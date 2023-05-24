Хартли не дождались. «Авангард» не стал менять тренера — это как логично, так и рискованно

Межсезонье «Авангарда» в 2023 году полно тайн и загадок, но сегодня хотя бы разрешился один из важнейших вопросов — «ястребы» наконец определились с главным тренером и его штабом на следующий сезон. Рулить командой из Омска продолжит Михаил Кравец, помогать ему будут прежний напарник по лавке Сергей Звягин (тренер по вратарям), специалист из системы клуба Александр Свитов («носитель «авангардовского» духа», по выражению Антона Курьянова), а также в штаб войдут новые люди. Это Рамиль Сайфуллин (будет отвечать за большинство) и Вячеслав Макрицкий (физподготовка).

Генменеджер «ястребов» Антон Курьянов в сопроводительном комментарии заявил, что решение о продолжении сотрудничества с Кравцом было принято после взвешивания других кандидатур, после качественного анализа рынка. Если же называть вещи своими именами, то Михаил Григорьевич, желавший остаться в Омске, был для «Авангарда» этаким запасным вариантом, приоритетом же для босса «ястребов» Александра Крылова (и это вряд ли для кого-то секрет) являлось возвращение на пост главного тренера клуба Боба Хартли. Вероятно, в какой-то момент стороны практически договорились, информация об этом хлынула из всех возможных неофициальных источников, а где-то даже выкатили сумму зарплаты канадца в Омске. Затем у «Авангарда» началась селекционная кампания, новички клуба рассматривались через призму якобы требований Хартли, но никакого продолжения история с возвращением Боба не получила, а затем и вовсе заглохла, когда тренер-чемпион заявил в интервью коллегам, что не может прямо сейчас возглавить омский клуб.

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Нежелание возвращаться к рутинной тренерской работе без привычных помощников, ценность времяпрепровождения с семьёй в Канаде, строительство дома – не так уж важно, почему Хартли не принял предложение «Авангарда», но, очевидно, он всё-таки смог донести до Крылова, что на текущий момент клубу необходимо сосредоточиться на другом кандидате. «Ястребы» ещё пощупали североамериканский рынок, однако, вероятно, второго Хартли (в плане харизмы, обстоятельности, весомости) там не нашли, а среди российских специалистов «Авангард» особо и не планировал выбирать и вернулся к тому самому запасному варианту в лице Кравца.

Михаил Кравец Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Что ж, это решение явно из числа тех, успешность которых невозможно предсказать. С одной стороны, Кравец заслужил новый контракт хотя бы тем, что не просто спас для «Авангарда» прошлый сезон, но и вывел омский клуб в четвёрку лучших команд КХЛ. Да и в финале конференции «ястребы» хоть и проиграли «Ак Барсу» 1-4, однако всякий раз уступали на тоненького, в деталях и мелочах, а ведь визави Кравца тогда был опытнейший мастодонт Зинэтула Билялетдинов.

С другой стороны, можно понять и Александра Крылова, не желавшего продлевать Кравца только из-за того, что он вывел клуб в третий раунд плей-офф. Босс «ястребов» — амбициозный максималист, и на итоги сезона он смотрел несколько иначе, чем тот же Михаил Григорьевич. Возвращение команды к жизни по ходу сезона, спасение после кошмарного старта – это всё лирика для Крылова, в представлении которого «Авангард» в сухом остатке просто упустил ещё один шанс выиграть Кубок Гагарина и даже не сыграл в финале. Поэтому вполне логично, что глава «ястребов» в первую очередь пытался договориться о возвращении проверенного Хартли, раз была такая возможность.

Кроме того, в фигуре Кравца по-прежнему смущает (и вряд ли только Крылова) отсутствие мощного бэкграунда. В топ-клубе КХЛ Михаил Григорьевич проработал меньше одного сезона и хоть показал приличный результат для новичка на таком уровне, но не дал понять, где его потолок. Возможно, этот «пожарный» сезон в «Авангарде» — вершина его тренерской карьеры, самая яркая её страница. Или же он всё-таки способен прогрессировать во всё ещё новом для себя статусе, добавлять, например, в системности, в коучинге? И ведь при этом Кравцу важно не растерять тех качеств, которые ему и позволили поднять «ястребов» в минувшем чемпионате: душевность, умение найти индивидуальный подход к разным хоккеистам, раскрыть их лучшие качества и заставить биться на льду в том числе и за тренера.

Гарантий, что Кравец справится в «Авангарде» в новом сезоне нет никаких – поэтому в клубе и сомневались. Тот же Крылов не любит принимать решений, заключающих в себе большие риски, но ситуация повернулась так, что других выходов из ситуации уже и не осталось. При этом сейчас создаётся ощущение, что состав у омичей в следующем сезоне будет попроще, чем в прошлом, соответственно, увеличится роль тренера в итоговом результате команды. Другими словами, у Кравца уже вряд ли получится выезжать за счёт пока стремительно худеющего в качестве в межсезонье топ-6 «ястребов», а ведь ещё и ставивший шикарное большинство «Авангарду» Антон Курьянов переквалифицировался из тренеров в генменеджеры.

Антон Курьянов и Михаил Кравец Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Так что следующий сезон – это большой, даже огромный вызов для Михаила Кравца. И хочется пожелать ему удачи и побольше доверия со стороны высшего руководства, которому тренеру ещё придётся доказывать, что теперь-то он уже не запасной, а основной вариант. При этом надо понимать, что Крылов вряд ли окончательно отказался от идеи возвращения Хартли, и уже сейчас проскакивают слухи, что к началу сезона Боб в каком-либо качестве всё же может быть трудоустроен в «Авангарде». Не думаю, что если это произойдёт, то позитивно скажется на Кравце – даже маститый Олег Знарок в Казани откровенно «поплыл», получив в консультанты местную икону Билялетдинова, и ведь в Омске рискует сложиться идентичная ситуация.

Но оперировать слухами и домыслами – занятие неблагодарное. Прямо сейчас «Авангард» возглавил Михаил Кравец, возглавил, как бы то ни было, совершенно заслуженно, и с точки зрения «горения» тренера за результат это хороший вариант для Омска. Кстати, стоит сказать пару слов и о помощниках Кравца, в числе которых всё больше людей, с которыми связано славное прошлое «ястребов». В роли дядьки-наставника для молодёжи и авторитетного старшего товарища на лавку всходит воспитанник «Авангарда» Александр Свитов, который к тому же был великолепным центральным нападающим и сейчас вполне способен помочь стать лучше тому же Валентину Пьянову. На роль тренера по большинству приглашён Рамиль Сайфуллин – экс-коуч клубов МХЛ и ВХЛ, а также знаковый хоккеист «Авангарда» конца 1990-х – начала 2000-х годов. Большой плюс для «ястребов», что из прошлогодней команды Кравца в деле остаётся Сергей Звягин – один из самых сильных тренеров вратарей в КХЛ, доказывающий это каждый сезон.

Ну а самой большой потерей в тренерском штабе «Авангарда» видится уход тренера по физподготовке Брэндона Бови, который, по неофициальным данным, возвращается в «Ак Барс». За пять сезонов при канадце омичи не знали о проблемах с физикой, плюс Бови был хорош тем, что применял инновационные, передовые технологии в своём подходе к тренировкам. Замену Брэндону «ястребы» не стали искать на стороне, повысив в должности белорусского специалиста Вячеслава Макрицкого, который два прошлых сезона помогал Бови в «Авангарде».

Тренерский штаб омского клуба собран, но прогнозировать будущее клуба в следующем сезоне пока очень трудно, ведь состав команды ещё не укомплектован даже на 50%. Кроме того, остаётся вакантной ещё одна позиция в штабе – замену тренеру по защитникам Вячеславу Уваеву в Омске пока не нашли.

Сейчас у многих есть соблазн заявлять, что «Авангард» ждёт тяжелейший сезон, в котором клуб не ждёт борьба за высокие места, и назначение Кравца и худение ростера как будто бы только подтверждают этот тезис. Вот только не стоит забывать, что в Восточной конференции проблемы с тем же качеством состава есть у всех больших клубов, кроме «Ак Барса», и также нигде на Востоке за пределами Казани (если Билялетдинов всё же остаётся) не работают тренеры, добившиеся в КХЛ большего, чем Михаил Кравец. Полагаю, «Авангард» в любом случае должен остаться не просто на плаву, а в топе как минимум своей конференции, ну а ходы менеджмента «ястребов» в оставшейся части межсезонья уже помогут дать более детальное представление об омском клубе в следующем чемпионате.