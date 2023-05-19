Возвращение «Лады» в КХЛ — торжество справедливости. И богатые клубы должны ей помочь

Возвращение Тольятти в КХЛ – радостное событие. Такие проекты, как «Лада», укрепляют наш хоккей в трудные времена. Возрождение большого хоккея в регионах с большими традициями – благо для всей отрасли, ведь российские клубы лучше иностранных.

Возвращение «Лады» — это не просто праздник для одного из старейших хоккейных регионов России. И не просто важный социально-политический шаг. Это ещё и большой вклад в повышение прочности всей системы отечественного хоккея. Будем надеяться, что камбэк Тольятти положит начало целому тренду расширения КХЛ вглубь страны.

Хоккейная Россия всегда была сильна своими регионами. Сложно преувеличить ценность той работы на местах, которая велась на протяжении десятилетий. Энтузиазм, самобытные тренерские кадры, хоккей как смысл жизни. Так и формируется кузница, выпускающая по-настоящему звёздных игроков. Когда есть школа, попасть в которую мечтает каждый местный мальчишка. Когда есть вертикальная система отбора через детские, юношеские, молодёжные команды. И когда всё это заточено под вершину. Клуб, играющий в чемпионате России. Туда, на высший уровень, стремятся все. Получить работу в главной команде региона – стимул и для хоккеистов, и для тренеров.

А на выходе – потрясающие результаты. Вспомните, сколько классных игроков воспитала та же «Кузня»: Бобровский, Орлов, Капризов, Телегин, Сорокин. Фамилии действующих суперзвёзд, олимпийских чемпионов и чемпионов мира можно перечислять долго.

У «Лады» заслуг не меньше. В уходящем сезоне только главными тренерами в КХЛ работали экс-звёзды тольяттинской команды разных лет. Воспитанники клуба калибра Андронова, Панина и многих других – на первых ролях в чемпионате России.

Такие регионы надо ценить, беречь и поддерживать. Расправа с «Кузней» и «Ладой» была одной из самых тяжких ошибок КХЛ за всю историю. Закрыть большой хоккей в городах с такой высокой кадровой эффективностью – сделать это могли только очень далёкие от спорта люди.

Убивая русскую хоккейную глубинку, лига в то же время много лет тянула такие проекты, как «Медвешчак», «Слован», рижское «Динамо». Все эти клубы были настоящими нахлебниками, поскольку на 50-70 и более процентов существовали на деньги русских госкорпораций. Выкидывать их надо было ещё в 2014-м, когда стало ясно, что КХЛ уже никогда не будет инструментом геополитической экспансии в Европу. Нельзя было ссылаться на мифические «рейтинги», недопустимо было попрекать «Кузню» и «Ладу» за отсутствие результата. Что, у тех же латышей было много славных достижений? Про «мощь» хорватских «медведей» или того же «Куньлуня» вообще промолчим.

Хорошо, что в том же Тольятти нашли в себе силы восстановиться после страшного удара. Справедливость иногда торжествует – такие клубы, как «Лада», имеют право на гарантированное место среди участников чемпионата КХЛ.

Плохо то, что возрождённый тольяттинский проект уже с первых дней подвергается необоснованной критике. Хотя на самом деле это очень полезная для нашей лиги команда.

Понятно, что с ходу претендовать на финал конференции клуб не сможет. Очевидно, что комплектоваться придется за счёт игроков второго эшелона – тех, кого гранды лиги пока не готовы подпускать к основе. Но что же в этом плохого? Если богатые кадрами команды помогут «Ладе» хоккеистами – это будет блестящий пример корпоративной цеховой взаимовыручки. Добровольный драфт расширения в пользу Тольятти. Ведь лига не делает ничего, чтобы когда-то репрессированный ею же клуб получил дополнительные возможности комплектования.

И что в такой ситуации делать «Ладе»? Обращаться к тем, кто готов протянуть руку помощи и посодействовать возрождению команды высшего уровня.

Глупо требовать от «Лады» немедленной борьбы за высокие места. Надо понимать один простой принцип. Для развития хоккея неважно, кто выигрывает чемпионат страны. Потому что чемпион определяется каждый год, но он – один. И это не значит, что все остальные сработали впустую. Развитие – это создание новых рабочих мест, смелые тренерские эксперименты и практика матчей высшего уровня для молодёжи. Вот тогда растёт в цене самый главный капитал любой спортивной лиги – человеческий. Игроки прогрессируют и становятся звёздами.

Если тот же СКА готов помочь тольяттинцам кадрами – ну и замечательно. Было бы интересно посмотреть на того же Мичкова в свитере «Лады». Уж если в совсем неконкурентном Сочи парень в 18 лет шёл чуть ли не по графику «очко за игру», то на Волге будет более качественный тренерский штаб, более системная работа. Наконец, и регион там по-настоящему хоккейный, с традициями, что тоже способствует профессиональному росту.

Матвей Мичков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Никто не мешает поделиться игроками с «Ладой» тому же «Ак Барсу». Если Билялетдинов останется, то с молодёжью он не особо-то станет возиться. А перспективных парней в Казани много. Или возьмите клуб без приставки «топ». «Спартак» не смог раскрыть ни Чибрикова, ни Свечкова. Оба парня хотят уехать в Северную Америку. Так спасите их карьеры – отдайте в Тольятти, пока не поздно. Тем более что Свечков – как раз клубный воспитанник.

Если в «Ладе» хотя бы два-три игрока за сезон смогут обрастать мясом и уходить на повышение – в первые звенья сильных команд – то это уже будет блестящий показатель полезности. Такие проекты очень нужны чемпионату России. И не надо скептических ухмылок и кивков в сторону ХК «Сочи». Если черноморцы громко обделались в уходящем сезоне, то это не значит, что сама идея была плохой. Просто у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. За менеджерские ошибки надо наказывать менеджера, а не организацию, в которой он работает. Поэтому любые аналогии между тусклым ныне «Сочи» и «Ладой» – неуместны.

Давайте просто по-доброму присмотримся к работе возрождённой команды КХЛ. И посмотрим, чем она обогатит нашу хоккейную систему.