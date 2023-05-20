Легенда в воротах и крысы на льду: как «Флорида» выходила в свой единственный финал НХЛ

Новорождённая «Флорида» уже в 1994-м чуть не зацепилась за плей-офф. На фоне тотального бедствия свежесозданных «Оттавы» и «Сан-Хосе», которые еле-еле набирали десяток побед за сезон, «пантеры» смотрелись молодцом: до восьмёрки им не хватило лишь одного очка. Теперь «пантеры» с восьмого места Востока вышли в финал конференции впервые после 1996-го и готовы повторить своё максимальное достижение.

Чуть ли не ключевая фигура этой команды— Сергей Бобровский. Вратарь, в которого давно перестали верить в США, включился в плей-офф в решающий момент, протащил свой клуб через атаку «Торонто» и вчера отразил 63 броска «Каролины» на гостевом льду. Эти обстоятельства делают их кубковый поход похожим на тот, что был в 1996-м.

Даже сейчас далеко не все серьёзно могут воспринимать клубы с южных рынков — в начале 90-х в успех проекта верили ещё меньше. Первый президент клуба Билл Торри рассказывал журналистам: «Когда я летел в Майами на самое первое командное собрание, моей соседкой в самолёте была пожилая леди, на столике которой стояло две бутылки виски. Она спросила меня, чем я занимаюсь, и я ответил, что еду организовывать профессиональную хоккейную команду в Майами. Она переставила обе бутылки со своего столика на мой и сказала, что мне они пригодятся больше, чем ей».

В клубе, собранном с драфта расширения, и через три года не было полевых игроков, которых можно было бы посчитать звёздами. В 1994-м «пантеры» выбрали под первым номером драфта жёсткого защитника Эда Жовановски — и Жовокоп даже в юности вполне отвечал той философии, которая намечалась во «Флориде» с первых дней её существования: собрать команду ровную, но жёсткую, против которой было бы неприятно играть любому сопернику. Исключение составляла разве что вратарская позиция.

Джон Ванбисбрук Фото: Albert Dickson/Getty Images

Джон Ванбисбрук был одним из лучших вратарей лиги второй половины 80-х: в 1986-м он выиграл «Везину». Однако «Рейнджерс» за год до этого задрафтовали Майка Рихтера, новое вратарское дарование — и несколько лет два американца делили место в воротах «Рейнджерс» почти поровну. Наступивший драфт расширения должен был оставить в воротах кого-то одного, и в Нью-Йорке предпочли более молодого Рихтера.

Чтобы не потерять голкипера бесплатно, «Рейнджерс» отправил Ванбисбрука в «Ванкувер» на «будущую компенсацию», что Джона весьма покоробило. Но и «Кэнакс» не стали защищать вратаря, который поехал в Майами. Стоит отметить, что здесь «Флориде» повезло: параллельно с «пантерами» в лигу заходил «Анахайм». Команды жребием решали, у кого будет приоритет в драфте: монетка подарила первый общий выбор «Флориде».

Во «Флориду» Ванбисбрук переходил на крайне негативном фоне: «Рейнджерс» весной 1993-го сенсационно пропустили плей-офф, а старший брат хоккеиста покончил с собой. Однако переезд на новое место помог вратарю перезагрузиться и хотя бы отодвинуть на задний план плохие мысли. Помогла и тактика от тренера Роджера Нельсона, который предпочитал «трэп» в средней зоне, когда правила ещё позволяли это делать. Это было скучно, но эффективно — и «пантеры» побили рекорд НХЛ по очкам, набранным командой расширения.

Хотя «Флорида» дважды не попала в плей-офф, команда всё равно играла лучше, чем ожидалось. Летом 1995-го клуб уволил Нельсона и поставил на его место 41-летнего Дага Маклина, дебютировавшего в роли главного тренера клуба НХЛ. «Это покажет Нельсону, как превосходить ожидания с кучкой ветеранов», — язвительно писал журнал Sports Illustrated, который отправлял команду на предпоследнее, 12-е место Востока. Эксперты ошиблись в своих предсказаниях лишь на восемь позиций: благодаря шестой обороне в НХЛ «Флорида» залезла в топ-4 конференции, но в плей-офф всё равно казалась аутсайдером.

Параллельно с этим росла легенда о «Rat Trick» — в первом домашнем матче сезона Скотт Мелланби оформил дубль, а перед игрой мощным щелчком размазал о стену крысу, которой пришла дурацкая мысль показаться в раздевалке хоккейной команды. Острый на язык Ванбисбрук обыграл «hat» и «rat», и легенда об убитой крысе начала распространяться. Многие видели фото площадки, усеянной плюшевыми грызунами — но болельщикам поначалу было запрещено проносить их на арену, и они прятали их в одежде, проявляя изобретательность. После одной из побед менеджеры «Флориды» посчитали, что суммарная стоимость лежащих на льду крыс достигала $ 55 тыс.

Флоридская крыса Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Общая платёжка команды составляла $ 19 млн — лишь половина от того, что тратили «Рейнджерс», и по зарплате выделялся лишь Ванбисбрук. Это был очень сплочённый микс ветеранов, которых уже списали, и молодёжи, которой надо было заявлять о себе: по глубине это чем-то напоминало нынешний «Сиэтл». «Если кто-то в нашей раздевалке скажет «Маклин даёт мне мало играть», то быстро закроет рот, потому что вокруг него сидит достаточно парней, которые точно так же заслуживают играть. Мы уважаем друг друга, пашем на тренировках и бьёмся как одно целое», — говорил капитан команды Брайан Скрудленд, выигравший два Кубка в «Монреале».

Как и в 2023-м, в первом раунде «Флориду» ждал «Бостон» — пусть не такой доминантный, как в этой регулярке, но имевший в составе немало звёзд и уже тогда воспринимавшегося живой легендой Рэя Бурка. В первых трёх играх, закончившихся победами, голкипер суммарно отразил 119 бросков «мишек». Достигалось это за счёт редкой для 90-х техники, а также удивительной подготовки к матчам, когда спокойствие Джона никто не мог нарушать. Легенды из раздевалки гласили, что владелец команды перед матчем похлопал Ванбисбрука по плечу, а тот в ответ двинул его локтем. Последствий, впрочем, не наступило.

Во втором раунде «Флорида» обыграла «Филадельфию» (4-2), которая уже собрала легендарный «Легион смерти» имени Линдроса, а в финале конференции — «Питтсбург» Марио Лемье (4-3). Команды двух разных звёзд объединяло одно — недооценка соперника. «Я слышал, какие разговоры велись в раздевалках этих клубов, и помню, что Линдрос и Леклер, как и Лемье с Ягром, не воспринимали «Пантер» всерьёз. Они не верили, что эта команда может навязать серьёзную борьбу», — рассказывал Sportsnet журналист Майкл Руссо. В обоих сериях аутсайдеры уступали по их ходу, но вырывали победу.

«Это лучшая команда по игре в защите, против которой я играл. Когда ты обыгрывал соперника, на твоём пути оказывалось ещё два: много пространства мы не получали», — говорил Лемье ещё по ходу серии. При этом «Флорида» показывала себя ещё и в атаке: например, в третьем матче «пантеры» нанесли 61 бросок по воротам Тома Баррассо. План у команды был простой: две пятёрки просто залезали всем звёздам соперника под кожу, при этом полагаясь на вратаря. «Джон каждый матч проводил как звезда. В команде все были важны, но Ванбисбрук был просто чертовски хорош в этом плей-офф», — вспоминал потом Маклин.

Как потом говорили игроки той «Флориды», победу в финале Востока отмечали так, как будто это было уже чемпионство. Хоккеисты закупились всеми видами спиртного и прокутили так, что потом называли это причиной слабого старта финальной серии с «Колорадо». Уже перед первым матчем клуб вляпался в скандал: представитель НХЛ за пару минут до старта игры обратил внимание на цветную обмотку клюшки Ванбисбрука и потребовал её заменить. Правило об использовании только белого тейпа у лиги и правда было, но никто не обращал внимания на красную обмотку голкипера годами. Во «Флориде» посчитали, что это происки «Колорадо», решившего вывести вратаря из себя.

Финал Кубка Стэнли — 1996 Фото: Albert Dickson/Getty Images

В первом матче «Лавины» выиграли 3:1, и денверская пресса язвительно потопталась на гостях, играющих уж слишком консервативно. Маклин, прочитав статью, решил мотивировать всех игроков: вырезка красовалась в каждом шкафчике раздевалки. Это сработало немного не так, как ожидалось: уже в первом периоде «пантеры» схватили три удаления за пять минут — и каждое это удаление соперник реализовал. Итоговые 1:8 были вторым по разнице разгромом в истории финалов НХЛ. «Пантеры» оставили слишком много в битвах с фаворитами, да и в «Колорадо» уже отнеслись к сопернику всерьёз: игры во Флориде были тяжёлыми для «лавин», но они выиграли обе и закрыли серию 4-0.

Увы для местных, всплеск был недолгим: на старых дрожжах «Флорида» вышла в плей-офф-1997, но ещё через год Маклин быстро лишился работы: причиной слабого старта «пантер» во многом была и неудачная игра Ванбисбрука. Даже обмен Павла Буре, который иногда играл по полчаса, позволил команде лишь раз понюхать плей-офф, чтобы потом сыграть в нём дважды за 20 лет. Как оказалось, для второго исторического забега в Кубке нужен вратарь с «Везиной» в биографии — пусть Бобровский показал себя куда позже, чем на это рассчитывали.