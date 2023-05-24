Кошмар для «Далласа» под бенефис россиянина. Фанаты даже закидали лёд бутылками

«Старз» проиграли «Вегасу» за семь минут и, кажется, остались без надежды на победу в серии.

«Даллас» потерпел два болезненных гостевых поражения на старте серии с «Вегасом». В обоих случаях «Старз» уступили в дополнительное время. Казалось, даже сам по себе переезд финала Запада на домашнюю площадку даёт «Далласу» отличную возможность повернуть ход противостояния вспять. Однако всё вышло ровно наоборот.

«Звёзды» провели, возможно, свой самый провальный в этом сезоне матч и де-факто лишились шансов на успех ещё в первые минуты. Когда на табло отобразились три единицы – 1 минута 11 секунд – «Даллас» впервые огорчил собравшихся болельщиков. Во время продолжительной и непродуктивной позиционной атаки Джейк Айкел выловил шайбу перчаткой, опустил на лёд и тут же отдал передачу на противоположный борт – Джонатан Маршессо здорово бросил вторым касанием.

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Вместо того чтобы придумать, как восстановить равенство, хозяева сбились на неоправданную грубость. Джейми Бенн столкнулся с Марком Стоуном на красной линии. Капитан «Вегаса» потерял равновесие, а затем Бенн склонился над ним и ударил клюшкой. Судьи выписали 33-летнему форварду пять минут и удалили до конца матча.

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«Голден Найтс» долго не могли воспользоваться внезапно доставшимся подарком. Когда стало окончательно понятно, что комбинации не идут, «рыцари» отправились в стремительную контратаку и всего через пару секунд после входа в зону вывели Ивана Барбашёва на ударную позицию – россиянин был точен.

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Только составы выравнялись, как «Вегас» забил ещё: Уильяму Каррье удался филигранный бросок с неудобной руки под перекладину. Джейк Эттингер уступил место в рамке резервному голкиперу и не задержался на скамейке, сразу отправившись в раздевалку.

Рокировка вратарей позволила «Далласу» уйти с пути, ведущего в пропасть, но добиться коренного перелома в игре не удалось. В первой половине второго периода команды были вполне достойны друг друга, а потом «Вегас» заработал большинство и в максимально будничном стиле его реализовал – отличился Алекс Пьетранджело. Тогда всё об этой игре стало ясно раз и навсегда.

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Веру в команду потеряли и болельщики. Перед перерывом лёд усыпали бутылками. Для многих собравшихся этот жест оказался прощальным: к третьему периоду трибуны изрядно опустели, а в концовке в той части стадиона, что попадала в телекартинку, зрителей осталось меньше, чем свободных кресел.

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0:4 — «Даллас» проигрывает по всем статьям, и теперь решительно непонятно, из чего команда Питера Дебура может почерпнуть хотя бы чайную ложку оптимизма. Ворох пропущенных голов и абсолютная игровая безнадёжность — не единственные проблемы: по ходу матча «Старз» из-за травм потеряли трёх хоккеистов, в том числе Евгения Дадонова. Для его соотечественника из «Вегаса» — Ивана Барбашёва — вечер сложился гораздо удачнее: кроме гола у него две результативные передачи.