать первой командой, которая победила на ЧМ Канаду, разбавив многолетнюю гегемонию «кленовых» на верхней ступени пьедестала.

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Словакия (1 титул)

Победные ЧМ: 2002

После распада Чехословакии большая часть хоккейного наследия досталась Чехии, но и у словаков было одно поколение, сумевшее-таки вписать себя в историю. В 2000-м году сборная этой страны проиграла чехам санкт-петербургский финал, но через два года Жигмунд Палффи, Мирослав Шатан, Петер Бондра дотащили Словакию до исторического золота ЧМ, сломив в финале российскую команду.

Через год у словаков была бронза ЧМ, в 2012-м Россия взяла реванш у них в финале, но до золота команда из этой страны пока больше не добиралась. При этом прямо сейчас у словаков формируется новое талантливое поколение (вспомните хотя бы последний драфт НХЛ), и вполне возможно, что через несколько лет им удастся повторить успех, хоть и понятно, что для этого должно сойтись немало факторов.

Великобритания (1 титул)

Победные ЧМ: 1936

Не ожидали? А между тем Великобритания – первая европейская сборная, выигравшая ЧМ. Более того, в 1936 году британцы стали ещё и олимпийскими чемпионами по хоккею, так как турнир в Гармиш-Партенкирхене имел именно олимпийский статус.

Интересно, что из 13 игроков той команды 12 являлись уроженцами Великобритании, и лишь один – Канады. Но при этом девять игроков выросли в Канаде, а 11 выступали за канадские клубы. Словом, понятно, что тот внезапный триумф британского хоккея был с ярко выраженным «кленовым» отливом.

Другими же успехами англичане ещё могли похвастать в начале XX века, но после золотоносного 1936-го о сборной Великобритании никто не вспоминал на крупных турнирах. На Олимпиаде она сыграла ещё лишь один раз (1948), на чемпионатах мира ещё выиграла два серебра (1937, 1938), но уже с 50-х годов отправилась в низшие дивизионы.

Напомнили о себе британские хоккеисты уже в современной истории, когда не только вышли в элиту на ЧМ-2019, но и удержались там, выкинув в низший дивизион французов. На ЧМ-2021 Великобритания снова сохранила прописку, а вот на прошлом турнире заняла последнее место в своей группе. Впрочем, в 2023 году англичане уже успели выиграть ЧМ в подэлитном дивизионе, так что в следующем году мы вновь увидим эту сборную на главном хоккейном турнире года.

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