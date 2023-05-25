«Только человек, не понимающий в хоккее, скажет: «Сибирь» вообще бесхарактерно проиграла»

Никита Сетдиков – один из тех людей, кто играл важную роль в «Сибири» прошлого сезона. Мы привыкли выделять Александра Шарова и Тейлора Бека, но побеждает обычно команда. В интервью «Чемпионату» Сетдиков рассказывает об игре с Беком, второй бригаде большинства и провале новосибирцев в плей-офф.

«В серии с «Авангардом» инициатива была больше на стороне «Сибири»

— Вы в «Сибири» уже третий сезон. Повидали три разных года. Провальный, средний и вот этот, не хороший и не средний. Чего не хватает команде, на ваш взгляд?

— Я, получается, два полных сезона был. Самый первый, грубо говоря, полтора месяца. Максимум два. Наоборот, вроде последние два сезона команда стабильно выходила в плей-офф, не было каких-то проблем. Всё было стабильно. Думаю, в этом году нам не хватило просто терпения определённого в плей-офф. Но оно достигается только с опытом, с карьерой. Чем больше игр ты сыграешь, тем больше шансов. А в прошлом сезоне как-то всё очень быстро произошло. Кто-то уезжал, кто-то приезжал, вся эта история случилась. Кто-то о хоккее думал, кто-то не о хоккее — это тоже большой фактор, у кого что там происходит. В этом году мы попали, честно скажу, на хорошую очень команду. И шансы у нас были. Было много моментов, не хватило чуть реализации, чуть удачи. Наверное, как-то так. Два сезона достаточно стабильные были. Но пошуметь в этом году удалось.

— Андрей Мартемьянов выделял не только проблему в опыте, но и проблемы в голове. Ментально не готовы к плей-офф, не можете принять, что самое важные матчи весной?

— Не знаю, что у кого в голове, но в моей точно было, что это очень важный момент и важный этап. В плане того, что ты играешь прежде всего за клуб, за его историю. Кроме того, каждый играет за себя, за своё счастье под этим солнцем. С возрастом точно приходит, что нужно стремиться к чему-то большему, и расслабляться в моменте, что вот мы регулярку отыграли и всё закончилось, – это неправильно по мне тоже.

— Почему получилось только первый и последний матчи серии с «Авангардом» провести по своим правилам?

— Да думаю, мы и дома навязали свою игру. У нас была же куча моментов. По большей части мы контролировали инициативу, но наделали глупых ошибок. А так мы перебросали соперника. По мне так больше была инициатива на нашей стороне. Не скажу, что команда соперника была более профессиональная, но более опытная и наказала за глупые ошибки, которые допускаются, вот и всё.

— Почему не получилось навязать сопернику свою игру?

— Думаю, всё это заканчивается реализацией. Дисциплина всегда бьёт класс, это всегда было. И мы видели, как «Адмирал» бился с Уфой, как они бились с Казанью. Там тоже технически больше оснащены были другие команды, но это пример, как команда идёт и терпит до последнего. И отсюда победы. Думаю, только таким методом мы могли обыграть Омск. Атака на атаку с ними было бы тяжело сыграть нам.

— Становится обиднее, глядя на результат «Адмирала»?

— Нет, ни в коем случае. Почему должно быть обидно? У них своя была игра, своя серия. Ты не знаешь, что происходит в той команде, какая внутренняя кухня. Много факторов, которые влияют на исход. Не только каждое действие какого-то определённого игрока, а все мелочи очень важны, особенно на таких этапах, как плей-офф.

— Какой матч стал ключевым в плей-офф? Со стороны казалось, что третий матч, а именно второй период.

— Мы ехали домой при счёте 1-1. Не скажу, что первый матч здесь… Но третья игра, когда ты видишь, сколько у нас моментов, сколько штанг – складывается определённое чувство, что что-то как будто не на нашей стороне немножко было. Не скажу, что мы ехали туда с мыслью о поражении в серии. Мы бились до конца и ушли в овертайм за две минуты. Мы не собирались сдаваться. Но, видимо, так было нам суждено в этом году провести эту серию.

— Вы автор первого и последнего победного гола в плей-офф. Это седьмая победная шайба в карьере в КХЛ. И первая в плей-офф. Ещё теплятся эмоции от того гола?

— Да нет, я был немножко рад, что мы начали с победы, и думал, что эта шайба поможет нашей команде именно психологически. Это очень важный момент для ребят: вести в серии, верить, что мы можем пройти. Этот гол дал надежду, что мы можем всё это осилить и пройти дальше.

Никита Сетдиков Фото: vk.com/hcsibir1962

— Не было ощущения, что как-то уж совсем бесславно закончили сезон?

— Стабильно не стабильно, но два сезона мы показываем хороший хоккей. Многие говорят, что «Сибирь» — это команда, которая может добиваться других результатов. Конечно, обидно, 1-4. Человек, который не понимает в хоккее, может сказать: вообще бесхарактерно проиграли. Всё понятно с «Сибирью», это так, звезда, которая быстро упала. Но для меня это было обидно, потому что мы могли больше точно.

«У «Сибири» ставка была на первое большинство. А спрашивать результат, когда не хватает времени, – неправильно»

— Вы под руководством Мартемьянова играли ещё в «Автомобилисте». Его философия в эти два года отличалась от философии того времени?

— Нет, Андрей Алексеевич придерживался своего хоккея, своих определённых вещей. Так что я знаю, что он хочет. Дисциплина прежде всего. Команда должна играть в обороне: если команда играет в обороне, всё получится в атаке. Это как раз момент, вернёмся в плей-офф: допустили глупые ошибки, таких не было у нас в регулярке.

— Два года назад стал неожиданностью лично для вас приход Мартемьянова в «Сибирь»?

— Я был здесь уже, и сказали, что Николай Николаевич Заварухин не остаётся. Я никак не смотрел, кто будет тренером, я принадлежал «Сибири». Кто придёт – тот придёт. И пришёл Андрей Алексеевич. Хорошо. Пришёл бы другой – тоже бы сказал хорошо. От меня же это никаким образом не зависит. Я бы выходил, доказывал. Также Андрею Алексеевичу доказывал, что готов играть и в составе быть.

— Хоккей «Сибири» в этом и прошлом сезонах отличается? Со стороны кажется, что он стал более атакующим.

— Я скажу — нет. В этом году просто больше голов в большинстве. Только из-за этого кажется, что команда больше играет в атакующий хоккей. А тот стиль игры, который был в том году, он был и в этом.

— Вы номинально играли во втором звене большинства. И вопрос такой: существовало ли оно на самом деле? Потому что не получалось у него особо ничего.

— Скажу, что по сезону мы играли достаточно мало вторым большинством, у нас не было какого-то количества времени, чтобы добиться определённого результата и там постоянно что-то менялось. Пытались найти что-то. Но всё равно была больше ставка на первое большинство. Мы и так забивали, и в плей-офф забили вторым звеном, у нас были хорошие моменты. Не от нас зависит, сколько мы будем играть.

— А в чем проблема? Понятно, что нужны исполнители. Но в плане исполнителей ничего не поменялось в этой пятерке с прошлого сезона. А результат поменялся.

— Во многих клубах играют в два звена. И они наигрываются весь сезон, чтобы добиться какого-то определённого результата. Требовать результат, когда у тебя не хватает времени, – по мне это неправильно.

— Недостаточный уровень исполнителей просто не подходил задумкам Сергея Кривокрасова?

— Нет, мы много разговаривали с Сергеем Владимировичем, было у нас много определённых договорённостей. Я не скажу, что мы как-то прям вообще… и что не было исполнителей… По мне так всё там было.

— По ходу сезона вы стали одним из тех, кто нашёл общий язык с Тейлором Беком. Каково играть с таким мастером рядом?

— Это было, наверное, хорошо. Но в плане того, что он много играет в большинстве — для него игра в большинстве была главной задачей. Думаю, его сюда и звали на эту роль, чтобы он решал в большинстве, потому что он считается игроком большинства. Так что мне нужно было помочь ему играть «пять на пять», где-то его страховать, потому что он больше атакующего плана. Мне пришлось немножко перестроиться из атакующего плана, помогать ему в обороне.

Тейлор Бек Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

— Вы и сами стали лучше. Креатива в атаке добавилось.

— Не скажу, что это именно из-за Тейлора. Я сам всегда был атакующим форвардом, везде набирал очки достаточно нормально и везде забивал, отдавал. Вообще всю жизнь. У меня не было такого, что я оборонительного плана нападающий. Просто подстраиваюсь под схему. Мне кажется, сейчас очень важно уметь играть и там, и там. Так что только развился в сторону обороны, а атакующие действия во мне всегда были, и я могу в любое время создать момент.

«Многие говорили, что на каких-то ставках играем. Люди не понимают, что это спорт»

— «Сибирь» — одна из тех команд, что прошла весь сезон почти без спадов. Как удалось этого достичь?

— Посмотрели, как у нас получился первый сезон, посмотрели, как прошла предсезонка. Немножко подкорректировали, и благодаря этому у нас получился стабильный сезон в плане физики, а от физики уже меньше усталости, без усталости нет ошибок, и мы провели очень стабильный сезон.

— А эмоции в голове?

— Да вообще спокойно. Говорю лично про себя, у меня всё спокойно, никаких нервов. Семья здесь, всё хорошо, всё нравится. Уже привык к Новосибирску.

— Как вообще считаете, концовку чемпионата можно назвать спадом?

— Честно: не знаю, что происходило в команде внутри — в том плане, что я выбыл, больше месяца пропустил из-за травмы. Не скажу, что это был какой-то спад. По мне это были матчи, которые накапливаются за весь сезон. И шёл какой-то эмоциональный фон: первое место, начинают об этом все говорить. Команда воодушевляется, а потом раз неудача, два неудача – пришлось выбираться из них.

— Мартемьянов говорил, что в конце некоторые ребята пытались доехать на багаже очков. Согласитесь?

— Да не скажу. Багаж-то уже был в середине сезона. Точно было, что мы никак не будем бороться за восьмёрку: очень хорошо шли, и команда понимала, что может добиваться определённых результатов в этом сезоне, и все в это верили. И играли до последнего.

— Перед сезоном часто игроки очень радовались большому количеству игр. Как оказалось в итоге?

— Много игр — это хорошо. Для меня точно, и, думаю, для каждого игрока «больше играть, чем тренироваться» — это будет верно. Игрок растёт за счёт игр, а не за счёт тренировочного процесса. В тренировочном процессе ты можешь корректировать то, что не получается в игре. База закладывается ещё в раннем возрасте. Что-то ты умеешь, что-то не умеешь, что-то тебе дала природа. А в играх понимаешь, чего тебе не хватает. В тренировочном процессе можешь только это улучшить. Для меня игры — это очень важно. Думаю, для многих это важно. И чем больше игр, тем лучше. Тем будет интереснее хоккей, будет подниматься класс лиги всей.

Никита Сетдиков Фото: vk.com/hcsibir1962

— Фишка «Сибири» в прошлом сезоне — дополнительное время. Есть этому объяснение, почему так много играли в овертаймах?

— Многие говорили, что на каких-то ставках играете, вничью специально, делите очки. Люди не понимают, что это просто спорт. И каждая команда играет на победу, играет до конца. И у нас так получилось, что либо мы сравнивали, либо соперники сравнивали. И играли «три на три». Никак не прокомментирую, почему мы столько выиграли. Наверное, это определённое мастерство игры «три на три», когда есть исполнители, которые могут «решить» в овертаймах.

— Но договорняки на таком уровне возможны?

— Нет, конечно. Это глупость. Это всё уголовно наказуемо. О каких вещах можно говорить… не выходить в плей-офф? Не зарабатывать деньги? Каждый игрок играет за клуб и за себя. Если он будет проигрывать, кому он будет нужен? Никому же, правильно?

— В феврале было много дополнительного времени. Могло это сказаться на матчах плей-офф?

— Нет. Мы же физически не проигрывали никаким образом Омску. Физически команда была готова на все 100%. Не было каких-то спадов — в плане физических, эмоциональных. Считаю только по себе, но со стороны никто даже об этом не говорил. Не было такого, что что-то мы устали, что-то у нас эмоций нет вообще.

— Проблемой по ходу сезона стали удаления. Как тренер пытался достучаться до команды?

— Всеми возможными способами. От штрафов до разговоров, как угодно, чтобы убрать эти удаления. Потому что в нынешнем хоккее удаления, большинство – выходят, забивают, ты проигрываешь 0:1. Иди догоняй. Так что очень важный фактор.

— К слову о штрафах. На вашем счету есть грешки?

— На мне, по-моему, нет.

— Не хватило драки в раздевалке? Андрей Алексеевич говорил, что в советское время пара драк — и всё бы утихло.

— Пара драк (смеётся)… Не знаю, пара драк помогла бы нам… Я думаю, нет. Не от этого вообще зависит.

«Намоленная раздевалка – это для тех, кто сильно верит. Ты играешь за себя и за клуб, и неважно где и как»

— Команда знала, что могла переехать на новый стадион к плей-офф?

— Да, это ходило в команде. Что всё возможно.

— Как отнеслись к такой перспективе?

— Нам-то какая разница. Главное, чтобы лёд был. А так что, где… Лёд есть – выходи играй.

— А как же намоленная раздевалка?

— Это всё для тех, кто слишком сильно в это верит. Люди же едут играть на чемпионаты мира, нейтральные вообще стадионы. Никак не зависит от этого. Ты играешь и играешь, за себя, за клуб. Где, как – вообще неважно.

— Вы отвечаете на вопросы в социальных сетях, делаете стримы. Стараетесь так поддерживать связь с болельщиками?

— Да, просто так время провожу. Всегда кто-то хочет же спросить, узнать внутреннюю кухню. Для болельщиков интересно, мне несложно ответить. Стримы – люблю в свободное время поиграть, просто могу показать, как я это делаю. И также пообщаться. Больше это для общения, нежели для игры. Из ребят пару раз стримили с Антоном Назаревичем, а так и один много.

— Приходят негативные сообщения от болельщиков?

— Нет, ни разу не было, чтобы какой-то негатив был, чтобы кто-то оскорблял или кого-то принижал. У меня хорошая публика, получается.

— У команды после сезона появился кубок «деревяшки». Что это за кубок?

— На буллиты чаще играют. Кто не забивает буллиты и остаётся последним, тот и получает этот кубок. Как самый деревянный, нетехничный игрок. Денис Голубев стал обладателем «деревяшки».

— А Илья Морозов — главный судья на двусторонке. Честно судит?

— У него даже свистка нет.

— И всё-таки: Сетдик или Седой?

— Где-то меня Седым звали, где-то Сетдик. Мне вообще без разницы. В «Сибири» — Сетдик.