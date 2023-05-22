Мощная сенсация на ЧМ по хоккею! Канаду просто унизили в серии буллитов

Скромные норвежские парни из местной лиги реализовали броски очень красиво и обыграли «кленовых» лишь во второй раз в истории.

Перед матчем с Норвегией канадцы остались без одного из форвардов: грязь от Джо Велено пропустили судьи, но не дисциплинарный комитет ИИХФ. Игрок «Детройта» получил пятиматчевую дисквалификацию, которая может показаться скромной, но выбивала Велено из состава до конца турнира. Так как «кленовые» взяли на турнир только 13 форвардов, никакого резерва у них не оставалось.

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Впрочем, казалось, что на Норвегию этого хватит. Сборная из страны лыж заметно омолодилась в этом году, но сыграть сильнее им не помогло. За пять матчей норвежцы забили лишь пять голов, при этом три из них пришлись на один матч с Казахстаном, швейцарцы и чехи своих скромных оппонентов засушили. Не зря перед матчем коэффициент букмекеров на победу норвежцев составлял сразу 25: за всю историю норвежцы победили канадцев лишь раз, а сравнительно недавно (ЧМ-2010) канадцы обыгрывали их 12:1.

Но сегодня всё сразу шло по норвежскому плану. Такое ощущение, что «кленовые» кутили всю ночь перед встречей с соперником, который на бумаге не казался им ровнёй. Эта канадская команда выглядела медленной, вальяжной и безыдейной — в принципе, эти проблемы виднелись и в прошлых матчах, но на фоне соперника, в составе которого было девять дебютантов чемпионата мира, эта слабость поражала вдвойне.

Однако нельзя недооценивать и норвежцев, которые играли предельно собранно, не заигрывались в чужой зоне, не допускали контратак, чётко переходили из обороны в атаку. «Впервые вижу, чтобы Норвегия идеально провела 20 минут на чемпионате мира», — заявил эксперт норвежского телевидения в эфире. Это было тем более ценно с учётом того, что эта команда, в отличие от прошлых версий, не отличалась идеальной сыгранностью.

Счёт открыл единственный игрок с опытом игры в НХЛ в сборной Норвегии: экс-форвард «Колорадо» и «Чикаго» Андреас Мартинсен забил после того, как опытнейший Кен-Андре Олимб выиграл борьбу у борта. Позже вторую шайбу почти от самого борта забросил Сондре Ольден, который провёл этот сезон во второй швейцарской лиге. Показалось, что Джоэль Хофер, одна из главных вратарских надежд Канады, мог брать этот бросок.

В концовке второго периода один из фаворитов драфта-2023 Адам Фантилли, предельно разочаровывающий своей игрой на первенстве (особенно на фоне другого претендента на второй номер Лео Карлссона) заработал пятиминутный штраф. Однако норвежцы провели пятиминутку так, как будто сами не могли поверить свалившемуся на них счастью.

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В третьем периоде Канада оставалась такой же безыдейной, но счёт сравнять всё-таки смогла. Навала у «кленовых» не получилось, но хватило и одного гола, и удачной игры «6 на 5»: первое ещё во втором периоде обеспечил Милан Лучич, а второе — аризонская связка Карконе – Круз. Стоит отметить, что норвежцам не повезло: они чисто выиграли вбрасывание за 16 секунд до конца, но шайба вылетела на скамейку. Судьи решили повторить попытку — и после неё канадцы расписали комбинацию, позволившую сравнять счёт.

Соперники ушли в овертайм — и казалось, что опыт и класс игроков НХЛ, которые давно играют в таком формате, должен склонить чашу весов на их сторону, однако норвежцы играли очень смело, создавая даже больше опасности в чужой зоне, чем соперник. Буллиты стали бенефисом скромной команды Тобиаса Юханссона: уже на первой попытке 19-летний защитник Исак Хансен, который почти весь год провёл в шведской молодёжной лиге, просто раздел Хофера. Победный буллит Томас Ольсен провёл в примерно такой же манере.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ в YouTube.

Любопытно, что свою первую победу над канадцами норвежцы одержали в Санкт-Петербурге, на ЧМ-2000. Тогда состав «кленовых» был куда более опытным, чем сейчас: в защите выделялись первые номера драфта Эд Жовановски и Крис Филлипс, а в атаке — ещё не ставший «капитаном Канада» Райан Смит, Тодд Бертуцци и Майк Силлинджер. Этот чемпионат мира, как мы помним, тоже должен был пройти в Петербурге.

Несмотря на то что Канада никуда из плей-офф уже не денется, такое поражение — очень настораживающий для команды перед четвертьфиналом знак. В том самом 2021-м, где банда малоизвестных игроков удивила всех, канадцы играли по ходу турнира всё лучше — здесь же они играют всё хуже и в первой же стадии плей-офф гарантированно получают шведов, финнов или американцев.