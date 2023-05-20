«Вегас» не стал доводить до четырёх овертаймов! И забил удивительный победный гол

В финале Западной конференции НХЛ первый матч провели «Вегас» и «Даллас». Команда Брюса Кэссиди ранее в пяти матчах выбила «Виннипег», а потом в шести играх справилась с «Эдмонтоном» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. «Звёзды» провели шесть матчей с «Миннесотой», после чего сумасшедшую серию из семи матчей с сенсационным «Сиэтлом» и отдыхали меньше всего среди полуфиналистов – три дня.

Тем не менее, начало для матча было многообещающим для «Далласа». Нападающий Джейсон Робертсон, главная звезда команды, который в этом году побил клубный рекорд по очкам, а также стал лучшим снайпером команды с 46 голами, в плей-офф пока что не оправдывает ожиданий. Очков у него было достаточно, но голов – всего два, и оба в большинстве. Но сегодня он прервал безголевую серию, которая длилась почти целый месяц, и на исходе первого периода забросил свою первую шайбу в равных составах, подправив её на пятачке после броска Роопе Хинца. Все в «Далласе» — и тренеры, и игроки, и болельщики, должно быть, облегчённо выдохнули. Робертсона пытались по-всякому расшевелить, меняли ему партнёров, но долгое время это не приносило нужного результата.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегас», несмотря на пропущенную шайбу, большей частью контролировал игру и благодаря дублю Вильяма Карлссона перевернул ход встречи. Первую шайбу швед провёл с добивания после отскока от борта – Райан Сутер вроде держал его, но никак не смог помешать бросить в пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На старте третьего периода Карлссон, словно из засады, выскочил в слот на удачный отскок, опередив в гонке за шайбой сразу двух соперников, обыграл Хинца и прицельно пальнул по воротам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Финский нападающий «Далласа» быстро исправился за свою ошибку, бросив в притирку со штангой после классной передачи Джо Павелски. Эта шайба позволила ему опередить Макдэвида и выйти в единоличные лидеры гонки бомбардиров плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хинц в итоге поучаствовал во всех трёх голах «звёзд», потому что им пришлось отыгрываться ещё раз. Теодор Блюгерс забросил свою первую шайбу в плей-офф за три года – и, хотя, Джейк Оттингер в это время барахтался в воротах после столкновения с Киганом Колесаром, Питер Дебур даже не стал брать челлендж, рассудив, что шайбу всё равно засчитают (Миро Хейсканен допустил несвойственный для себя провал в обороне и в итоге сам толкнул игрока «Вегаса» на голкипера).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Даллас» не стал изменять своей традиции начинать все серии этого плей-офф с овертаймов, и, сняв вратаря в концовке, навалился на ворота Адина Хилла и усилиями Джейми Бенна затолкал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не успели ещё все любители НХЛ отойти от изнуряющего шестичасового матча «Каролины» и «Флориды», закончившегося в четвёртом овертайме, как перед глазами пугающе замаячило повторение вчерашнего. К счастью, «Вегас» не стал затягивать встречу и снял все вопросы первым же броском. Бретт Хауден забил удивительный гол с неимоверного угла – из-за ворот с рикошетом от ноги Оттингера.

Таким образом, не нарушилась и другая традиция «звёзд» — проигрывать первые матчи серий. Это ещё ничего не значит, и серия ожидается долгой и равной. «Даллас» ещё даже не начал показывать свой лучший хоккей, так что дальше будет ещё интереснее.