Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Игровой день ЧМ по хоккею, 17 мая, результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

Финны намучились с Францией, Казахстан завалил «экзамен» от Канады. Итоги дня ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня ЧМ по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии
Молодая сборная США продолжила победную поступь, а латвийцы в очень упорной борьбе одолели Норвегию.

17 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл пятый день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

ЧМ-2023. Группа A
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
США
Окончен
4 : 1
Австрия
1:0 Гримальди (Бонино, Мэки) – 27:16   1:1 Раффль (Шнайдер, Росси) – 37:23 (pp)   2:1 Мазур (Тайнэн, Хатсон) – 38:20   3:1 Хатсон (Пербикс, Коронато) – 43:24   4:1 Пербикс (Браун, Фаррелл) – 57:27 (en)

Сборная Австрии долгое время не отпускала более статусных соперников из США. Первый период команды закончили с нулями на табло, и лишь в середине второго американцам удалось открыть счёт. В концовке отрезка соперники обменялись заброшенными шайбами.

Впрочем, кажется, «звёздно-полосатые» держали ситуацию под контролем. В третьей двадцатиминутке они забили два безответных гола и допустили лишь шесть бросков по своим воротам. Марко Росси, лидер австрийской сборной и нападающий системы «Миннесоты», сделал одну результативную передачу и заработал четыре минуты штрафа.

Сборная США продолжила победную поступь на чемпионате мира, выиграв четвёртый матч на турнире из четырёх. За это время американцы пропустили всего шесть шайб. Положение австрийцев почти плачевное: у них обратная ситуация – четвёртое поражение подряд и отнюдь не нулевые перспективы вылета из элитного дивизиона.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 16:20 МСК
Латвия
Окончен
2 : 1
Норвегия
1:0 Аболс (Балцерс, Даугавиньш) – 23:14 (pp)   2:0 Андерсон (Кениньш) – 23:53   2:1 Хофф (Сальстен) – 34:20

Хозяева чемпионата мира – латвийцы – проявили невероятную заряженность в матче со сборной Норвегии. Во втором периоде они перебросали соперника 17-1! Но перманентный штурм принёс сомнительные дивиденды. В начале отрезка подопечные Харийса Витолиньша дважды забили, а в середине пропустили один гол. Итого на перерыв они ушли лишь с минимальным преимуществом в счёте.

В третьей двадцатиминутке латвийцы сбавили атакующий темп и сосредоточились на грамотных оборонительных действиях. Тактика оказалась успешной и принесла вторую победу на турнире, а вместе с ней и выход на четвёртое место в группе В.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. Группа A
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 3
Франция
0:1 Шакиашвили (Бозон, Тексье) – 01:04   1:1 Песонен (Покка, Ламмикко) – 04:37   2:1 Оксанен (Анттила, Фриман) – 23:35   2:2 Аддамо (Галле, Леклер) – 28:31   3:2 Анттила (Матинпало) – 31:36   4:2 Хартикайнен (Маннинен, Рантанен) – 45:22 (pp)   4:3 Бертран (Шакиашвили, Бозон) – 49:08   5:3 Маннинен (Рантанен, Мяяття) – 58:58

У финнов возникли неожиданные проблемы в матче с неискушённой Францией. Хозяева турнира первыми пропустили – причём уже на второй минуте основного времени. По горячим следам им удалось восстановить равенство, а во втором периоде и вовсе вырваться вперёд.

Однако французы продемонстрировали неуступчивость и нагнали соперника. Вторая половина второго периода превратилась в перестрелку голами, и на перерыв команды ушли при счёте 4:3 в пользу Финляндии.

Минимальная разница сохранялась до самых последних минут. «Трёхцветные» держали номинальных фаворитов в напряжении, исполнив в течение отрезка девять бросков в створ. Точку в игре поставил Сакари Маннинен – бывший форвард «Салавата Юлаева» забросил в тот момент, когда до финальной сирены оставалось 62 секунды.

ЧМ-2023. Группа B
17 мая 2023, среда. 20:20 МСК
Канада
Окончен
5 : 1
Казахстан
1:0 Уигар (Бле, Велено) – 00:19   2:0 Круз (Уигар, Куинн) – 05:05   3:0 Круз (Лотон, Бэррон) – 07:50   3:1 Бекетаев (Данияр, Рымарев) – 09:55   4:1 Велено (Бле) – 19:22   5:1 Бле (Велено, Лучич) – 41:55

Сборная Казахстана не смогла ничего противопоставить канадцам. По сути, родоначальники хоккея обеспечили себе победу в первые восемь минут матча: за это время они довели счёт до 3:0. Теоретически казахстанцы могли вернуться в игру благодаря ответной шайбе защитника Адиля Бекетаева, но на практике Канада полностью контролировала ход матча и больше вольностей себе не позволяла, а вот итоговый счёт впоследствии увеличила. Дубль оформил 25-летний Лоусон Круз. Вратарь казахстанцев Никита Бояркин отразил 35 из 40 бросков по своим воротам; его партнёры угрожали оппонентам только 16 раз.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Турнирная таблица

Матчи 18 мая

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Венгрия
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Чехия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Дания
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023