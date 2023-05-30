Новый босс Овечкина и прорыв «Магнитки» на трансферном рынке. Итоги дня в хоккее

Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей из мира хоккея за 30 мая 2023 года.
«Вегас» стал вторым финалистом Кубка Стэнли
«Вегас Голден Найтс» стал вторым финалистом Кубка Стэнли – 2023. «Золотые рыцари» в шестом матче серии финала Запада в гостях со счётом 6:0 разгромили «Даллас» и закрыли раунд в свою пользу.
В главной серии сезона «Вегас» поспорит за звание чемпионов НХЛ с «Флоридой Пантерз». Противостояние начнётся на домашней площадке «Голден Найтс» в ночь с 3 на 4 июня по московскому времени.
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День трансферных новостей из «Магнитки»
«Металлург» на протяжении месяца после открытия трансферного окна не радовал болельщиков активностью и удачными сделками, но 30 мая магнитогорцы объявили сразу о трёх хоккеистах, которые сыграют за уральский клуб в следующем сезоне. Во-первых, «Металлург» подписал новый однолетний контракт с защитником Григорием Дроновым, который выступал за уральцев в прошлом сезоне. Во-вторых, «Северсталь» не стала повторять контрактное предложение «Магнитки» Макару Хабарову, и игрок обороны, прекрасно знакомый новому главному тренеру клуба Андрею Разину, перешёл в Магнитогорск посредством оффершита. Наконец, уральцы ухватили один из самых ценных лотов на рынке неограниченно свободных агентов: один из лидеров «Барыса» прошлых лет Никита Михайлис стал новичком «Магнитки».
«Вашингтон» назвал нового главного тренера
Новым рулевым «Вашингтон Кэпиталз» стал 41-летний специалист Спенсер Карбери. Канадский тренер, который лишь на четыре года старше Александра Овечкина, никогда ранее не возглавлял клубы НХЛ, при этом с 2018 по 2021 год Карбери работал главным в фарм-клубе «Вашингтона» в АХЛ «Херши». Последние два сезона он провёл в «Торонто» в качестве ассистента Шелдона Кифа. Контракт с Карбери заключён «Кэпиталз» сразу на четыре года.
«Нэшвилл» сменил главного тренера
«Нэшвилл Предаторз» уволил Джона Хайнса и назначил Эндрю Брюнетта на пост главного тренера команды, сообщает Sportsnet.
49-летний специалист был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2022/2023. В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду Пантерз», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 0-4 в серии.
В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.
48-летний Хайнс тренировал «Нэшвилл» в течение четырёх сезонов, трижды выводя команду в плей-офф.
Константин Окулов остаётся в ЦСКА
Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подпишут контракт с форвардом Константином Окуловым на два года.
«С чем связана пауза по Окулову? С Костей мы договорились. Пауза была связана с тем, что он отдыхал. Сейчас он приехал, и надеюсь, что завтра подпишем. Срок? Пока мы говорим о двухлетнем контракте», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/2018, где провёл 394 матча и набрал 296 (113+183) очков. Нападающий в составе армейского клуба стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.
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