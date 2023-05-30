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События в хоккее 30 мая 2023 года: финал Кубка Стэнли, кто сыграет, расписание, новый главный тренер «Вашингтона»

Новый босс Овечкина и прорыв «Магнитки» на трансферном рынке. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Главные события в хоккее за 30 мая 2023 года
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ЦСКА сохраняет Окулова, а в НХЛ определилась пара финалистов Кубка Стэнли.

Предлагаем вашему вниманию дайджест главных новостей из мира хоккея за 30 мая 2023 года.

«Вегас» стал вторым финалистом Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» стал вторым финалистом Кубка Стэнли – 2023. «Золотые рыцари» в шестом матче серии финала Запада в гостях со счётом 6:0 разгромили «Даллас» и закрыли раунд в свою пользу.

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В НХЛ будет абсолютно новый чемпион! «Вегас» разорвал «Даллас» и вышел в большой финал

В главной серии сезона «Вегас» поспорит за звание чемпионов НХЛ с «Флоридой Пантерз». Противостояние начнётся на домашней площадке «Голден Найтс» в ночь с 3 на 4 июня по московскому времени.

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День трансферных новостей из «Магнитки»

«Металлург» на протяжении месяца после открытия трансферного окна не радовал болельщиков активностью и удачными сделками, но 30 мая магнитогорцы объявили сразу о трёх хоккеистах, которые сыграют за уральский клуб в следующем сезоне. Во-первых, «Металлург» подписал новый однолетний контракт с защитником Григорием Дроновым, который выступал за уральцев в прошлом сезоне. Во-вторых, «Северсталь» не стала повторять контрактное предложение «Магнитки» Макару Хабарову, и игрок обороны, прекрасно знакомый новому главному тренеру клуба Андрею Разину, перешёл в Магнитогорск посредством оффершита. Наконец, уральцы ухватили один из самых ценных лотов на рынке неограниченно свободных агентов: один из лидеров «Барыса» прошлых лет Никита Михайлис стал новичком «Магнитки».

«Вашингтон» назвал нового главного тренера

Новым рулевым «Вашингтон Кэпиталз» стал 41-летний специалист Спенсер Карбери. Канадский тренер, который лишь на четыре года старше Александра Овечкина, никогда ранее не возглавлял клубы НХЛ, при этом с 2018 по 2021 год Карбери работал главным в фарм-клубе «Вашингтона» в АХЛ «Херши». Последние два сезона он провёл в «Торонто» в качестве ассистента Шелдона Кифа. Контракт с Карбери заключён «Кэпиталз» сразу на четыре года.

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«Нэшвилл» сменил главного тренера

«Нэшвилл Предаторз» уволил Джона Хайнса и назначил Эндрю Брюнетта на пост главного тренера команды, сообщает Sportsnet.

49-летний специалист был помощником главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2022/2023. В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду Пантерз», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 0-4 в серии.

В нынешнем сезоне «хищники» не попали в плей-офф, заняв 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 82 матчах.

48-летний Хайнс тренировал «Нэшвилл» в течение четырёх сезонов, трижды выводя команду в плей-офф.

Константин Окулов остаётся в ЦСКА

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что армейцы подпишут контракт с форвардом Константином Окуловым на два года.

«С чем связана пауза по Окулову? С Костей мы договорились. Пауза была связана с тем, что он отдыхал. Сейчас он приехал, и надеюсь, что завтра подпишем. Срок? Пока мы говорим о двухлетнем контракте», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Окулов выступает за ЦСКА с сезона-2017/2018, где провёл 394 матча и набрал 296 (113+183) очков. Нападающий в составе армейского клуба стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

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