Бобровский или его американский друг — кто станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ?

Основная побочная интрига финала НХЛ — кто выиграет приз лучшему игроку плей-офф. Накануне старта решающей серии самые разные североамериканские журналисты составляют рейтинги претендентов на «Конн Смайт Трофи». И это тот случай, когда мнение сотрудников СМИ играет значение, а не просто сотрясает воздух. Обладателя «коня», как иронично называют приз в России, определит голосование членов Ассоциации спортивных журналистов — оно состоится сразу по завершении последней игры плей-офф.
«Чемпионат» идёт по альтернативному пути и предлагает принять участие в голосовании своим
читателям. Для выбора используйте стрелки ▼▲.
За 58 лет существования «Конн Смайт» лишь в пяти случаях доставался хоккеисту команды, проигравшей в финале, а игроки, вылетавшие до «золотой» серии, не получали награду никогда. Поэтому останемся реалистами и предложим вам выбор только из тех, кто продолжает борьбу за Кубок Стэнли.
Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)
Российский вратарь начал плей-офф в запасе, но, когда серия с «Бостоном» пошла вразрез с планами «Флориды», тренеры «Пантерз» решились на перестановки. В третьем матче противостояния Бобровский появился на льду и с тех пор даёт партнёрам надежду на светлое будущее. Сергей стабильно и эффектно сейвит, бьёт личные и клубные рекорды, а несколько его матчей и вовсе стали историческими. В частности, в первой игре с «Каролиной» он провёл на льду почти 140 минут и отразил 63 броска.
Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»)
Невозможно переоценить то влияние, которое оказывает на игру Мэттью Ткачук. Нестабильный нападающий расцвел с переходом из «Калгари» во «Флориду» и обнаружил в себе наклонности альфа-лидера. В малорезультативной серии с «Каролиной» американец забросил четыре шайбы — три из них оказались победными: две пришли в овертайме, а ещё одна нашла путь в противоположные ворота за пять секунд до финальной сирены. Ткачук — одновременно мотор и душа феноменальной «Флориды». И совершенно точно этот плей-офф не видел другого полевого хоккеиста, который бы в такой степени преображал игру своей команды.
Иван Барбашёв («Вегас Голден Найтс»)
Барбашёв начинал сезон в «Сент-Луисе», чьи шансы на Кубок Стэнли удивительным образом таяли с каждым днём. Переход в «Вегас» пошёл россиянину на пользу, здесь он обрёл место в первом звене и взял на себя обязанности по «перемещению рояля». При этом Барбашёв эффективен не только в оборонительных действиях: в 17 матчах форвард набрал 15 очков, в их числе несколько блистательных передач.
Похоже, защитник «Калгари» Никита Задоров проголосовал бы в нашем рейтинге именно за Барбашёва. «Идеальный игрок для плей-офф. Когда «Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли, это было лучшее четвёртое звено в лиге, они тогда весь «Бостон» перебили. Вот и сейчас он здорово играет за «Вегас», — говорил Никита о соотечественнике.
Джонатан Маршессо («Вегас Голден Найтс»)
32-летний канадец слегка проспал начало плей-офф, но, когда очнулся, стал важным фактором успехов «Вегаса». Маршессо буквально «прибил» «Эдмонтон», за последние четыре матча серии выбив последовательно дубль и ассистентский и снайперский хет-трики. В противостоянии с «Далласом» Джонатан чуть снизил темп и всё равно остался в графике свыше одного очка за игру. Кроме того, нападающий остаётся невероятно важным элементом своей команды при построении обороны.
Александр Барков («Флорида Пантерз»)
На один вечер Александр Барков стал кумиром Уэйна Гретцки, и только этот факт может стоить дороже любых наград.
На финише серии с «Каролиной» финский форвард получил травму, его участие в следующих матчах под вопросом. Тем не менее Барков сделал уже достаточно, чтобы претендовать на титул самого ценного хоккеиста плей-офф. На фоне подвигов Бобровского блекнет всё то, что для обороны его ворот делают другие «пантеры». Последние годы голкипер находился в эпицентре разваленной защиты и подвергался жесточайшей критике за невыразительную игру. Однако весной «Флорида» перестроилась и навела порядок на своей половине площадки. В том, что это случилось, велика заслуга именно Баркова. Двусторонний нападающий отлично «сцепляет» оборону и атаку, в то же время не забывая регулярно набирать очки.
Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»)
«Я увидел хоккеиста мирового класса, который изменил ход игры. Вот что я увидел», — защитник «Вегаса» Алекс Пьетранжело коротко и ёмко высказался о Джеке Айкеле после одного из матчей с «Далласом». И, действительно, превосходство Айкела над подавляющим числом игроков трудно не заметить. Техничный и умный форвард, он выделяется в каждой смен, хотя и не делает результат так часто, как ждут от хоккеистов такого плана. Айкел не забивал с середины мая, но всё равно смог досадить обороне «Далласа» — ювелирными передачами. Если «Вегас» возьмёт Кубок Стэнли и все его одноклубники проведут серию более-менее ровно, без невероятных взлётов, то Джек вполне может оказаться новым хозяином «Конн Смайта» — просто за счёт своего почти эксклюзивного статуса в лиге.
Вильям Карлссон («Вегас Голден Найтс»)
В дебютном сезоне «Вегаса» Вильям Карлссон озарил лигу впечатляющей вспышкой, забросив ровно полсотни шайб. Лето прошло, и вспышка угасла: Карлссон превратился в довольно среднего хоккеиста со средней статистикой. Однако в этом плей-офф швед внезапно переживает ренессанс: в активе форварда уже 10 голов — это лучший результат в недолгой, но насыщенной истории «Голден Найтс». Любопытно, что за регулярный чемпионат Карлссон настрелял немногим больше — 14 шайб.
Эдин Хилл («Вегас Голден Найтс»)
Вратарём «Вегаса» восторгаются гораздо меньше, чем его визави из «Флориды». Но скорость и дерзость, с которой он проник в основу финалиста Кубка Стэнли, поражают. Эдин Хилл воспринимался в роли бэкапа, а в первого номера превратился только после травмы Лорана Броссуа. 27-летний голкипер даёт партнёрам возможность не оглядываться на последний рубеж с тревогой. Он отлично пользуется внушительными габаритами, играет спокойно и уверенно, а количество его ошибок можно пересчитать по пальцам одной руки.
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