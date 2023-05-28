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Результаты полуфиналов чемпионата мира по хоккею, обзоры, видео, кто сыграет в финале ЧМ-2023, кто станет чемпионом

Монструозная стабильность Канады и немецкое счастье. Итоги полуфиналов ЧМ-2023 по хоккею
Лев Лукин
Результаты полуфиналов чемпионата мира по хоккею
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В сборной Латвии разозлились на американского судью, а теперь прибалтам биться за историческую медаль со сборной США.

27 мая на ЧМ-2023 состоялись полуфинальные встречи. В ярких дуэлях североамериканских команд и неожиданных представителей европейского хоккея определились соискатели золотых медалей, и не обошлось без сенсации. Коротко подводим итоги игрового дня.

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 2
Латвия
0:1 Лочмелис (Букартс, Зиле) – 08:18   1:1 Бле (Кребс, Миддлтон) – 35:32   1:2 Балцерс – 36:38   2:2 Куинн (Круз, Лотон) – 40:45   3:2 Фантилли (Лучич, Бэррон) – 48:56   4:2 Лотон – 59:17 (en)

Латвия впервые в своей истории забралась в медальные матчи ЧМ, и во встрече с Канадой прибалтам особо нечего было терять – на родине подопечные Харийса Витолиньша уже герои. В таком расслабленно-боевом настроении латвийцы едва не грохнули маститого оппонента: голы Данса Лочмелиса и Рудольфа Балцерса дважды выводили их вперёд, но в третьем периоде «кленовые» собрались и двумя удивительными шайбами перевернули ход встречи. Победный гол в исполнении одного из фаворитов предстоящего драфта НХЛ Адама Фантилли – чистое искусство, ну а в стане Латвии после игры активно катили бочку на американского арбитра. Впрочем, победа Канады и её очередной финал (четвёртый подряд и седьмой за восемь последних турниров) абсолютно заслужены.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ на YouTube.

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 18:20 МСК
США
Окончен
3 : 4
ОТ
Германия
1:0 Так (О'Коннор, Гримальди) – 01:11   2:0 Гримальди (Так) – 03:56   2:1 Тиффельс (Фишбух, Кагун) – 12:22 (pp)   2:2 Шубер (Штурм, Петерка) – 16:03   3:2 Эйссимонт (О'Коннор, Гарланд) – 28:47   3:3 Нёбельс (Кагун, Гаванке) – 58:37 (6x5)   3:4 Тиффельс (Кагун, Мюллер) – 67:32 (3x3)

Во втором полуфинале сборная США уже к четвёртой минуте повела 2:0 в матче с немцами, но такой бодрый старт в исполнении соперника не сломил бундестим, которая отыгралась ещё до перерыва. В середине встречи американцы вновь вышли вперёд, и на этот раз надолго, но на последних минутах основного времени Германия отыгралась, а в овертайме забрала итоговую победу благодаря фантастическому голу Тиффельса.

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4:3 в пользу Германии. Немцы выходят в финал хоккейного ЧМ впервые за 93 (!) года, а сборной США только и остаётся вспоминать свою безупречную игру на этом турнире. Почти идеальные американцы снова оступились на проклятой для них стадии полуфинала и теперь сыграют только за бронзу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ на YouTube.

Финалы ЧМ по хоккею

ЧМ-2023. За 3-е место
28 мая 2023, воскресенье. 15:20 МСК
США
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фаворит матча очевиден, но нужно всегда помнить, что к чемпионату мира по хоккею американцы всегда относятся очень легкомысленно, так что вполне возможно, что на утешительный финал после обидного поражения сборная США просто не сможет наскрести хоть какую-нибудь мотивацию. В этом шанс для крепкой и боевитой команды Латвии, у которой сохраняется уникальная возможность выиграть первую международную медаль в своей истории.

ЧМ-2023. Финал
28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За золото ЧМ-2023 поспорят две рабочие и духовитые сборные, хотя и с разным уровнем таланта исполнителей. Конечно, шансы Канады предпочтительнее, но задорных немцев невозможно недооценивать. Нет сомнений, что бундестим не испугается ни соперника, ни своего пыла и за счёт своих сильных сторон постарается довести сенсацию до конца. Сломить не подверженную каким-либо вольностям и всегда ментально сильную Канаду немцам будет очень непросто, но это точно будет шикарная битва, в которой всё решат мелочи и нюансы. И не факт, что они сложатся в пользу «кленовых».

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