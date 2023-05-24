Рейдеборн выиграл Кубок Гагарина, а теперь уехал из КХЛ. Что к этому привело?

31-летний швед Адам Рейдеборн – один из сильнейших вратарей в КХЛ. Этот факт, например, подтверждает недавнее чемпионство ЦСКА, добытое москвичами в том числе благодаря уверенной игре в плей-офф скандинавского голкипера. Многие болельщики и специалисты удивились, почему Рейдеборн не остался в армейской команде на следующий сезон? На этот вопрос уже ответил президент армейцев Игорь Есмантович. Всё дело в очередном ужесточении лимита на легионеров в КХЛ, а также в возможном признании легионером защитника Даррена Дица, у которого есть казахстанский паспорт. Как будет развиваться ситуация дальше – не слишком понятно, но в клубах страхуются уже сейчас.

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Предложений в КХЛ у Адама в любом случае хватало. Напрашивался вариант с Уфой, но там сделали ставку на российский дуэт Самонов – Ежов. Готовы были предложить контракт вратарю в «Металлурге», однако там, как и в случае с «Салаватом Юлаевым», есть ещё одна проблема: в условиях санкций, в том числе в банковской сфере, европейцам сложно переводить заработанные в России деньги на родину. В этом плане у североамериканцев дела обстоят лучше.

У Рейдеборна был отличный вариант продолжения карьеры – минское «Динамо». Казалось бы, команда с амбициями, поменявшая весь тренерский штаб и горящая желанием не только выходить в плей-офф, но и проходить дальше первого раунда. Однако в последнее время трансферная политика клуба вводит в ступор: клуб теряет одного молодого белоруса за другим (уже ушли Мартынов, Сапего и Алистров), уходят сильные легионеры в лице Гилмора и Пакетта, а тут ещё и возможный трансфер Рейдеборна сорвался. В чём же причина?

По нашей информации, в Минске активную деятельность проявляет сын главного тренера «зубров» Дмитрия Квартальнова – Никита Квартальнов. В прошлом хоккеист, а ныне агент пытается влиять на селекцию и комплектование динамовцев, прикрываясь отцом. К слову, именно Квартальнов-младший выходил на Рейдеборна с предложением о переходе в «Динамо», хотя таких полномочий у Никиты нет. Он не является ни сотрудником клуба (генменеджером, спортдиректором), ни агентом шведского вратаря, поэтому совершенно неясно, на каких основаниях он связывался с Адамом и предлагал ему сотрудничество.

По всей видимости, Никита хотел стать агентом Рейдеборна (а затем и других хоккеистов, желающих выступать в минском «Динамо»), но так в спорте в целом и в агентском бизнесе в частности дела не делаются. Начинать нужно с малого, заниматься саморазвитием и долгое время идти нога в ногу со своими клиентами либо же в корректной форме заручаться письменным согласием самого клиента, что будешь вести переговоры от его лица. В нашем же случае получилось ровно наоборот: у Рейдеборна есть действующий агент Алёша Пилко, а Квартальнов-младший пытается сделать какие-то шаги в обход него. Не удивительно, что Рейдеборн отказался от предложений Квартальнова и принял решение отыграть следующий сезон в Швейцарии. С Пилко швед прошёл большой путь и полностью доверяет своему давнему представителю, а вот трудоустраиваться в «Динамо» через Квартальнова желания у Адама явно нет.

Адам Рейдеборн Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В итоге в проигрышной ситуации прежде всего оказался сам минский клуб. Такими темпами туда в скором времени не поедет ни один уважающий себя иностранец, а управление командой будет полностью потеряно. Здесь бы руководству минчан как следует вмешаться и поскорее навести порядок. В профессиональной команде, выступающей в КХЛ, таких историй быть не должно.

Как нам стало известно, в специальную комиссию ФХР, курирующую работу агентов, уже подана жалоба на Никиту Квартальнова с просьбой рассмотреть его деятельность и методы работы. В агентском сообществе лиги работой и поведением Квартальнова-младшего недовольны. И поводы для недовольства, как мы видим, достаточно веские. Последим, чем всё в итоге закончится.