Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею — 2023, видео, кто сыграет в полуфинале ЧМ-2023, кто выиграет ЧМ

Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею
Лев Лукин
Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею
Аудио-версия:
Комментарии
В четвёрку лучших команд мира попали североамериканцы и две европейские сенсации.

25 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии и Латвии состоялись четвертьфинальные матчи. Подводим их итоги и рассказываем о полуфинальных парах.

ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
США
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Коронато (Хатсон, Мэки) – 12:04   2:0 Пербикс (Гримальди) – 28:53   3:0 Готье (Тайнэн) – 49:57

В Тампере лучшая команда группового этапа – сборная США – встречалась с чехами и не испытала больших проблем при достижении положительного результата. «Звёздно-полосатые» провели игру с преимуществом, забросили по шайбе в каждом периоде и позволили чехам лишь 15 раз за 60 минут потревожить Кейси Десмита. 3:0, американцы продолжают максимально уверенный ход по турниру и как никогда близки к золотым медалям ЧМ, которые США не завоёвывали больше 60 лет.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Швейцария
Окончен
1 : 3
Германия
0:1 Кастнер (Висман, Мюллер) – 06:25   1:1 Зигенталер (Фиала, Кукан) – 20:47   1:2 Петерка (Кагун, Гаванке) – 37:51   1:3 Штурм (Стаховяк, Мюллер) – 38:27 (sh)

В параллельной игре в Риге случилась сенсация: немцы отправили в отпуск сборную Швейцарии, уверенно занявшую первое место в своей группе. Германия открыла счёт в первом периоде, затем пропустила в начале второго, но всё решил 36-секундный отрезок под занавес второго отрезка, когда Петёрка и Штурм организовали два быстрых гола.

Материалы по теме
Немцы грохнули фаворитов на золото! Швейцарские звёзды едут с ЧМ без медалей
Немцы грохнули фаворитов на золото! Швейцарские звёзды едут с ЧМ без медалей

3:1 в пользу Германии, а Швейцария в очередной раз доказывает, что до звания топ-сборной ей ещё очень далеко.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 1
Финляндия
1:0 Куинн (Круз) – 07:12   2:0 Бле (Нейборс, Бэррон) – 30:45   3:0 Карконе (Уигар, Миддлтон) – 42:54   3:1 Хартикайнен (Рантанен, Лехтонен) – 56:52   4:1 Тоффоли – 57:42 (en)

В вечернем слоте в Тампере встречались финалисты последних трёх ЧМ Канада и Финляндия. Обе сборные неважно смотрелись на групповом этапе, но в четвертьфинале оказалось, что между нынешними канадцами и финнами большая разница в пользу «кленовых».

Действующие чемпионы мира и Олимпиады смотрелись сытыми, вялыми и слабо мотивированными против резких и бодрых канадцев, так что итоговый счёт матча никого не должен удивлять, хоть последнюю шайбу хозяева и пропустили в пустые ворота. Но счёт 3:0, державшийся до того момента, как Хартикайнен запихал-таки одну шайбу за спину Монтембо, абсолютно отражал ход матча, в котором у хозяев ЧМ не было никаких шансов.

Материалы по теме
Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады «фавориты» выглядели жалко
Финны провалили домашний ЧМ по хоккею! Против Канады «фавориты» выглядели жалко

1:4 – финны, проигравшие всем топ-сборным на ЧМ-2023, бесславно заканчивают домашний турнир, а вместе с ним, похоже, эпоху доминирования в мировом хоккее. Костяк «золотого» состава безбожно постарел и наелся победами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
1 : 3
Латвия
0:1 Лочмелис (Букартс, Цибульскис) – 12:56   1:1 Лильегрен (Рэймонд, Линдхольм) – 29:41   1:2 Индрашис (Букартс, Якс) – 45:55   1:3 Якс (Индрашис, Букартс) – 53:46 (pp)

Сборная Латвии с трудом и в последний момент пробилась в плей-офф ЧМ, но на первой же стадии преподнесла грандиозную сенсацию, выключив из игры «вечных фаворитов» из Швеции. Прибалты открыли счёт, пропустили ответный гол в середине периода, затем выстояли в пятиминутном меньшинстве после матч-штрафа Дзиеркалса, ну а в третьем отрезке вырвали победу благодаря голам Микса Индрашиса и Яниса Якса.

При мощной поддержке «Арены-Рига» Латвия дожала традиционно слабохарактерных в плей-офф любых турниров шведов и впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ. Главный минус для команды Харийса Витолиньша сейчас заключается в том, что все оставшиеся матчи турнира пройдут в Финляндии, и Латвия неминуемо лишится домашней атмосферы, без которой чудо прибалтийской сборной на ЧМ-2023 вряд ли было бы возможно.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Полуфиналы ЧМ-2023

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 18:20 МСК
США
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не знающая поражений на ЧМ-2023 сборная США на пути к финалу встретится с немцами. Фаворит в этой паре очевиден, американцы чудо как хороши и солидны на этом турнире, с ментальностью у них всё в порядке, в отличие от Швейцарии, но и Германия почувствовала вкус побед и свою силу. Словом, будет интересная игра, по итогам которой мировой форум в любом случае получит нестандартного финалиста.

Материалы по теме
На ЧМ-2023 будет уникальный финал в истории мировых первенств
ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе Канада разнесла Латвию 6:0, но, как показало время, это была лучшая игра «кленовых» в предварительном раунде и худшая в исполнении прибалтов. Сейчас Латвия окрылена двумя подряд яркими победами, историческим успехом, и ей совершенно нечего терять. Впрочем, канадцев всё это вряд ли смутит, эта сборная точно знает, чего хочет, и сейчас идёт за очередным золотом, которое может официально сделать её лучшей национальной командой в истории ЧМ.

Материалы по теме
Канадские и русские гегемоны и чемпион, о котором вы не знали. Все победители ЧМ по хоккею
Канадские и русские гегемоны и чемпион, о котором вы не знали. Все победители ЧМ по хоккею

Если же Латвия пройдёт и Канаду и выйдет в финал, то это, безусловно, будет главной сенсацией за всю более чем столетнюю историю ЧМ по хоккею.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023