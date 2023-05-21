Бобровский — стена! Отразил 19 бросков за период и теперь в двух шагах от финала НХЛ

«Каролина» и «Флорида» сыграли почти 140 минут в первом матче финала Востока, и все стратегические, тактические, эпизодические, какие угодно ещё моменты перед их второй встречей сводились к восстановлению. В какой-то степени серия превратилась из противостояния хоккеистов в противостояние хоккеистов, массажистов и физиотерапевтов. От того, в каком клубе эффективнее налажены реабилитационные процессы, зависело как никогда много.

Считается, что после таких изнурительно долгих игр команды допускают серийные ошибки и задыхаются от сверхрезультативного угара. Первые фрагменты матча вполне вписывались в эту логику. «Каролина» вышла вперёд уже в одной из стартовых смен: прострел Себастьяна Ахо и последовавшее подставление Джейлена Чатфилда поставили Сергея Бобровского в тупик – 1:0.

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Переполненная арена в Роли завелась и погнала любимчиков вперёд, но вместо этого «Харрикейнз» едва не пропустили: Эрик Стаал проверил на прочность штангу – она выдержала. Ещё через полминуты «Пантерз» всё же забили, однако судьи усомнились в легитимности взятия ворот и после дополнительного просмотра отменили его.

Похоже, незабитый гол расстроил «Флориду» больше, чем пропущенный. Она мгновенно перевоплотились из атакующей команды в безропотно обороняющуюся. К 15-й минуте «Пантерз» уступали по броскам в створ 2:18, а 19-й стал голевым. Почти. «Каролина» забросила, но тоже залезла в офсайд, и арбитры вновь оставили счёт прежним. В общей сложности Бобровский сделал 19 спасений за период и вышел по этому показателю на третье место в истории франшизы.

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Во втором периоде «ураганы» успокоились, а может быть, сказалась нехватка сил. Так или иначе «Флорида» сумела подстроиться под соперника, перетащить нити игры в свои руки и вскоре воспользовалась тем видом преимущества, который принято считать территориальным. В условиях позиционной (!) атаки Александр Барков оказался один на один с Фредериком Андерсеном и коварным финтом обманул голкипера – 1:1.

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Словно осунувшаяся «Каролина» атаковала заметно меньше, но всё ещё чрезвычайно опасно. «Кейнс» изобретали даже более хитрые приёмы, чем от них привыкли видеть. Например, не бросали всякий раз, когда получали шайбу на крюк, а выцеливали вот такие передачи.

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Впрочем, Бобровский справлялся с любыми нападками. В том числе и в начале третьего периода, когда «Харрикейнз» перешли на тактику массированного навала и временами целой пятёркой пытались пробиться на пятак. В третьем отрезке на долю российского вратаря выпало всего восемь бросков, но большинство из них были буквально в упор.

В самом начале овертайма «Каролина» снова принесла ужас на половину «Флориды» и Бобровский вытащил шайбу лишь краем щитка. «Пантерз» ответили рациональнее и искуснее: затянули занудную позиционку, заработали удаление и провели фантастический розыгрыш. На завершении, как и в предыдущем матче, выступил Мэттью Ткачук. После гола он вновь без малейших промедлений отправился в раздевалку. Такой стиль празднования становится для американца фирменным.

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У Сергея Бобровского 37 сейвов и 97,4% отражённых бросков, а также статус первой звезды матча. У «Флориды» — великолепные перспективы. «Пантерз» забрали у «Каролины» две домашние игры, а именно дома – за счёт наложения звеньев – «Харрикейнз» особо опасны.