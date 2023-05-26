На чемпионате мира две суперсенсации! Как Германия и Латвия ворвались в хоккейную элиту?

ЧМ-2023 стал удивительным — в финале нет ни одной сборной из большой европейской четвёрки. Если Россия не имела шансов туда попасть из-за политики, то финны, шведы, чехи и заменившие нашу сборную на Евротуре швейцарцы могут корить только себя. Теперь Латвия может выиграть свою первую в истории медаль, а Германия — первую за 70 лет, а вариант, при котором в тройку попадут обе эти сборные, уже не кажется совсем уж фантастическим. Как так получилось?

В 2018-м немцы остановились в минуте от золотой олимпийской медали, и тогда многим это показалось единичным всплеском: очень короткий турнир, полное отсутствие игроков из НХЛ, наконец, сами немцы по пути вымучили много побед в дополнительное время. Однако после этого хоккейная Neue Deutsche Welle имени Зайдера и Штюцле показала себя на МЧМ, а после этого взрослые сборные ощутили на себе и Neue Deutsche Härte. Во второй раз за последние три года Германия оказывается в топ-4 ЧМ — хотя за предшествующие 70 лет это происходило лишь один раз.

Когда говорится про успехи маленьких сборных на ЧМ, постоянно приводится один и тот же аргумент «а у топов не приехали такой-то и такой-то». Но не стоит думать, что эта бундестим привезла на турнир идеальный состав. «Оттава» из-за повреждения не отпустила на турнир Тима Штюцле, который незаметно для кого-то выбил 90 очков в сезоне, а Леон Драйзайтль отказался сам после выматывающего сезона. При этом Германия из-за тех же травм потеряла ещё и нескольких заметных нападающих, сейчас играющих в Европе: например, бывших энхаэловцев Тома Кюнхакля, Тобиаса Ридера. По тем или иным причинам из десяти лучших бомбардиров DEL среди немцев на турнир поехал лишь один.

Харольд Крайс Фото: AP/TASS

Кроме того, посреди сезона Тони Сёдерхольм ушел работать в клуб, и бундестренером стал Харольд Крайс: 64-летний тренер, который дважды выигрывал чемпионат Швейцарии, но в сборной работал только как ассистент. Крайс был вынужден омолаживать команду, привлекая новичков: Германия-2023 — сама юная после слегка экспериментального состава-2014. Причём выделяются там не только молодые Зайдер или 21-летний Джон-Джейсон Петерка из «Баффало» (третий бомбардир ЧМ) — например, много важных очков набрал 23-летний Войцех Стаховяк из «Ингольштадта», который провёл первый серьёзный сезон на взрослом уровне.

Групповой этап немцы начали с трёх поражений подряд от топовых сборных, но по игре выглядели хорошо и против США, и против Финляндии. Будущих соперников по полуфиналу команда Крайса не раз запирала в зоне, но реализация моментов чудовищно страдала — за овертайм немцы могли цепляться. Впрочем, «баранка» на старте не помешала — Германия выиграла де-факто стыковую игру с Данией и уверенно победила все команды явно ниже классом, что позволило занять четвёртое место.

Проход Швейцарии в четвертьфинале — сенсация и не сенсация одновременно. Немцы уже стали хоккейным кошмаром для своих соседей: в 2018-м они обыграли их в 1/8 Олимпиады, а в 2021-м — в четвертьфинале ЧМ. Третья встреча за три года закончилась так же, что не совсем удивило: слишком уж безвольно команда Патрика Фишера вылетела в четвертьфинале прошлого ЧМ и проиграла немцам чисто по игре ещё в 2021-м. Кроме того, швейцарские тренеры почему-то вместо опытнейшего Леонардо Дженони доверились Роберту Майеру — и он откровенно проспал первый немецкий гол.

Возможно, прямо сейчас немцы снова не выиграют медаль, но последние успехи немецкого хоккея — точно не всплеск и не случайность. Академии «Ред Булл Мюнхен» (спонсор понятен и так) и «Адлера» из Мангейма (спонсор — известная компания SAP) успешно работают с местными юниорами, четыре клуба из Германии — в топ-15 по посещаемости в Европе, а уровень легионеров в DEL потихоньку растёт. Прямо сейчас благодаря этому, а также благодаря очным успехам в играх с Швейцарией немцы делают солидную заявку на право быть главной сборной мира вне «большой шестёрки».

Джон-Джейсон Петерка Фото: AP/TASS

Совсем другая история со сборной Латвии. Пять игроков из этой команды приехали на свой десятый (или даже больше) ЧМ, у половины сборной — пять ЧМ или больше, здесь было лишь два дебютанта. Домашний чемпионат мира, понятно, не время для экспериментов. Даже те люди, которые завершили карьеру, всё равно находятся рядом со сборной: Лаурис Дарзиньш стал ассистентом Харийса Витолиньша.

При всём этом нельзя сказать, что латвийцы собрали на домашний ЧМ максимально оптимальный состав, что обычно получается у других сборных: Земгус Гиргенсонc внезапно отказался, Элвис Мерзликин провёл кошмарный сезон в «Коламбусе» и до сих пор явно не отошёл от гибели партнёра по клубу и сборной Матиса Кивлениекса, Тедди Блюгерс занят в плей-офф. Но это латвийцам ничуть не помешало.

В превью к ЧМ уже отмечалось: обратная сторона отсутствия обновления сборной — отличная сыгранность, и можно быть уверенным, что Даугавиньш, Кениньш, Балцерс и компания друг друга изучили прекрасно. Ну и Харийс Витолиньш достойно принял знамя из рук Боба Хартли: в прошлом году чисто по игре и на ЧМ, и на Олимпиаде латвийцы смотрелись достойно, играли в современном стиле, не отсиживаясь в обороне, но подводила реализация.

Конечно, сейчас для исторического успеха сошлось много факторов. Впервые с 2006-го латвийцы проводят международный турнир при своих фанатах (в 2021-м из-за ковида зрителей не было) и их энергетика обычно помогает малым сборным. Немного помогли швейцарцы, давшие отдых своим лидерам и в целом игравшие расслабленно после гарантированного первого места в группе. Ну и в четвертьфинале досталась главная сладкая булочка среди топ-сборных: шведы в XXI веке дарили праздник Беларуси, Германии и Словакии на Олимпиаде, а два года назад умудрились не выйти из группы ЧМ.

Если выделять одного конкретного игрока, то это будет голкипер Артур Шилов. Ещё год назад он был лучше по статистике, чем Мерзликин, но этот турнир всё равно начал вторым: Иварс Пунненовс пропустил от канадцев две шайбы за пять минут и больше на турнире не провёл ни минуты. Шилов — основной вратарь фарма «Ванкувера», который и за основу успел провести пять матчей, в четвертьфинале отразил 40 бросков и частично повторил подвиг Кристерса Гудлевскиса из сочинского матча с Канадой. Послезавтра ему надо будет играть точно так же, чтобы окончательно вписать латвийский хоккей в историю.

Артур Шилов Фото: Andrea Branca/Getty Images

Можно было встретить мнение, что успех Латвии как-то связан ещё и с тем, что рижское «Динамо» больше не играет в КХЛ. Но «Динамо» в последние годы и не было тем, что в России называют «базовым клубом: главный латвийский клуб представляли обычно 8-9 человек, большинство из которых были защитниками. Да, «Динамо» давало солидную часть сборной, но практически никаких связок в атаке оно не предоставляло: лучшие латышские игроки представляли российские клубы КХЛ.

Конечно, такие полуфиналисты вызовут привычное пренебрежение: «Уровень ЧМ упал ниже плинтуса, кошмар-кошмар!». Но при любом вашем отношении к этим сборным такой прорыв скромных европейских команд — это классно для хоккея, которому банально из-за особенностей игры не хватает историй преодоления (здесь, в отличие от футбола, «автобус» поставить почти нереально). И если уж на ЧМ нет России, то вполне можно порадоваться за маленьких и скромных.