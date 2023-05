«Проклятые недоумки, у вас был шанс!» В Швеции жёстко разнесли сборную после фиаско на ЧМ

«Провал» — самое мягкое слово на страницах шведских спортивных изданий после сенсационного поражения от Латвии (1:3) в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею – 2023. «Тре Крунур» впервые за 85 (!) лет четыре раза подряд останутся без медалей. Пора рвать на себе волосы и кусать локти.

«Сборная может быстро потерять популярность в Швеции»

«Это был провал, настоящее фиаско. До этого Швеция лишь раз проигрывала Латвии, и то на групповой стадии. Последний раз «Тре Крунур» играли в полуфинале пять лет назад — тревожная тенденция.

Проиграть в четвертьфинале – всегда плохой результат, но не всегда фиаско. Однако поражение от Латвии иначе как фиаско не назвать. Особенно учитывая, что латвийцы нас не переиграли и вообще не сделали ничего сверхвыдающегося. Наоборот, Швеция сама вручила им победу.

Чтобы побеждать на ЧМ европейским составом, всё равно нужно усиление из НХЛ. В этом году было много отказов, а те, кто приехал из НХЛ, были хорошими игроками, но не смогли делать разницу в сложных ситуациях. Надежда была на Лукаса Рэймонда, но ему всего 21, он ещё не готов к такой роли. Нам был нужен Вильям Нюландер, однако что с ним случилось, до сих пор неясно. Руководство сборной даже не подтвердило, что вызывало его. Другой игрок такого уровня – Элиас Петтерссон – не приехал из-за страховки.

Ещё рано отправлять в утиль главного тренера, надо дать ему время. Но надо выучить уроки и проанализировать общение с игроками НХЛ. На следующий год Швеция обязана выходить в полуфинал. Да, настолько всё ужасно. Неважно, что молодёжка добивается успехов, неважно, что многие шведы высоко уходят на драфте НХЛ. Когда «Тре Крунур» не играет за медали, внимание к команде быстро ослабевает, и она может так же быстро потерять популярность в народе», — пишет Dagens Nyheter.

«Проклятые недоумки, у вас был шанс!»

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира Йонас Бергквист в соцсетях разнёс сборную за бесхарактерность: «Тре Крунур» сыграли семь матчей в группе, ни один игрок не праздновал голы, это говорит об уровне их хоккейного энтузиазма. В четвертьфинале они встретились с командой, которая живёт эмоциями. Результат очевиден. Чувствую себя сейчас как дерьмо. Они не воспользовались шансом, когда он у них был».

Позже Бергквист удалил эту запись, но пояснил свои слова в интервью Expressen: «Я не вижу страсти в нынешних игроках. Неважно, кто в соперниках – Дания, Венгрия или Франция, должны быть страсть к игре, эмоции. А если игрокам наплевать, то почему мы должны за них переживать, сидя дома на диване?

Они думают, что легко обыграют маленькие хоккейные страны. А затем попадают на Латвию, которая переполнена эмоциями перед своими болельщиками, и не могут с ней справиться. Проклятые недоумки, у вас был шанс, а вы его не использовали. Не надо себя жалеть, лучше научитесь на этой ошибке к следующему разу. Это уже предел, слишком часто мы вылетали, соберитесь».

«Чёрт, чёрт, чёрт! Дерьмо собачье! Вылет от Латвии – провал огромного масштаба»

«Чёрт! Чёрт! Чёрт! Дерьмо собачье! Так я могу охарактеризовать свои эмоции сразу после поражения от Латвии в четвертьфинале. Швеция не заходила дальше четвертьфинала с 2018 года, это абсолютно неприемлемо. Надо в этом честно признаться.

Неважно, что было в сезоне до этого. Вылететь от Латвии – это провал огромного масштаба. Один гол с 41 броска, несмотря на обилие большинства – фиаско. Ничтожно. Я никогда не смирюсь с поражением Швеции в четвертьфинале. Никогда. А кто ищет оправдания такому поражению, просто врёт сам себе. Поражение от Латвии в четвертьфинале – это позорный провал», — пишет автор Expressen Санни Линдстрём.

«Такое же чувство опустошения, как было в Солт-Лейк-Сити. Сегодня чемпионат мира внезапно закончился. Бум – и нет его. Возможно, шведы в голове уже готовились к полуфиналу и недооценили Латвию. Теперь буду болеть за латвийцев. Очередное фиаско Швеции, сколько это может продолжаться?» — пишет Aftonbladet, вспоминая сенсационное поражение от Беларуси в четвертьфинале Олимпиады-2002.

Латвия сейчас – на другом полюсе хоккейных эмоций. Рига гуляет и празднует свой первый в истории выход в полуфинал ЧМ! Мэр Риги Мартиньш Стакис назвал Латвию «хоккейной супердержавой», а местные болельщики гудели всю ночь.

Праздник в Латвии и цветы у посольства Швеции

Около 100 латвийцев пришли праздновать к посольству Швеции – туда несли цветы и записки вроде «Спасибо за хорошую игру», а также включали песню группы ABBA The winner takes it all («Победитель забирает всё»).

ВИДЕО

Латвийский политик Селма Левренце объяснила, что это просто у Латвии такая традиция: «Это наша традиция – нести цветы к посольству страны, которую мы обыграли в хоккее. Хотя я всегда была скептична к латвийскому патриотизму, это исторический момент для нашей нации. И даже если это странная традиция, очевидно, надо в ней поучаствовать», — написала она в соцсетях.

Болельщики тоже делились эмоциями и шутками:

«Конечно, мы не смогли обойтись без цветов у шведского посольства. Тем временем латвийская коса стучится в следующую дверь».

«Статистика говорит, что Канада никогда не обыгрывала нас в полуфинале, так что шанс есть!»

«Кто говорил, что без КХЛ латвийский хоккей развалится?»

«Шведы гордятся своей мебелью, которую легко собирать. Ну а собираем её мы».

«Тот момент, когда латвийские парни отдают себя целиком. Министры – стройте больше арен для нашей страны, тогда таких моментов у нас будет больше!»

«Продавец в магазине встретил меня криками «Оле, оле, оле!». Давно уже не чувствовал такое хоккейное единение».