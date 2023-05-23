Куда может переехать команда НХЛ? Шесть вариантов нового дома для «койотов»

Уже мало кто верит, что почти бездомная «Аризона» не переедет. На команду в Америке есть много претендентов.

Все голоса по референдуму в Темпе подсчитаны — и стало понятно, что никакого «плана Б» у «Аризоны» нет. Растерянные сммщики команды в соцсетях под видом планов новой арены клуба постят «Rick Roll», но в ситуации «Аризоны» это смешным не выглядит. Главный молодой талант клуба, третий пик драфта-2022 Логан Кули решил провести ещё сезон в NCAA – и хотя он не называл ситуацию в «Койотс» главной причиной своего решения, совпадением это назвать сложно.

Несмотря на то что в НХЛ за пять лет появились две новые команды, за 25 лет лишь одна франшиза лиги переезжала — летом 2011-го «Атланта» переродилась в «Виннипег». При этом желающих завести себе клуб НХЛ немало, но потенциал расширения уже явно ограничен, да и вступительный взнос в лигу весьма высок. Поэтому медиаполе полнится кучей слухов о возможном месте переезда — и вот основные города, которые называются:

Хьюстон (Техас)

Крупнейший город Техаса — фаворит у американских букмекеров, которые дают 40% на появление второй команды НХЛ из самого большого штата страны. У Хьюстона есть хоккейная история: в «Аерос» из ВХА в своё время играл Горди Хоу. Когда две лиги объединялись, Хьюстон подал заявку на вступление в НХЛ — однако квота ВХА была ограничена четырьмя клубами, из которых три представляли Канаду. Из-за этого владелец «Аерос» закрыл команду сам.

Хьюстон — это четвёртый по величине город страны: забавно, что вслед за ним идёт как раз Финикс. Но у техасцев, в отличие от соседей, не должно быть проблем с ареной: о своей заинтересованности в команде НХЛ говорил Тилман Фертитта, который несколько лет назад приобрёл баскетбольные «Рокетс» и их стадион. Сразу после покупки клуба НБА он заявил: «Я бы купил команду НХЛ хоть завтра, я хотел бы видеть этот стадион заполненным 300 дней в году». В 2019-м Фертитта говорил, что «не проходит и месяца без обсуждения темы НХЛ».

Тилман Фертитта Фото: Brett Coomer/Getty Images

Деньги у владельца «Рокетс» есть: совсем недавно он пытался купить команду НФЛ из Вашингтона почти за $ 6 млрд. «Аризона», скорее всего, будет стоить в 6-7 раз меньше. Тогда бизнесмен осуществит мечту, а у хоккейных журналистов появится возможность минимум раз в год делать заголовки, обыгрывающие слова «Хьюстон» и «проблемы».

Канзас-Сити (Миссури)

Этот Канзас находится не в одноимённом штате, который славен торнадо, а в России — ещё и Элли с Тотошкой. В США спортивный Канзас в первую очередь известен «Чифс», командой НФЛ, которая в январе выиграла Супербоул. Квотербек Патрик Махоумс, один из самых известных спортсменов Америки, в соцсетях написал: «Канзас-Сити Койотс» — звучит классно! Что думаете, НХЛ?».

НХЛ пока ничего не думает, но букмекерские котировки отводят Канзасу 17% на переезд. Ситуация слегка абсурдна: в городе есть достаточно новая арена (построена в 2007-м), но она практически никак не используется. Команда НХЛ в городе была в 1970-х, но «Скаутс» из-за финансовых проблем прожили лишь два года. Периодически там проходят концерты, бои UFC или даже предсезонные матчи той же НХЛ, но постоянного хозяина у неё нет. Футбольная и бейсбольная команды в Канзасе есть, но пока не упоминалось об инвесторах, которые готовы скинуться ради переезда. Возможно, «пока»?

Солт-Лейк-Сити (Юта)

А вот здесь чёткий претендент есть: как и в Хьюстоне, активность показывает владелец баскетбольной команды. Хозяин «Джаз» Райан Смит уже встречался с Гэри Беттмэном месяц назад и давал прозрачные намёки в соцсетях на то, что работа ведётся. В мормонском штате хоккей любят: доказательством этого могут служить опять же предсезонные матчи: в прошлом году все билеты на матч «Вегаса» и «Лос-Анджелеса» разлетелись очень быстро.

Круг вбрасывания на Олимпиаде-2002 Фото: Brian Bahr/Getty Images

Лигу может смущать разве что недостаточная вместимость арены: в своей хоккейной конфигурации она вмещает лишь 14 тысяч зрителей. Однако в Солт-Лейк-Сити в 2030-м планируется провести Олимпиаду, и ожидается, что к этому событию будет построен новый большой стадион, на котором потом могут играть и профессиональные команды. Возможное появление команды НХЛ в штате уже отметил губернатор Юты: по его словам, сами разговоры о возможном появлении клуба показывают, как штат вырос за последние годы.

Атланта (Джорджия)

«Шо, опять?» — так и хочется прокомментировать появление города в числе претендентов. Предыдущая попытка сделать команду в Атланте запомнилась российским болельщикам бездарной тратой лучших лет Ильи Ковальчука (но зато благодаря этому он стабильно играл за сборную) и нулём выигранных матчей в плей-офф. Параллельно совладельцы команды таскали друг друга по судам, и им было вообще не до спорта: на прощание лига оштрафовала нерадивых хозяев на $ 60 млн за вынужденный переезд. Кроме того, можно вспомнить и то, что в в 70-х «Атланта Флэймз» продержалась в городе лишь восемь лет.

Ещё до известий о проблемах «Аризоны» некоторые американские журналисты подогревали публику намёками о возможной попытке номер три. Гэри Беттмэн упоминал об интересе из города, но чётко сказал, что расширения НХЛ пока не планирует. Можно объяснить, почему в Джорджии не сдаются: Атланта тоже остаётся одним из крупнейших городов страны, где играет самая посещаемая футбольная команда Америки. Но захочет ли сама лига ввязываться в эту авантюру снова? В 2011-м НХЛ избавилась от «Трэшерз» в стиле «с глаз долой, из сердца вон».

Квебек-Сити

«Нордикс» увезли из Канады ровно за год до чемпионства будущего «Колорадо». Правда, оно вряд ли бы состоялось без обмена Патрика Руа — а тот, в свою очередь, вряд ли бы поехал к главным врагам его «Монреаля». С тех пор в Квебеке почти беспрестанно вздыхают по утраченной команде. Новёхонькая арена собирает аншлаги даже в юниорской лиге, и на недавнем финале QMJHL присутствовали 18 тысяч зрителей.

Джо Сакик в форме «Квебека» Фото: Mitchell Layton/Getty Images

Однако в НХЛ явно не хотят рождать второй «Виннипег» — команду с маленького канадского рынка, пусть и истово любящего хоккей. Кроме того, ради «Нордикс» пришлось бы кроить конференции, так как они заменят команду с Запада. Кроме того, бывший тренер «Монреаля» Мишель Террьен год назад прямым текстом сказал, что возрождения «Нордикс» не хочет влиятельный владелец «Канадиенз» Джефф Молсон.

Хартфорд (Коннектикут)

«Замечательный хоккейный штат, замечательный хоккейный город. Свитера «Уэйлерс» – до сих пор в числе самых продаваемых. Я думаю, что мы можем гарантировать лиге сильный рынок и партнёрство со стороны правительства штата», — возвращением «китобоев» решил заняться лично губернатор штата. Такое внимание неудивительно: «Уэйлерс» были единственной командой из «большой четвёрки», которая играла в маленьком штате Коннектикут.

Однако до сих пор не решена проблема, которая во многом и послужила причиной переезда клуба из Хартфорда в Каролину. Местная арена старая и вмещает менее 15 тысяч зрителей в хоккейной конфигурации — для её реконструкции нужно примерно $ 100 млн. Кроме того, как и в случае с Квебеком, понадобится перекройка конференций.