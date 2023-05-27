Латвия готова крушить Канаду, а США опять победят? Полуфиналы ЧМ-2023 по хоккею. Онлайн

Всё самое интересное и важное о битвах за выход в решающий матч главного турнира года.

На чемпионате мира по хоккею – 2023 наступила пора решающих матчей. 27 мая на «Нокиа-Арене» в финском Тампере будут сыграны два полуфинала: Канада – Латвия и США – Германия. Обе игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Топ-4 команд на этом турнире удивляет. Привычным выглядит только присутствие в полуфинале Канады, тогда как для американцев и немцев выход в эту стадию вовсе не обыденность, что же касается Латвии, то сборная этой прибалтийской страны и вовсе впервые в своей истории зашла так далеко на хоккейном ЧМ. Интересно и то, что за медали турнира не будет бороться ни одна топовая европейская сборная: России нет в Тампере по понятным причинам, а финны, шведы и чехи синхронно уступили в четвертьфиналах. Так называемые подэлитные команды – Словакия и Швейцария – тоже разочаровали своих фанатов: первые не смогли выйти из группы, а вторые после почти идеального предварительного этапа сразу же оступились в плей-офф.

Так что в любом случае ждём уникальный финал чемпионата мира и следим, как за медали главного хоккейного турнира года будут сражаться национальные команды, большинство из которых не привыкло взлетать так высоко.