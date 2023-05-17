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Третий раунд плей-офф НХЛ — 2023: превью, расклады, сетка, прогнозы, кто выйдет в финал Кубка Стэнли

Бобровский продолжит тащить, «Даллас» выбьет «Вегас»? Превью полуфиналов плей-офф НХЛ
Елена Кузнецова
Превью третьего раунда плей-офф НХЛ
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Ждём седьмые матчи в обеих сериях.

В плей-офф НХЛ сложилась удивительная ситуация. Бивший в регулярке все мыслимые и немыслимые рекорды «Бостон», действующий чемпион «Колорадо», звёздные «Рейнджерс», «Торонто» и «Эдмонтон», казавшаяся вечной «Тампа» — все эти команды уже вылетели. Старожилы плей-офф вроде «Сент-Луиса», «Вашингтона» и «Питтсбурга» вообще пролетели мимо него, а в игре остаются те, кто либо ещё ни разу не становился чемпионом, либо выигрывал, но давно.

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Собственно, на четыре финалиста конференции в общей сложности наберётся только два Кубка Стэнли. Это «Даллас»-1999, за который тогда играли Модано, Ньювендайк, Зубов, Лехтинен, Халл и Белфор, и «Каролина»-2006, ведомая молодыми Эриком Стаалом, Джастином Уильямсом и Кэмом Уордом, чья звезда поднялась как раз в том плей-офф. Примечательно, что нынешний тренер «ураганов» Род Бриндамор тогда был капитаном команды.

Но кубковая засуха не значит, что у команд нет опыта. Только для «Флориды» финал конференции – практически неизведанная территория, последний раз они туда выходили, когда многие нынешние игроки команды ходили пешком под стол или вообще ещё не родились. Но когда ты сорвал куш, заполучив Мэттью Ткачука, а Сергей Бобровский переживает вторую молодость, можно и горы свернуть.

«Даллас» же героически добирался до финала в 2020-м, проиграв только будущей династии «Тампы», «Каролина» выходила в финал конференции во многом тем же костяком годом ранее, в первый сезон под руководством Бриндамора, и в принципе рассматривается как постоянный претендент на титул. «Вегас» — вообще с рождения завсегдатай третьих раундов, это их четвёртый выход за шесть лет существования. Кстати, в составе «рыцарей» к тому же и больше всего чемпионов – тут и Фил Кессел (два Кубка с «Питтсбургом»), и экс-«короли», двукратные Джонатан Куик (MVP плей-офф-2012) с автором «золотого» гола – 2014 Алеком Мартинесом, и Алекс Пьетранджело с Иваном Барбашёвым, выигрывавшие с «Сент-Луисом», и Чандлер Стивенсон, бравший титул с «Вашингтоном».

Представляем пары третьего раунда, который начнётся в ночь на 19 мая мск.

Календарь плей-офф НХЛ - 2023
Турнирная таблица плей-офф НХЛ - 2023

«Каролина» — «Флорида»

Русские в серии: Пётр КочетковСергей Бобровский
Встречи в регулярном сезоне: 0:3, 4:0, 6:4

«Каролина» выглядит неубиваемой. Ещё в регулярке она потеряла из-за травм двух ключевых нападающих, третий выбыл по ходу плей-офф, а команда всё прёт и прёт, не видя перед собой препятствий. На проход «Айлендерс» в первом раунде даже не пришлось много забивать, а в серии «Нью-Джерси» «Каролина» хорошо погуляла за счёт ошибок соперника, первой оформила выход в следующую стадию. Славин – Бёрнс – пожалуй, лучшая пара защитников из оставшихся в плей-офф, Фредерик Андерсен вернулся с травмы в великолепной форме, а Себастьяну Ахо больше не приходится тащить атаку в одиночку – во втором раунде начали забивать все звенья.

Но и «Флорида» не лыком шита. Главная тёмная лошадка этого года в последний момент заскочила в восьмёрку и уже выбила не только победителя регулярки «Бостон», который целился на последний поход за Кубком старой гвардией, но и напичканный звёздами «Торонто». «Пантеры» вжились в роль аутсайдера, который с наслаждением крушит чужие мечты и идёт к своей. Да, во втором раунде им на руку сыграла травма Ильи Самсонова, но ведь и Сергей Бобровский, проиграв в концовке регулярки конкуренцию третьему вратарю, сейчас показывает гениальный хоккей и выиграл семь из девяти матчей. Закончится ли у дерзкой «Флориды» бензин на «Каролине» или Бобровский продолжит тащить, а запала хватит на то, чтобы отправить в отпуск ещё одного фаворита?

Прогноз: прогнозировать тяжело, но поставим на 4-3 в пользу «пантер».

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«Вегас» — «Даллас»

Русские в серии: Иван БарбашёвЕвгений Дадонов
Встречи в регулярном сезоне: 0:4, 2:3 Б, 1:2 Б

Второй раунд для обеих команд получился весёлым. «Вегас» выбил в шести матчах «Эдмонтон», чередуя хорошие матчи с плохими, но в итоге всё-таки отправил двух лучших игроков мира в отпуск. У команды есть всё, что приносит успех в плей-офф – добротные защитники, лидеры, которые не отбывают номер, а ведут за собой (Джек Айкел впервые за карьеру рубится в плей-офф, и он как будто был рождён для него), приличная глубина. Единственным слабым местом можно назвать вратарскую позицию – основные киперы сидят на травме, третий воротчик Броссуа получил повреждение в начале второго раунда, но и четвёртый – Эдин Хилл, брошенный в самое пекло кубковых битв – пока справляется с задачей великолепно.

Однако «Даллас» кажется хоть чуть-чуть, но всё же сильнее во всех аспектах. Глубины в избытке, лидерства – выше крыши. Роопе Хинц в одном очке от того, чтобы возглавить гонку бомбардиров, старичок Джо Павелски играет так, словно это его последний шанс что-то выиграть (что недалеко от истины), лучший плей-офф в карьере проводит Тайлер Сегин, здорово играет Евгений Дадонов. И это ещё не включил полные обороты Джейсон Робертсон (но когда-то же это должно случиться?). Об обороне и говорить нечего, Миро Хейсканен – просто машина, да и ветераны с молодёжью играют очень прилично – седьмой матч с «Сиэтлом» тому подтверждение. Но главный козырь «звёзд» — Джейк Эттингер. Второй раунд он провёл нестабильно, но всегда собирался после поражений, а в решающих играх становится ключевым фактором победы.

Прогноз: дойдёт до семи матчей, но дальше пройдёт «Даллас» — 4-3.

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