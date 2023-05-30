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«Даллас» — «Вегас» — 0:6, обзор матча, видео голов, «Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли и сыграет там с «Флоридой»

В НХЛ будет абсолютно новый чемпион! «Вегас» разорвал «Даллас» и вышел в большой финал
Лев Лукин
«Вегас» вышел в финал Кубка Стэнли-2023
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«Рыцари» буквально уничтожили «звёзд» на их домашнем льду. Теперь на пути к Кубку Стэнли «Голден Найтс» стоит «Флорида» с Бобровским.

Финал Западной конференции НХЛ между «Вегасом» и «Далласом» всё-таки сумел обрести интригу. Бодрый ход «рыцарей» был прерван суперветераном Джо Павелски в овертайме четвёртой игры, а затем «звёзды» выиграли пятый матч в Неваде, заставив всерьёз задуматься о суперкамбэке.

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К тому же, на шестую встречу серия вернулась в Техас. Но кто бы мог подумать, что важнейший домашний матч обернётся для «Далласа» гигантским разочарованием, и со своими болельщиками «звёзды» попрощаются до осени жутким разгромом!

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 6-й матч
30 мая 2023, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Каррье (Колесар) – 03:41 (5x5)   0:2 Карлссон (Руа, Смит) – 10:25 (5x4)   0:3 Колесар (Каррье, Мартинес) – 14:00 (5x5)   0:4 Маршессо (Барбашёв, Хаг) – 30:25 (5x5)   0:5 Карлссон (Амадио) – 42:06 (5x5)   0:6 Амадио (Карлссон, Смит) – 52:25 (5x5)

Всё началось с шайбы Уильяма Каррье на 4-й минуте: гол пришёл после эталонного форчека «Вегаса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине отрезка «рыцари» отличились в большинстве, а ещё через несколько минут Киган Колесар и Каррье просто разорвали оборону «Далласа» двумя передачами в быстрой контратаке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт 3:0 в пользу «Вегаса» выглядел совершенно заслуженно: «рыцари» вышли на эту встречу решать вопрос с выходом в финал Кубка Стэнли, а вот какой настрой был у «Далласа», понять было нелегко. По крайней мере, в первом периоде на льду присутствовала только одна команда.

Но и дальше избиение «Далласа» продолжилось. Во втором периоде очередная быстрая контратака «Вегаса» завершилась голом Джонатана Маршессо, которому ассистировал Иван Барбашёв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке, который «Старз» доигрывали уже при полупустых трибунах, «Вегас» ещё дважды разобрал на молекулы оборону хозяев, доведя счёт до неприличного. Карлссон оформил дубль, шестую шайбу гостей забил Майкл Амадио.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:0 – безоговорочная победа «Вегаса» в матче, да и в серии «рыцари» лишь подразнили «Даллас», но весьма уверенно оформили выход в финал. Между прочим, второй финал Кубка Стэнли для «Голден Найтс» за шесть лет существования клуба. В 2018-м «рыцари» почти безальтернативно уступили в решающей серии сезона «Вашингтону», но сейчас, в дуэли с «Флоридой», именно они будут считаться фаворитами.

И, кстати, теперь очевидно, что в НХЛ появится новый, уже 26-й в истории обладатель Кубка Стэнли. Ни «Флорида», ни «Вегас» ещё не становились чемпионами, и сейчас для кого-то из них этот гештальт будет закрыт.

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