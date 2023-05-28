Канада — чемпион мира! «Кленовые» взяли рекордный титул, обойдя русских хоккеистов

Германия была близка к чуду, но в 28-й раз золото отправляется на родину хоккея.

Хоккей — далеко не самый массовый вид спорта, поэтому ждать больших сенсаций на международных турнирах практически не приходится. После бана сборной России и без того невеликий пул национальных команд, которые всерьёз борются за золото на чемпионатах мира, скукожился ещё сильнее, но ЧМ-2023, долгое время проходивший без каких-либо сюрпризов, в своей решающей стадии всё же разродился удивительными неожиданностями.

Все европейские топ-сборные синхронно отвалились после четвертьфинала, шикарно шедшие по турниру американцы заняли лишь четвёртое место, ну а в медальную зону наряду с Канадой внезапно поднялись немцы и латвийцы, причём для прибалтийской сборной бронза стала поистине исторической.

Германия не так уж давно была в минуте с небольшим от олимпийского триумфа в Пхёнчхане, за всю историю существования сборная этой страны брала серебро и бронзу ЧМ, дважды становилась чемпионом Европы, однако почти все достижения бундестим (кроме серебра корейской Олимпиады) до ЧМ-2023 относились к стародавним временам. Второе место на ЧМ-1953 немцы заняли в соперничестве лишь с двумя сборными (Швеция и Швейцария), и тогда чемпионство разыгрывалось по круговой системе, ну а непосредственно в финале мирового форума Германия играла ещё аж в 1930 году, и тогда в турнире не принимали участия ни русские, ни шведы, ни, разумеется, финны, ни американцы, а чехословаки ещё не являли собой грозную силу.

Но вот на дворе 2023 год, и немцы снова в финале. Правда, на пути к нему сборная Германии обыграла лишь одного топового соперника (США в полуфинале), но в решающей игре немцам для первого золота в истории нужно было пройти главного босса международного хоккея – сборную Канады. «Кленовые» вышли в свой четвёртый подряд и седьмой за последние восемь турниров финал ЧМ и вплотную подошли к 28-му титулу в истории.

На протяжении двух периодов матча вполне себе создавалось ощущение, что Германия способна сотворить чудо. На восьмой минуте немцы вышли вперёд, когда Джон-Джейсон Петерка, приняв шайбу на чужой синей линии, отличным броском прошил Сэма Монтембо. Канадцы запросили челлендж на положение «вне игры», но гол оказался вполне легитимным.

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Удвоить преимущество в большинстве (судьи наказали Канаду за задержку времени игры) у Германии не удалось, а затем «кленовые» сравняли счёт. Раззабивавшийся в плей-офф Сэмми Бле здорово завершил контратаку.

При счёте 1:1 долгое время шла равная и не самая зрелищная игра, а во втором периоде немцы снова вышли вперёд. После любопытного входа в зону с шайбой оказался Даниэль Фишбух и буквально прошил броском Монтембо.

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Канадский вратарь в этом финале играл не слишком удачно, но полевых игроков это не особо смущало. Спустя четыре минуты после второй пропущенной шайбы «кленовые» преспокойно реализовали большинство – Лоусон Круз изящно подставил клюшку на пятачке.

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Ледяное спокойствие и уверенность в себе канадцев, похоже, в итоге сломили Германию, которая провела максимально неудачный третий период. На 45-й минуте Бле оформил дубль, забронировав за собой лавры главного героя финала.

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Ну а когда Тайлер Тоффоли в контратаке забил четвёртый гол, то всё стало окончательно ясно. При счёте 4:2 Канада эталонно сыграла в обороне, не дав немцам ни единого шанса даже помечтать о камбэке, затем забила в пустые ворота и спокойно доехала до очередного золота. 28-го в истории сборной Канады на ЧМ — «кленовые» по количеству титулов сегодня обошли сборную СССР/России. Впрочем, из состава Канады на ЧМ-2023 только один игрок стал двукратным чемпионом мира: Тайлер Тоффоли уже добирался до мирового золота в 2015-м.

Что касается Германии, то бундестим упустила ещё один уникальный шанс войти в число хоккейных чемпионов. Не так драматично, как в Пхёнчхане, но всё равно обидно. Другого такого шанса для немцев в ближайшее время может и не представиться.