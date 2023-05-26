Мощнейший позор шведов и ожидание уникальной развязки. Итоги четвертьфиналов ЧМ по хоккею

В четвёрку лучших команд мира попали североамериканцы и две европейские сенсации.

25 мая на чемпионате мира по хоккею в Финляндии и Латвии состоялись четвертьфинальные матчи. Подводим их итоги и рассказываем о полуфинальных парах.

В Тампере лучшая команда группового этапа – сборная США – встречалась с чехами и не испытала больших проблем при достижении положительного результата. «Звёздно-полосатые» провели игру с преимуществом, забросили по шайбе в каждом периоде и позволили чехам лишь 15 раз за 60 минут потревожить Кейси Десмита. 3:0, американцы продолжают максимально уверенный ход по турниру и как никогда близки к золотым медалям ЧМ, которые США не завоёвывали больше 60 лет.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

В параллельной игре в Риге случилась сенсация: немцы отправили в отпуск сборную Швейцарии, уверенно занявшую первое место в своей группе. Германия открыла счёт в первом периоде, затем пропустила в начале второго, но всё решил 36-секундный отрезок под занавес второго отрезка, когда Петёрка и Штурм организовали два быстрых гола.

3:1 в пользу Германии, а Швейцария в очередной раз доказывает, что до звания топ-сборной ей ещё очень далеко.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

В вечернем слоте в Тампере встречались финалисты последних трёх ЧМ Канада и Финляндия. Обе сборные неважно смотрелись на групповом этапе, но в четвертьфинале оказалось, что между нынешними канадцами и финнами большая разница в пользу «кленовых».

Действующие чемпионы мира и Олимпиады смотрелись сытыми, вялыми и слабо мотивированными против резких и бодрых канадцев, так что итоговый счёт матча никого не должен удивлять, хоть последнюю шайбу хозяева и пропустили в пустые ворота. Но счёт 3:0, державшийся до того момента, как Хартикайнен запихал-таки одну шайбу за спину Монтембо, абсолютно отражал ход матча, в котором у хозяев ЧМ не было никаких шансов.

1:4 – финны, проигравшие всем топ-сборным на ЧМ-2023, бесславно заканчивают домашний турнир, а вместе с ним, похоже, эпоху доминирования в мировом хоккее. Костяк «золотого» состава безбожно постарел и наелся победами.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Сборная Латвии с трудом и в последний момент пробилась в плей-офф ЧМ, но на первой же стадии преподнесла грандиозную сенсацию, выключив из игры «вечных фаворитов» из Швеции. Прибалты открыли счёт, пропустили ответный гол в середине периода, затем выстояли в пятиминутном меньшинстве после матч-штрафа Дзиеркалса, ну а в третьем отрезке вырвали победу благодаря голам Микса Индрашиса и Яниса Якса.

При мощной поддержке «Арены-Рига» Латвия дожала традиционно слабохарактерных в плей-офф любых турниров шведов и впервые в своей истории вышла в полуфинал ЧМ. Главный минус для команды Харийса Витолиньша сейчас заключается в том, что все оставшиеся матчи турнира пройдут в Финляндии, и Латвия неминуемо лишится домашней атмосферы, без которой чудо прибалтийской сборной на ЧМ-2023 вряд ли было бы возможно.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном канале ИИХФ на YouTube.

Полуфиналы ЧМ-2023

Не знающая поражений на ЧМ-2023 сборная США на пути к финалу встретится с немцами. Фаворит в этой паре очевиден, американцы чудо как хороши и солидны на этом турнире, с ментальностью у них всё в порядке, в отличие от Швейцарии, но и Германия почувствовала вкус побед и свою силу. Словом, будет интересная игра, по итогам которой мировой форум в любом случае получит нестандартного финалиста.

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На групповом этапе Канада разнесла Латвию 6:0, но, как показало время, это была лучшая игра «кленовых» в предварительном раунде и худшая в исполнении прибалтов. Сейчас Латвия окрылена двумя подряд яркими победами, историческим успехом, и ей совершенно нечего терять. Впрочем, канадцев всё это вряд ли смутит, эта сборная точно знает, чего хочет, и сейчас идёт за очередным золотом, которое может официально сделать её лучшей национальной командой в истории ЧМ.

Если же Латвия пройдёт и Канаду и выйдет в финал, то это, безусловно, будет главной сенсацией за всю более чем столетнюю историю ЧМ по хоккею.