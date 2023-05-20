Когда найдут работу? Топ-6 россиян среди неограниченно свободных агентов

Подписания и обмены в КХЛ идут полным ходом. Кто-то уже нашёл новую команду, а некоторые хоккеисты по-прежнему находятся без контрактов. Рассказываем про шестерых наиболее известных и звёздных российских игроков, находящихся в статусе неограниченно свободных агентов.

Кто куда перешёл и какие обмены случились?

з. Никита Трямкин, 28 лет

Поговаривали, что Трямкин может вернуться в НХЛ, где он уже выступал за «Ванкувер», но верится в это с трудом. Скорее всего, Никита найдёт себе работу в КХЛ. Например, продлит контракт с «Автомобилистом» или же подпишет контракт с новой командой. История с НХЛ больше похожа на набивание цены и повышение интереса к собственной персоне.

н. Сергей Толчинский, 28 лет

После всех последних конфликтных историй, связанных с «Авангардом», сложно представить, что Толчинский останется в омском клубе, хотя небольшой шанс на это всё же есть. Скорее всего, мы увидим Сергея в «Локомотиве» или «Ак Барсе», эти варианты видятся более реальными. Омску же предстоит серьёзная перестройка состава.

Сергей Толчинский Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Владимир Ткачёв, 27 лет

Аналогичная история с Владимиром Ткачёвым. Ему в «Авангарде» тоже не дают тех денег, на которые рассчитывают форвард и его представитель. Ткачёв вышел на рынок неограниченно свободных агентов, поэтому может свободно искать себе новое место работы. Либо же снова постараться попробовать свои силы в НХЛ. От таких мыслей Ткачёв тоже не отказывался. Вопрос, стоит ли так рисковать?

н. Константин Окулов, 28 лет

Агенты Окулова уже говорили, что в первую очередь будут разговаривать с ЦСКА и договариваться с армейской командой. Если же ударить по рукам не получится, то на Константина в КХЛ выстроится очередь. Опять же, явно напрашивается вариант с «Локомотивом» и Игорем Никитиным, с которым Окулов работал в ЦСКА. Но не сомневаемся, что москвичи сделают всё, чтобы сохранить Константина в своих рядах.

Константин Окулов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

н. Кирилл Петров, 33 года

По всей видимости, казанский этап карьеры для Кирилла Петрова завершён. Изменения в составе «Ак Барса» после финала с ЦСКА будут точечными, и уход Петрова в другую команду, вероятно, окажется одним из таких событий. Ходили слухи, что Петров может вернуться к Дмитрию Квартальнову и переехать в Минск, но потом эти разговоры утихли. Последим за ситуацией, в ближайшее время всё должно решиться.

н. Никита Гусев, 30 лет

Пожалуй, именно про Гусева говорят больше всего. Громкое расставание со СКА, различного рода разговоры и домыслы сделали своё дело. Как итог – сам Никита хранит обет молчания, а агенты занимаются его трудоустройством. На 90% Гусев окажется в московском «Динамо» — Никита хочет играть в московском регионе. Оставшиеся 10% оставим на «Спартак», но там ему наверняка сделают более скромное предложение.