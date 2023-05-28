Канада побьёт русский рекорд, Латвия перепишет историю? Развязка ЧМ-2023 по хоккею. Онлайн

ЧМ-2023 по хоккею приближается к развязке. Сегодня, 28 мая, в Тампере будут сыграны решающие матчи, в которых определятся обладатели бронзовых и серебряных медалей, а также, конечно, чемпион мира.
В утешительном финале сыграют сборные США и Латвии. Американцы выглядели лучше всех на этом турнире, но не дожали в полуфинале неуступчивых немцев, а затем обидно проиграли в овертайме. Теперь у них есть шанс взять десятую бронзу ЧМ для сборной США, но мотивация американцев на эту игру вызывает большие сомнения. Чего не скажешь про Латвию, которая сохраняет возможность впервые в своей истории завоевать медаль международного турнира.
Ну и битва за золото, которой не нужно особого превью. 28-й титул Канады («кленовые» могут обойти по количеству титулов ЧМ сборные СССР/России, сейчас у обоих вечных соперников по 27 побед) или первый для Германии? Узнаем сегодня вечером! А за развязкой ЧМ-2023 по хоккею следите в нашей онлайн-трансляции.
До выхода на лёд финалистам чемпионата мира остаётся чуть менее десяти часов. Самое время узнать, каким был путь сборных Канады и Германии к главному матчу турнира.
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