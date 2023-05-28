Монструозная стабильность Канады и немецкое счастье. Итоги полуфиналов ЧМ-2023 по хоккею

В сборной Латвии разозлились на американского судью, а теперь прибалтам биться за историческую медаль со сборной США.

27 мая на ЧМ-2023 состоялись полуфинальные встречи. В ярких дуэлях североамериканских команд и неожиданных представителей европейского хоккея определились соискатели золотых медалей, и не обошлось без сенсации. Коротко подводим итоги игрового дня.

Латвия впервые в своей истории забралась в медальные матчи ЧМ, и во встрече с Канадой прибалтам особо нечего было терять – на родине подопечные Харийса Витолиньша уже герои. В таком расслабленно-боевом настроении латвийцы едва не грохнули маститого оппонента: голы Данса Лочмелиса и Рудольфа Балцерса дважды выводили их вперёд, но в третьем периоде «кленовые» собрались и двумя удивительными шайбами перевернули ход встречи. Победный гол в исполнении одного из фаворитов предстоящего драфта НХЛ Адама Фантилли – чистое искусство, ну а в стане Латвии после игры активно катили бочку на американского арбитра. Впрочем, победа Канады и её очередной финал (четвёртый подряд и седьмой за восемь последних турниров) абсолютно заслужены.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ на YouTube.

Во втором полуфинале сборная США уже к четвёртой минуте повела 2:0 в матче с немцами, но такой бодрый старт в исполнении соперника не сломил бундестим, которая отыгралась ещё до перерыва. В середине встречи американцы вновь вышли вперёд, и на этот раз надолго, но на последних минутах основного времени Германия отыгралась, а в овертайме забрала итоговую победу благодаря фантастическому голу Тиффельса.

4:3 в пользу Германии. Немцы выходят в финал хоккейного ЧМ впервые за 93 (!) года, а сборной США только и остаётся вспоминать свою безупречную игру на этом турнире. Почти идеальные американцы снова оступились на проклятой для них стадии полуфинала и теперь сыграют только за бронзу.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ на YouTube.

Финалы ЧМ по хоккею

Фаворит матча очевиден, но нужно всегда помнить, что к чемпионату мира по хоккею американцы всегда относятся очень легкомысленно, так что вполне возможно, что на утешительный финал после обидного поражения сборная США просто не сможет наскрести хоть какую-нибудь мотивацию. В этом шанс для крепкой и боевитой команды Латвии, у которой сохраняется уникальная возможность выиграть первую международную медаль в своей истории.

ЧМ-2023. Финал ЧМ-2023. Финал 28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Канада Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

За золото ЧМ-2023 поспорят две рабочие и духовитые сборные, хотя и с разным уровнем таланта исполнителей. Конечно, шансы Канады предпочтительнее, но задорных немцев невозможно недооценивать. Нет сомнений, что бундестим не испугается ни соперника, ни своего пыла и за счёт своих сильных сторон постарается довести сенсацию до конца. Сломить не подверженную каким-либо вольностям и всегда ментально сильную Канаду немцам будет очень непросто, но это точно будет шикарная битва, в которой всё решат мелочи и нюансы. И не факт, что они сложатся в пользу «кленовых».