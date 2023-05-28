Хоккею нужен новый чемпион мира! Германия заслужила золото, а Канада — не впечатляет

Итак, на ЧМ в очередной раз не случилось североамериканского финала — и его сорвала немецкая сборная, в которую перед стартом турнира не особо верили собственные болельщики. Канада, конечно же, будет фаворитом финала и на бумаге, и по букмекерским котировкам, хотя «кленовые» на этом турнире максимально не впечатляют. Однако немцы, которые пять лет были в одной минуте от олимпийского золота, постараются всё-таки расстроить другую хоккейную сверхдержаву.

Канадцы, конечно, по своему пути и стилю игры чем-то напоминают команду-2021, которая тоже была составлена из людей, в которых никто не верил. Но Канада-2021, несмотря на свои неудачи на старте группового этапа, смотрелась по количеству и качеству созданных моментов куда интереснее Канады-2023. С другой стороны, та команда откровенно мучилась с Россией в четвертьфинале (тот матч был «тянитолкаем» с обеих сторон), а нынешняя на той же стадии с невероятным хладнокровием выключила казавшихся несокрушимыми финнов.

По содержанию игры канадцы в полуфинале с Латвией откровенно не понравились. Однако, конечно, здесь надо похвалить и Харийса Витолиньша, который в этом году особенно сильно показывает, как его тактические знания были важны для работы Олега Знарка. Латвия очень грамотно играла в позиционной обороне, хорошо перекрывала пути опасных передач и никогда не отбрасывалась, всегда стараясь выходить из своей зоны с контролем шайбы. Несмотря на то что латвийцы сильно уступили по броскам, они вполне заслуженно вели после двух периодов — и кто знает, как сложился бы матч, если бы Джек Куинн не забил явного «дурака» с нулевого угла.

Матч Канада — Латвия Фото: Joel Marklund/Zuma/ТАСС

Даже после очередного выхода в финал эта Канада оставляет впечатление не самой быстрой и умной команды. Те же американцы, вполне возможно, их банально перебегали бы, а при попытке впечатать в борт ушли бы на технике. Канадцы из-за ненужной грубости (что неудивительно с составом, где есть явный крен в бойцов) заработали кучу удалений на ровном месте, и показалось, что латвийская сборная чуть ли не напугалась численного преимущества ещё и при преимуществе в счёте. Хотя, например, и Латвия, и Германия в полуфинале не забили «5 на 3», немцы создали парочку хороших моментов, а латвийцы впустую потратили время.

При разговоре о сборной Германии можно повториться: это не самый сильный состав, который немцы могли выставить. «Оттава» из-за повреждения не отпустила на турнир Тима Штюцле, а Леон Драйзайтль наверняка жалеет, что отказался из-за усталости — сейчас мог бы выиграть первый турнир в карьере. Из-за различных повреждений в сборной нет многих игроков с опытом НХЛ, которые сейчас играют в Европе — Корбиниана Хольцера, Тобиаса Ридера, Тома Кюнхакля. Доминик Кагун, другой бывший энхаэловец, вообще сказал прессе, что дома рассматривали даже вероятность вылета этой команды в группу 1А.

И если когда-то «европейскими канадцами» называли финнов, то сейчас это определение можно смело вручить немцам. Ещё в 1990-е немецкая лига была открыта для американских легионеров, но тогда в DEL ехали откровенно слабые игроки, которые особо местному хоккею не помогали. В прошлом сезоне в DEL сыграли 150 игроков из Северной Америки, среди которых предостаточно бывших энхаэловцев и немало игроков из КХЛ, которые выбрали Европу — например, Найджел Доус и Ник Бэйлен.

В лиге работают почти десяток американских тренеров, в том числе знакомые нашим болельщикам Марк Френч и Том Роу — и вполне понятно, какой хоккей ставят в DEL. Харольд Крайс, несмотря на своё немецкое имя и гражданство, тоже родился в Канаде, где и проходил хоккейные университеты. Крайс возглавил сборную посреди сезона (любопытно, что в лиге его «Швеннингер» даже не попал в плей-офф) и продолжил ставить тот стиль, что прививали его предшественники — быстрая игра с нацеленностью на ворота и запредельной самоотверженностью.

Это было видно и в полуфинале. Куражная и техничная команда США повела 2:0 уже к четвёртой минуте, и легко было представить, что другие европейские команды капитулируют сами. Но немцы первый гол сами забили в североамериканском стиле, чуть не запихав Десмита в его же ворота, а потом выдерживали темп соперника на протяжении всей игры. Бундестим несколько раз попала в штанги, а в концовке расписала комбинацию «6 на 5» на уровне исполнения хорошей североамериканской команды.

Матч США — Германия Фото: KIMMO BRANDT/EPA/ТАСС

В плей-офф Канада и Германия в последний раз встречались на той самой Олимпиаде-2018, где немцы сенсационно победили в полуфинале. Но из того состава у бундестим осталось лишь четыре человека, так что проводить параллели очень сложно. В прошлом году на ЧМ немцы проиграли 3:5, но чисто по стилю смотрелись прекрасно: в равных составах молодая команда нередко зажимала более классного соперника в чужой зоне, но два ненужных удаления подряд нокаутировали Германию.

Однако против немцев играет ещё один фактор, который не всегда упоминается. После реформы формулы турнира в 2012-м полуфиналы и финалы всегда проводятся в один уикенд, разница между матчами — лишь день (раньше полуфиналы могли проходить в пятницу). Восемь последних турниров из десяти выиграли те сборные, которые играли свой полуфинал первыми — исключениями были Канада-2016 и Швеция-2017. При плотном графике лишние четыре часа отдыха могут сыграть критическую роль, а ведь у игравших вечером немцев был ещё и энергозатратный овертайм — и это может нивелировать преимущество в движении, которое проглядывается у этой версии бундестим.

В общем, нас ждёт максимально боевой финал — скорости будут отличными, а борта будут сотрясаться от столкновений. При любых ваших симпатиях можно согласиться: хоккею очень нужен новый чемпион мира. Если те же швейцарцы каждый год умудряются топтаться на месте, то волевые немцы однозначно победу заслужили — но их оппонент вряд ли с этим согласится.