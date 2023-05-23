Большой триумф Латвии и ранняя встреча лучших сборных мира. Итоги группового этапа ЧМ-2023

23 мая на чемпионате мира по хоккею прошёл заключительный игровой день группового этапа. После шести матчей в Тампере и в Риге окончательно определились все участники плей-офф, а также четвертьфинальные пары.

Немцы, начавшие групповой этап с трёх поражений подряд, в важнейшей для себя заключительной игре раунда не оставили шансов французам. Уже к началу второго периода в воротах «трёхцветных» побывало три шайбы, а затем Германия спокойно довела до разгромной победы. Голкипер Матиас Нидербергер оформил шат-аут, но для этого ему пришлось отразить лишь 13 бросков за всю встречу. Победив, немцы официально оформили выход в плей-офф.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Вовсе не рядовой матч с норвежцами играли и словаки. Команде Крэйга Рэмзи нужно было обязательно обыгрывать покорителей Канады, чтобы рассчитывать на плей-офф, хотя всё равно ситуация оставалась в руках Латвии, которой нужно было лишь одно очко в игре со Швейцарией, чтобы занять последнюю кубковую позицию вместо словаков.

Но со своей частью задачи Словакия в любом случае справилась. Уже в первом периоде в ворота норвежцев влетело три безответные шайбы, после чего результат был сделан, и оставшаяся часть матча по большому счёту превратилась в формальность.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Шведы и американцы, не познавшие ещё вкус поражений на ЧМ-2023, провели шикарный очный матч за лидерство в группе А. Восходящая звезда «Тре Крунур» Лео Карлссон открыл счёт в этой встрече, но Ник Бонино уравнял цифры ещё до первого перерыва, а во втором периоде американцы забросили две шайбы и ушли в отрыв. Дело катилось к ещё одной уверенной победе США на турнире, но шведы неожиданно проявили характер и совершили камбэк в последние минуты основного времени.

Впрочем, в овертайме американцы всё же вырвали победу, впервые в своей истории пройдя групповой этап без поражений. На ЧМ-2023 сборная США пока смотрится непривычно мощно и солидно, но это совершенно ничего не гарантирует «звёздно-полосатым» в плей-офф.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Канадцы, неожиданно проигравшие два матча подряд, имели возможность закрыть групповой этап на позитивной ноте и воспользовались ей. При этом игра с чехами развивалась в равной борьбе до начала третьего периода, когда победную шайбу за «кленовых» забросил Тайлер Майерс. После этого Канада засушила результат, а точку броском в пустые ворота поставил Лоусон Круз.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Финны сумели порадовать своих болельщиков в последний день группового этапа, оформив разгром над Данией. Команда Суоми начала с места в карьер, отгрузила соседям четыре шайбы уже к началу второго периода, после чего оставшаяся часть матча превратилась в формальность. 7:1, финны подходят к четвертьфиналу с Канадой в приподнятом настроении.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Сборной Латвии предстояла не самая лёгкая задача, чтобы не пролететь мимо плей-офф – нужно было набирать хотя бы очко в игре со Швейцарией, которая все предыдущие матчи турнира завершила в свою пользу в основное время. При поддержке домашних трибун подопечные Харийса Витолиньша дважды выходили вперёд в игре с лидером группы, но в третьем периоде, казалось, случилось непоправимое для прибалтов: Швейцария не только во второй раз отыгралась, но и вышла вперёд усилиями суперветерана Амбюля.

Впрочем, через 70 секунд после шайбы Амбюля Каспарс Даугавиньш забил третий латвийский гол, поставив на уши «Арену-Рига». Важнейшую ничью Латвия уже не отпустила, оформив, таким образом, выход в плей-офф, а в овертайме и вовсе вырвала победу. Более того, прибалты обошли за счёт успеха в личной встрече ещё и Чехию, заняв таким образом третье место в группе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Четвертьфинальные пары ЧМ-2023

Канада — Финляндия

Четвёртой подряд встречи Канады и Финляндии в финале ЧМ уже точно не будет, так как главные гегемоны международного хоккея последних лет в этот раз схлестнутся уже на первой стадии плей-офф. Обе сборные совсем не идеально провели групповой этап, потерпели по два поражения, но это опытные команды, в составе которых достаточно игроков, понимающих, что такое главные стадии турнира. Наверняка будет отличная рубка, в которой трудно кому-то заранее отдать преимущество.

Швейцария — Германия

Пара, в которой вроде просматривается явный фаворит и аутсайдер. Швейцарцы катком прошлись по групповому этапу, оступившись только в ничего не решающей игре с Латвией, с отрывом заняли первое место, показав системную, командную игру во всех линиях. Немцы же хоть и расправились со всеми соперниками уровнем ниже, но в играх с топ-сборными не смогли прыгнуть выше головы и зацепить в играх с США, Швецией и Финляндией хоть одно очко. Впрочем, бундестим проиграли в этих матчах только в одну шайбу.

Но Швейцария ещё не доросла до того уровня, чтобы автоматически отправлять её в полуфинал, к тому же немцы – явно соперник не из простых, который ещё и будет раскрепощён из-за отсутствия какого-либо давления.

США — Чехия

Американцы стали единственной командой на групповом этапе, которая обошлась без поражений, и это исторический результат для сборной США. Ещё никогда «звёздно-полосатые» не были так хороши на ЧМ по хоккею (в современной истории), а в соперниках по четвертьфиналу у них нестабильная и возрастная чешская команда. По идее, американцы без больших проблем должны попросту перебегать европейцев, но всегда нужно помнить, что плей-офф мировых хоккейных форумов бывает полон сюрпризов и лишён логики.

Швеция — Латвия

Швеция, конечно, фаворит в этой паре, да и в группе «Тре Крунур» смотрелись весьма солидно, но отнестись к Латвии снисходительно будет большой ошибкой для скандинавов. Хозяева турнира, окрылённые ярким выходом в плей-офф и домашней поддержкой, могут и горы свернуть. По крайней мере, в четвертьфинале.