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Кто станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ-2023: рейтинг, претенденты, Бобровский, Ткачук

Бобровский или его американский друг — кто станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ?
Егор Бульчук
Кто станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ
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Основная побочная интрига финала НХЛ — кто выиграет приз лучшему игроку плей-офф. Накануне старта решающей серии самые разные североамериканские журналисты составляют рейтинги претендентов на «Конн Смайт Трофи». И это тот случай, когда мнение сотрудников СМИ играет значение, а не просто сотрясает воздух. Обладателя «коня», как иронично называют приз в России, определит голосование членов Ассоциации спортивных журналистов — оно состоится сразу по завершении последней игры плей-офф.

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За 58 лет существования «Конн Смайт» лишь в пяти случаях доставался хоккеисту команды, проигравшей в финале, а игроки, вылетавшие до «золотой» серии, не получали награду никогда. Поэтому останемся реалистами и предложим вам выбор только из тех, кто продолжает борьбу за Кубок Стэнли.

Рейтинг: самый ценный игрок плей-офф НХЛ-2023
Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)
Фото: nhl.com
1 место

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

Российский вратарь начал плей-офф в запасе, но, когда серия с «Бостоном» пошла вразрез с планами «Флориды», тренеры «Пантерз» решились на перестановки. В третьем матче противостояния Бобровский появился на льду и с тех пор даёт партнёрам надежду на светлое будущее. Сергей стабильно и эффектно сейвит, бьёт личные и клубные рекорды, а несколько его матчей и вовсе стали историческими. В частности, в первой игре с «Каролиной» он провёл на льду почти 140 минут и отразил 63 броска.

Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»)
Фото: AP/TASS
2 место

Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»)

Невозможно переоценить то влияние, которое оказывает на игру Мэттью Ткачук. Нестабильный нападающий расцвел с переходом из «Калгари» во «Флориду» и обнаружил в себе наклонности альфа-лидера. В малорезультативной серии с «Каролиной» американец забросил четыре шайбы — три из них оказались победными: две пришли в овертайме, а ещё одна нашла путь в противоположные ворота за пять секунд до финальной сирены. Ткачук — одновременно мотор и душа феноменальной «Флориды». И совершенно точно этот плей-офф не видел другого полевого хоккеиста, который бы в такой степени преображал игру своей команды.

Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»)
Фото: AP/TASS
3 место

Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»)

Барбашёв начинал сезон в «Сент-Луисе», чьи шансы на Кубок Стэнли удивительным образом таяли с каждым днём. Переход в «Вегас» пошёл россиянину на пользу, здесь он обрёл место в первом звене и взял на себя обязанности по «перемещению рояля». При этом Барбашёв эффективен не только в оборонительных действиях: в 17 матчах форвард набрал 15 очков, в их числе несколько блистательных передач.

Похоже, защитник «Калгари» Никита Задоров проголосовал бы в нашем рейтинге именно за Барбашёва. «Идеальный игрок для плей-офф. Когда «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, это было лучшее четвёртое звено в лиге, они тогда весь «Бостон» перебили. Вот и сейчас он здорово играет за «Вегас», — говорил Никита о соотечественнике.

Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»)
Фото: nhl.com
4 место

Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»)

32-летний канадец слегка проспал начало плей-офф, но, когда очнулся, стал важным фактором успехов «Вегаса». Маршессо буквально «прибил» «Эдмонтон», за последние четыре матча серии выбив последовательно дубль и ассистентский и снайперский хет-трики. В противостоянии с «Далласом» Джонатан чуть снизил темп и всё равно остался в графике свыше одного очка за игру. Кроме того, нападающий остаётся невероятно важным элементом своей команды при построении обороны.

Александр Барков («Флорида Пантерз»)
Фото: nhl.com
5 место

Александр Барков («Флорида Пантерз»)

На один вечер Александр Барков стал кумиром Уэйна Гретцки, и только этот факт может стоить дороже любых наград.

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Гретцки — о голе Баркова: это один из величайших финтов, что я видел в плей-офф НХЛ

На финише серии с «Каролиной» финский форвард получил травму, его участие в следующих матчах под вопросом. Тем не менее Барков сделал уже достаточно, чтобы претендовать на титул самого ценного хоккеиста плей-офф. На фоне подвигов Бобровского блекнет всё то, что для обороны его ворот делают другие «пантеры». Последние годы голкипер находился в эпицентре разваленной защиты и подвергался жесточайшей критике за невыразительную игру. Однако весной «Флорида» перестроилась и навела порядок на своей половине площадки. В том, что это случилось, велика заслуга именно Баркова. Двусторонний нападающий отлично «сцепляет» оборону и атаку, в то же время не забывая регулярно набирать очки.

Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»)
Фото: AP/TASS
6 место

Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»)

«Я увидел хоккеиста мирового класса, который изменил ход игры. Вот что я увидел», — защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело коротко и ёмко высказался о Джеке Айкеле после одного из матчей с «Далласом». И, действительно, превосходство Айкела над подавляющим числом игроков трудно не заметить. Техничный и умный форвард, он выделяется в каждой смен, хотя и не делает результат так часто, как ждут от хоккеистов такого плана. Айкел не забивал с середины мая, но всё равно смог досадить обороне «Далласа» — ювелирными передачами. Если «Вегас» возьмёт Кубок Стэнли и все его одноклубники проведут серию более-менее ровно, без невероятных взлётов, то Джек вполне может оказаться новым хозяином «Конн Смайта» — просто за счёт своего почти эксклюзивного статуса в лиге.

Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)
Фото: nhl.com
7 место

Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)

В дебютном сезоне «Вегаса» Вильям Карлссон озарил лигу впечатляющей вспышкой, забросив ровно полсотни шайб. Лето прошло, и вспышка угасла: Карлссон превратился в довольно среднего хоккеиста со средней статистикой. Однако в этом плей-офф швед внезапно переживает ренессанс: в активе форварда уже 10 голов — это лучший результат в недолгой, но насыщенной истории «Голден Найтс». Любопытно, что за регулярный чемпионат Карлссон настрелял немногим больше — 14 шайб.

Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»)
Фото: AP/TASS
8 место

Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»)

Вратарём «Вегаса» восторгаются гораздо меньше, чем его визави из «Флориды». Но скорость и дерзость, с которой он проник в основу финалиста Кубка Стэнли, поражают. Эдин Хилл воспринимался в роли бэкапа, а в первого номера превратился только после травмы Лорана Броссуа. 27-летний голкипер даёт партнёрам возможность не оглядываться на последний рубеж с тревогой. Он отлично пользуется внушительными габаритами, играет спокойно и уверенно, а количество его ошибок можно пересчитать по пальцам одной руки.

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