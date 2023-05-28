Историческое счастье Латвии! Забили в овертайме и оставили США без медалей чемпионата мира

Не потерпев ни одного поражения в основное время, американцы остались даже без бронзовых наград турнира.

Сборные Латвии и США разными траекториями добрались до матча за третье место на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Прибалты после сенсационной победы в четвертьфинале над шведами (3:1) в полуфинале заставили очень серьёзно понервничать сборную Канады. После двух периодов подопечные Харийса Витолиньша даже вели в счёте 2:1, но удивительные голы канадцев в заключительной трети изменили ситуацию на табло. Сначала Джек Куинн поразил ворота Артура Шилова броском из-за линии ворот, а затем победный гол-шедевр сотворил будущий второй номер драфта НХЛ Адам Фантилли.

Несмотря на обидное поражение в полуфинале (2:4), на родине латвийские хоккеисты всё равно уже стали национальными героями. Президент Латвии Эгилс Левитс в воскресенье даже прибыл в Тампере, чтобы лично посетить матч за третье место с американцами. В ходе общения с журналистами Левитс в шутку предложил сделать вратаря Шилова министром обороны страны.

«Это наше самое большое достижение в хоккее. Латвия вошла в четвёрку лучших хоккейных стран мира. Атмосфера в Риге была сумасшедшей. Хоккей — спорт номер один в Латвии и в Финляндии. В других частях мира это футбол. Латыши чувствуют связь с финнами, а финны — с латышами. Теперь финны должны поддержать Латвию.

Отличная игра вратаря Шилова? Я подумаю над тем, чтобы сделать его следующим министром обороны страны (смеётся)», — заметил политик.

А вот у американцев настроение после неудачи в своём полуфинале было просто на нуле. Перед матчем с командой Германии (3:4 ОТ) «звёздно-полосатые» оставались единственной сборной на всём чемпионате мира, ещё не познавшей вкуса поражения. Команда Дэвида Куинна демонстрировала наиболее привлекательную игру, и казалось, что уж в этот раз американцы точно должны прерывать катастрофическую серию из 11 поражений в полуфиналах мировых первенств.

По плану сборной США складывалась и большая часть вчерашнего матча. Американцы начали встречу с двух шайб, заброшенных к четвёртой минуте первого периода. Немцы довольно быстро отыгрались, но во второй трети «звёздно-полосатые» снова вышли вперёд и продержали лидерство до самой концовки, когда уже при игре с пустыми воротами представителям европейского хоккея удалось перевести игру в овертайм, где всё решил эффектный проход Фредерика Тиффельса.

Американцы потерпели 12-е поражение кряду в полуфиналах чемпионатов мира, снова потеряв надежду на возвращение домой с золотыми медалями.В последний раз сборная США становилась чемпионом мира в 1960 году, выиграв турнир в рамках домашней Олимпиады в Скво-Вэлли. Единственная победа на отдельном чемпионате мира была в 1933 году, когда американскую команду на турнире представлял один из местных клубов.

Неудивительно, что после столь обидной осечки американцы далеко не сразу включились и в матч за третье место. Удаление Картера Мазура быстренько оставило «звёздно-полосатых» на льду в меньшинстве – и Роберт Букартс с пятака открыл счёт в матче. После пропущенной шайбы американцы встрепенулись и ответили голом через две минуты – свою первую шайбу в игре забросил Рокко Гримальди, проводящий лучший турнир в карьере.

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Ещё до перерыва сценарий начала игры повторился вновь. Сначала Янис Якс с пятака отправил шайбу в ворота Кейси Десмита, но спустя три минуты вновь отличился Гримальди. 30-летний форвард достиг отметки в 14 (7+7) очков на турнире, благодаря чему стал лучшим бомбардиром первенства планеты. Не сыгравший в этом сезоне ни одного матча на уровне НХЛ нападающий превзошёл результат чешского форварда Доминика Кубалика (12 очков), для команды которого турнир был завершён ещё на стадии четвертьфинала. Как раз после поражения от США (0:3).

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После богатого на события стартового периода дальнейший ход матча получился не настолько весёлым. Во втором отрезке команды создали минимальное количество опасных моментов и закономерно голов не забили. А равновесие на табло оказалось нарушено только на седьмой минуте третьего периода: американцы выиграли вбрасывание, защитник Дилан Сэмберг набросил от синей линии — форвард Мэтт Коронато отборолся на пятаке и добил шайбу в ворота.

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Впервые в матче оказавшись в роли отыгрывающейся команды, прибалты моментально рванули вперёд и провели несколько интересных атак, одна из которых завершилась точным попаданием защитника Кристиана Рубинса. Обменянный в марте из «Оттавы Сенаторз» в систему «Калгари Флэймз» 25-летний хоккеист открылся под передачу и из круга вбрасывания уложил шайбу в дальний угол, переведя игру в овертайм.

Как и в полуфинале со сборной Германии, американцы снова не смогли удержать минимальное преимущество. Теперь уже «звёздно-полосатые» после пропущенной шайбы бросились штурмовать владения Шилова, и несколько раз голкиперу «Ванкувер Кэнакс» пришлось спасать сборную Латвии. При этом последнее слово в основное время осталось за латвийцами – в последней атаке Родриго Аболс в сольном проходе вылетел на ворота Десмита и с близкого расстояния не смог переиграть вратаря «Питтсбург Пингвинз». В момент броска 18-го номера прибалтов до конца третьего периода оставалось меньше десяти секунд.

Судьба медальной встречи решилась в дополнительное время, в котором американцы фактически не сумели даже установить контроль над шайбой. С момента начального вбрасывания прибалты завладели игровой инициативой и доиграли овертайм до гола.

Всё тот же защитник Рубинс, спасший Латвию от поражения в концовке третьего периода, стал героем матча и в овертайме. Каспарс Даугавиньш влетел в зону и прострелил в центр, шайба после рикошета отскочила к Рубинсу, который бросил точно в цель, оформив дубль. Для Кристиана это был 22-й матч за карьеру на чемпионатах мира, и до этой встречи на его счету было всего два гола.

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Начав чемпионат мира с восьми побед подряд и так и не потерпев ни одного поражения в основное время (!), американцы возвращаются домой даже без бронзовых медалей. Латвийцы же показали историческое выступление на мировом первенстве и впервые добрались до пьедестала, заняв третье место. Фантастический результат Харийса Витолиньша и его блестящей команды.