Проиграл больше всех матчей в НХЛ, работал с Малкиным в КХЛ: кто вывел «Флориду» в финал?

В прошлом году «Флорида» поразила очень многих, в том числе и человека, это пишущего. Допустим, отставка Эндрю Брюнетта читалась — несмотря на то что «Пантеры» с ветерком проехались по всем соперникам в регулярном чемпионате, в плей-офф они сыграли уж очень слабо, и странно было бы доверить тренеру-новичку и дальше руководить чемпионской командой. Вот только вместо этого в Майами предпочли назначить Пола Мориса.

На тот момент тренер полгода сидел без работы после добровольной отставки из «Виннипега», который под руководством Мориса вроде бы превратился из молодой и перспективной команды в абсолютно серого середняка, выезжавшего на одном лишь голкипере. Кубков у Мориса не было, финал плей-офф — лишь один в незапамятные времена. Болельщики недоумевали из-за того, что по лиге курсируют одни и те же тренеры — грубоватое сравнение, но для американских болельщиков Морис уже стал кем-то типа Рашида Рахимова, который уже давно меняет одних середняков на других и работает там без больших успехов.

«Флорида» бóльшую часть сезона телепалась в середине таблицы, стабильно чередуя победы и поражения, и летняя смена тренера уже выглядела грандиозной ошибкой. Только за счёт ударной концовки и перегоревшего «Питтсбурга», дома проигравшего «Чикаго», которому нужен был только драфт-пик, «Пантеры» залезли на восьмую строку. В серии с историческим мощным «Бостоном» «Флорида» проигрывала 1-3, на последней минуте пятой игры Брэд Маршан упустил 100-процентный голевой момент… а сейчас вы находитесь в том моменте, где «Флорида» стала первым финалистом Кубка Стэнли. Сделал это тренер, который давно считался одним из самых посредственных в НХЛ.

Пол Морис Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Морис провёл свой первый сезон в качестве главного тренера команды НХЛ в тот год, когда «Флорида» впервые вышла в финал Кубка Стэнли. Уже в 20 лет игрок, завершивший карьеру из-за повреждения глаза, стал играющим помощником тренера в юниорской лиге и уже тогда выиграл свой первый титул. После нескольких лет в лиге Онтарио он стал помощником в «Хартфорде» и получил повышение буквально через месяц после старта сезона. Когда Морис стал главным тренером, ему было 28: на тот момент он был самым молодым из сотни тренеров «большой четвёрки», а в истории НХЛ лишь один человек занимал этот пост в более молодом возрасте.

Несмотря на то что в команде было достаточно уже состоявшихся игроков, которые могли подавить молодого тренера своим авторитетом (например, Брэндан Шэнахан или Шон Бурк), молодой Морис правильно поставил себя в общении с командой. «Когда он только появился в команде, то был похож на компьютерщика, но здесь никто не даёт работу просто так. Он прививает дисциплину, однако при этом не пытается выглядеть так, будто уже знает всё в этом мире», — говорил Шэнахан.

«Хартфорд» с Морисом в плей-офф так и не попал, но молодого тренера не уволили после того, как команда переехала в Каролину и сменила название. «Ураганы», несмотря на то что там поиграло немало известных людей (Рон Фрэнсис, Род Бриндамор, Пол Коффи), долгое время стабильно держались в середине — попадали в плей-офф через раз, при этом не проваливая те сезоны, в которых они пролетали мимо матчей на вылет.

Никто не ожидал внезапного взлёта команды осенью 2001-го. Предсезонный рейтинг Sports Illustrated ставил «ураганов» на 17-е место в НХЛ, отмечая только вратарскую бригаду, где выделялись два суперветерана Артур Ирбе и Том Баррассо. Хотя по набранным очкам «ураганы» были лишь седьмыми на Востоке, благодаря победе в слабеньком дивизионе они получили третий посев в конференции и начали сенсационный поход к финалу: по пути был обыгран прошлогодний финалист в лице «Нью-Джерси», потом гораздо более скромный «Монреаль», который тащил на горбу великолепный голкипер Жозе Теодор, а в финале Востока — и «Торонто», который ещё не заработал себе репутацию клуба, бьющегося о потолок первого раунда.

Та «Каролина» во многом напоминала эту «Флориду» — она была точно так же неудержима в овертаймах (шесть побед из семи) и выездных матчах, а её голкипера, несмотря на громкое имя, успели списать. Артур Ирбе был чуть ли не последним вратарём в НХЛ, который играл так, как это делали в 1980-х, а ещё использовал старые щитки, казавшиеся многим смешными. Зачастую Морис не боялся подменять латвийского вратаря дублёром — им был Кевин Уикс, сейчас ставший известным инсайдером. Сам Морис до этого выиграл лишь четыре игры плей-офф и регулярно фигурировал в списках тренеров, которых вот-вот уволят.

В финале Кубка Стэнли скромным «ураганам» противостоял напичканный будущими членами Зала Славы «Детройт». «Их стартовый состав суммарно зарабатывал больше, чем вся наша команда», — говорил тогда Морис. Несмотря на это, финальную серию «Каролина» начала с гостевой победы — и тоже в овертайме. Кажется, ключевым для финала стал третий матч, где «Детройт» выиграл в третьем ОТ, а победный гол забил 41-летний на тот момент Игорь Ларионов. После этого «крылья» уже не проигрывали.

Пол Морис в «Торонто» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Дальнейшая карьера Мориса — это стабильная работа с резкими всплесками. Сказка «Каролины» закончилась очень быстро: уже в следующем сезоне состав финалиста был полностью искорёжен кучей травм, и «Каролина» упала на последнее место в лиге. После неудачного старта и нового сезона Морис был уволен в декабре 2003-го, когда фанаты скандировали «Мо должен уйти». После локаута он два года отработал в «Торонто», с которым не вышел в плей-офф во многом из-за плохой игры вратарей: имена Эндрю Рэйкрофта и Весы Тоскалы в Торонто до сих пор вспоминают с ужасом.

В декабре 2008-го Морис вернулся в «Каролину», которая за два года до этого выигрывала чемпионство и воспринималась уже совсем по-другому: лидерами команды были не старые ещё Эрик Стаал и Кэм Уорд. Та «Каролина» после неудачного старта сезона завелась и попала в финал конференции, при этом умудрившись в плей-офф проиграть больше матчей, чем выиграть (4-3 с «Нью-Джерси» и «Бостоном» и 0-4 с «Питтсбургом»). Но после этого снова наступила серость — два года без плей-офф и отставка в 2011-м. Затем Мориса позвали в Магнитогорск — не так много даже тогда в КХЛ было тренеров с большим опытом в НХЛ.

Правда, приезжал Морис в один «Металлург», а работать пришлось совсем с другим. Лига и профсоюз не смогли договориться, и поэтому несколько месяцев болельщики наблюдали лучших русских игроков в КХЛ. В «Магнитку» приехали Малкин, Кулёмин и Гончар, благодаря которым клуб мощно пёр по сезону и отлично реализовывал большинство. Но в январе сказка закончилась, волшебники уехали обратно в Америку, а «Магнитка» тотально развалилась в концовке сезона, выиграв лишь 2 матча из 10. В первом раунде «Металлург» вёл 3-2 в серии с «СЮ», но проиграл и матч в Уфе, и решающую седьмую игру дома.

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«Психологически команде нужна была разгрузка, а мы, наоборот, загнали её тренировками. В итоге последовали невыразительные выездные матчи с «Динамо», СКА и «Северсталью». Почему я пошел на такие меры? Поддался атмосфере, царящей вокруг команды. В России есть странная закономерность: если побеждаешь, то вокруг праздник, но стоит несколько матчей проиграть – начинается вселенская трагедия и поиск виновных», — говорил после вылета тренер. Это был его первый и последний сезон в России — как было объявлено, тренер ушёл в отставку по семейным обстоятельствам.

Пол Морис Фото: Юлия Дмитриева, photo.khl.ru

Однако Морис никогда не отзывался о своём опыте в России негативно. «Самым интересным для меня стало то, что в московском «Динамо», которое два года подряд выигрывает Кубок Гагарина, работают российские тренеры, почти все игроки из России, но команда играет в североамериканский хоккей. Они вбрасывают шайбу, доводят до конца силовые приемы, блокируют броски. Именно в этом направлении развивается КХЛ», — говорил он после возвращения в Америку.

Почти все последние годы Морис провёл в «Виннипеге», который в 2018-м вывел в финал Запада. Но как раз этот проход, в отличие от двух сезонов в «Каролине», неожиданным не казался: к тому времени «Джетс» считались многими самой перспективной командой Канады и одной из самых перспективных в НХЛ. Сам Морис, правда, к тому времени особых успехов с командой не добился и перед стартом сезона-2017/2018 шёл вторым в рейтинге кандидатов на отставку. Последняя вспышка «Виннипега» Мориса — внезапный вынос «Эдмонтона» в первом раунде плей-офф-2021, вот только вслед за 4-0 последовали уже 0-4 — от «Монреаля».

В общем, почти вся карьера Мориса — это странное чередование внезапных всплесков и умения превращать команду с любым составом в неказистого середняка, который не будет совсем уж плохим, но и не возьмёт хороший драфт-пик. Морис — лидер НХЛ по поражениям в регулярном чемпионате (712), однако он стабилен. Эта стабильность, кажется, и позволяла ему сохранять место в элитном клубе тренеров НХЛ, и сейчас «Флорида» оценила ситуацию верно, получив вместо серости всплеск.