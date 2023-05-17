Молодая сборная США продолжила победную поступь, а латвийцы в очень упорной борьбе одолели Норвегию.

Финны намучились с Францией, Казахстан завалил «экзамен» от Канады. Итоги дня ЧМ по хоккею

17 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл пятый день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Сборная Австрии долгое время не отпускала более статусных соперников из США. Первый период команды закончили с нулями на табло, и лишь в середине второго американцам удалось открыть счёт. В концовке отрезка соперники обменялись заброшенными шайбами.

Впрочем, кажется, «звёздно-полосатые» держали ситуацию под контролем. В третьей двадцатиминутке они забили два безответных гола и допустили лишь шесть бросков по своим воротам. Марко Росси, лидер австрийской сборной и нападающий системы «Миннесоты», сделал одну результативную передачу и заработал четыре минуты штрафа.

Сборная США продолжила победную поступь на чемпионате мира, выиграв четвёртый матч на турнире из четырёх. За это время американцы пропустили всего шесть шайб. Положение австрийцев почти плачевное: у них обратная ситуация – четвёртое поражение подряд и отнюдь не нулевые перспективы вылета из элитного дивизиона.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Хозяева чемпионата мира – латвийцы – проявили невероятную заряженность в матче со сборной Норвегии. Во втором периоде они перебросали соперника 17-1! Но перманентный штурм принёс сомнительные дивиденды. В начале отрезка подопечные Харийса Витолиньша дважды забили, а в середине пропустили один гол. Итого на перерыв они ушли лишь с минимальным преимуществом в счёте.

В третьей двадцатиминутке латвийцы сбавили атакующий темп и сосредоточились на грамотных оборонительных действиях. Тактика оказалась успешной и принесла вторую победу на турнире, а вместе с ней и выход на четвёртое место в группе В.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

У финнов возникли неожиданные проблемы в матче с неискушённой Францией. Хозяева турнира первыми пропустили – причём уже на второй минуте основного времени. По горячим следам им удалось восстановить равенство, а во втором периоде и вовсе вырваться вперёд.

Однако французы продемонстрировали неуступчивость и нагнали соперника. Вторая половина второго периода превратилась в перестрелку голами, и на перерыв команды ушли при счёте 4:3 в пользу Финляндии.

Минимальная разница сохранялась до самых последних минут. «Трёхцветные» держали номинальных фаворитов в напряжении, исполнив в течение отрезка девять бросков в створ. Точку в игре поставил Сакари Маннинен – бывший форвард «Салавата Юлаева» забросил в тот момент, когда до финальной сирены оставалось 62 секунды.

Сборная Казахстана не смогла ничего противопоставить канадцам. По сути, родоначальники хоккея обеспечили себе победу в первые восемь минут матча: за это время они довели счёт до 3:0. Теоретически казахстанцы могли вернуться в игру благодаря ответной шайбе защитника Адиля Бекетаева, но на практике Канада полностью контролировала ход матча и больше вольностей себе не позволяла, а вот итоговый счёт впоследствии увеличила. Дубль оформил 25-летний Лоусон Круз. Вратарь казахстанцев Никита Бояркин отразил 35 из 40 бросков по своим воротам; его партнёры угрожали оппонентам только 16 раз.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

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