«Старз» взяли второй матч подряд, и теперь в их серии с «Вегасом» всё не так однозначно, как ещё пару дней назад.

Вот это поворот! Чудовищная ошибка вратаря — и «Даллас» жив в битве за финал НХЛ

В предыдущем матче «Далласу» удалось одержать победу и (слегка) изменить соотношение сил в финальной серии Запада НХЛ. «Старз» не отпустили «Вегас» без борьбы и всё-таки «размочили» счёт в рамках противостояния — 1-3. Глобально всё осталось на своих местах, но теперь по крайней мере ни у кого нет поводов упрекнуть команду Питера Дебура в безволии. Сегодня же «Даллас» заставил окружающих не просто уважать себя – восторгаться собой.

Старт пятой встречи целиком и полностью остался за «Голден Найтс», которые уже на 50-й секунде получили шанс разыграть лишнего. И хотя именно этого сделать не удалось, «рыцари» преуспели в том, чтобы захватить преимущество, которое принято называть территориальным. Со временем «Даллас» освоился и принялся отвоёвывать пространство и инициативу. Как бы ни было парадоксально, «Вегас» ровно тогда и забил: Иван Барбашёв по-гроссмейстерски заложил корпус и буквально завёз шайбу в сетку. Для российского нападающего это шестой гол и 14-е очко в текущем плей-офф.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Времени на радости для «Вегаса» не нашлось – «Даллас» ответил результативной атакой через простую комбинацию наброса и подставления. Во втором периоде команды – на фоне не слишком выразительной игры – снова обменялись голами. Чандлер Стивенсон вывел «Вегас» в лидеры филигранным кистевым под перекладину, а через две минуты Джейсон Робертсон вышел победителем из вязкой борьбы под воротами. Итого – 2:2 ко второму перерыву.

В третьем отрезке, когда игра, застряв в оборонительных капканах, окончательно успокоилась, наступила развязка. Причём произошло это максимально буднично: 22-летний форвард «Далласа» Тай Делландреа вошёл в зону и просто бросил. Голкипер Эдин Хилл неудачно сгруппировался и пустил шайбу в ближний угол между щитком и ловушкой. Вратарь сам поразился ужасу собственной ошибки, раздражённо махнув рукой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Буквально в предыдущей атаке Хилл сделал сэйв в куда более сложной ситуации – растянулся в безумном полупрыжке, отбросив за ненадобностью клюшку. Между тем Делландреа, пройдя два круга смен, оформил дубль – мощнейшим образом накатил в слот. Две шайбы канадца разделили всего полторы минуты – так быстро перевернулась вся игра.

Осознавая серьёзность ситуации, вышедшие вперёд «Старз» вгрызались за шайбу на всех участках площадки. В результате «Вегас» тонул, зачастую доходя немногим дальше чужой синей линии. «Рыцарям» не удалось создать, по сути, ни одного ощутимо опасной возможности для того, чтобы восстановить равенство на табло. «Старз» берут верх и дают серии удивительное продолжение.

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«Даллас»-2023 стал всего лишь пятой командой в истории НХЛ, которая после трёх поражений подряд на стадии финала конференции затянула серию хотя бы до шести матчей. Примечательно, что предыдущая команда с аналогичным достижением – «Даллас»-2008. Тогда «Старз», несмотря на внезапный героический рывок, всё же уступили «Детройту». Удастся ли преемникам «звёзд» превзойти предшественников?