Все легионерские вакансии заняты только в четырёх клубах лиги.

Два десятка канадцев, редкие европейцы и японец. Кто из иностранцев остаётся в КХЛ

Во время прошлого сезона российские клубы КХЛ столкнулись с необходимостью пересмотреть свои трансферные намерения. Ужесточившийся лимит заставил менеджеров иначе подойти к теме легионеров. Кто из иностранцев имеет действующие контракты? «Чемпионат» даёт полный расклад.

ЦСКА: Фредрик Классон (Швеция)

В легионерском списке ЦСКА нет никого, кроме Фредрика Классона, но, вероятнее всего, к шведу присоединится ещё один иностранный защитник. Президент армейцев Игорь Есмантович публично заявлял, что клуб ведёт его поиски. А вот третью позицию москвичи заполнять не будут: Есмантович опасается, что натурализованных казахстанцев лишат второго гражданства. В таком случае статус легионера получит Даррен Диц, с которым у действующих чемпионов ещё два года контракта.

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«Ак Барс» (–)

Прошлым летом казанцы без участия легионеров собрали самый именитый в лиге состав. Сейчас селекция вице-чемпионов – на паузе, а единственный слух, который циркулирует над «Татнефть-Ареной», – переход чеха Дмитрия Яшкина.

«Авангард»: Либор Шулак (Чехия), Корбан Найт (Канада), Рид Буше (США)

Омский клуб давно сосредоточен исключительно на российском рынке. Сибиряки подписали Корбана Найта перед стартом прошедшего сезона, а с Ридом Буше договорились накануне Нового года. После введения лимита легионерская дилемма «Авангарда» формулировалась так: оставить центрфорварда Бродхёрста или отправиться в увлекательные поиски на стороне. Выбрав вторую из альтернатив, «ястребы» ещё в апреле согласовали контракт с капитаном «Адмирала» Либором Шулаком.

Либор Шулак Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

СКА (–)

У СКА, находящегося в максимально плотном контакте с несколькими другими клубами КХЛ, нет, кажется, ни одной причины добавлять в команду легионеров. С открытия трансферного окна не прошло и трёх недель, но в распоряжении петербургского штаба уже настолько много игроков, что их фамилии не поместятся на одном листке А4.

«Локомотив» (–)

Железнодорожники идут по привычному пути, и нет предпосылок к тому, чтобы они с него свернули.

«Металлург»: Робин Пресс (Швеция)

С пересборкой управленческой команды «Магнитка» основательно «расчистила» состав, легионерский – в первую очередь. Канадская бригада заметно сбавила по сравнению с вице-чемпионским сезоном и уступила место Робину Прессу. Экс-защитник «Северстали» прошёл вместе с Андреем Разиным через огонь, воду и медные трубы; его переезд вслед за главным тренером читался заранее. Наверняка уральцы попытаются найти и других легионеров: тактика оффершитов в адрес российских и белорусских игроков им совсем не помогла.

«Адмирал»: Колби Уильямс (Канада)

Иностранцы сыграли огромную роль в сенсационных успехах «Адмирала», однако после прорыва в команде остался только один легионер. Шулак и Криштоф сказали команде «прощай»; нет новостей и о переговорах с Червены и латвийцем Елисеевым. Без них Владивостоку будет сложно.

«Торпедо»: Ю Сато (Япония)

Нижегородцы вряд ли будут охотиться за иностранцами: сама философия Игоря Ларионова предполагает раскрытие перспективных хоккеистов, а не использование уже сформировавшихся. Остающийся в команде Ю Сато – скорее не очень логичное исключение, а правило – прежний автозаводский лидер Кенни Агостино, которому новый штаб не смог найти применение.

«Салават Юлаев»: Александр Хмелевски (США)

На юридическом уровне трансферная деятельность уфимского клуба остановлена. Задержки зарплаты не позволяют «Салавату» регистрировать новые сделки. До бана юлаевцы успели официально сохранить безусловного лидера команды Александра Хмелевски, а также достичь принципиальной договорённости с Джошем Хо-Сэнгом. Последний пропустил почти весь прошлый сезон, но в клубе решили дать ему новый шанс. Теперь, правда, непонятно, когда канадец поставит подпись под контрактом. Окажется ли в столице Башкирии третий иностранец – вопрос, ответ на который теперь зависит не только от самого «Салавата». Даже если офис вернёт все долги сегодня, его репутации уже нанесён колоссальный урон. В Уфе ещё по ходу сезона пытались ударить по рукам с Алексом Грантом, но, как мы видим, сделки не случилось до сих пор.

«Динамо» Москва: Бреннан Менелл, Джордан Уил (оба — США), Седрик Пакетт (Канада)

Москвичи закрыли все три легионерские вакансии: Уил был подписан давно, а Менелл, согласовав новый трёхлетний контракт, даже изъявил желание получить российское гражданство. Переход Седрика Пакетта может вызывать вопросы; с другой стороны, в КХЛ не так много обладателей Кубка Стэнли, чтобы в них сомневаться.

«Северсталь»: Адам Лишка (Словакия)

Череповчане лишились многих лидеров после ухода Андрея Разина, и этот процесс ещё не закончен.

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Потери почти никак не компенсированы, единственный трансферный успех клуба – сохранение Адама Лишки. Впрочем, расставание с ведущими игроками позволило «Северстали» слегка разбогатеть. Деньги на легионеров в кассе точно есть, но есть ли легионеры?

«Витязь»: Джереми Руа, Скотт Уилсон (оба — Канада)

Генменджер подмосковного клуба Игорь Варицкий славится эффективной работой с иностранцами, но в условиях сжавшегося рынка даже он не способен найти тех, кто готов помочь «Витязю». В прошедшем сезоне команда заполнила три легионерских позиции из пяти. С Тайлером Граовацем контракт продлевать не стали, так что иностранцев осталось лишь двое.

«Автомобилист»: Ник Эберт (Канада), Брукс Мэйсек (Германия), Стефан Да Коста (Франция)

«Автомобилист» согласовал контракт со Стефаном Да Костой и на этом завершил формирование группы легионеров – Мэйсек и Эберт были подписаны заблаговременно. Из-за ужесточения лимита екатеринбуржцам пришлось отказаться от Патриса Кормье. Но если, как предполагает Есмантович, Казахстан побудит отказаться от гражданства натурализованных игроков, то именно уральский клуб станет главный жертвой. В его обойме сразу два таких хоккеиста – Кёртис Валк и Джесси Блэкер.

«Сибирь»: Тревор Мёрфи, Тейлор Бек (оба — Канада)

Новосибирцы потеряли Михала Чайковски, но сумели сохранить Мёрфи и Бека – двух системообразующих игроков команды. Нет сомнений, что «Сибирь» постарается найти кандидатов на третью позицию.

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«Нефтехимик»: Энтони Камара (Канада)

Нижнекамцы и Энтони Камара провели необъяснимый трюк: в середине марта стороны расторгли контракт по обоюдному согласию, а в мае передумали и подписали новое соглашение. Вероятно, «Нефтехимик» не отказался бы и от других иностранцев, вот только вряд ли сможет позволить себе кого-то.

«Трактор»: Роберт Хэмилтон (Канада)

Провалившись в плей-офф, челябинский клуб сделал акцент на поиске российских хоккеистов, но этого команде явно не хватает. Менеджмент по-прежнему находится в активном поиске североамериканского вратаря; не помешает и креативный нападающий.

«Амур»: Алекс Бродхёрст (США), Янис Калниньш (Латвия), Кэмерон Ли (Канада)

Длинным рублём «Амур» старается заманить на Дальний Восток всех, кого только можно. Почти все планы хабаровчан рушатся при столкновении с суровой реальностью, но Алекса Бродхёрста перспектива утомительных перелётов не испугала. Эффективный, работоспособный американец наверняка присоединится к группе лидеров команды, которую возглавляет Кэмерон Ли. Защитник здорово проявил себя в завершившемся сезоне, и, если бы он не получил травму на финише регулярки, шансы «Амура» ворваться в плей-офф были бы гораздо выше.

«Спартак»: Патрик Рыбар, Михал Чайковски (оба — Словакия)

В новый сезон красно-белые войдут с прежним основным вратарём Патриком Рыбаром и новым защитником – Михайлом Чайковски. Кроме того, москвичи владеют правами на Джоуи Кина, но пока непонятно, готов ли он сам остаться в КХЛ.

Михал Чайковски Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Сочи»: Джесси Грэм (Канада), Михал Криштоф (Словакия)

Пытаясь всплыть со дна лиги, южный клуб сделал целый ряд неплохих трансферов, и легионеров этот тезис касается в первую очередь.

«Лада» (–)

Возвращающемуся клубу будет не просто заинтересовать даже качественных россиян, так что появление иностранцев в Тольятти, если таковое случится, стоит воспринимать как нечто невероятное.