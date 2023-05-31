Бобровский или его американский друг — кто станет самым ценным игроком плей-офф НХЛ?

Основная побочная интрига финала НХЛ — кто выиграет приз лучшему игроку плей-офф. Накануне старта решающей серии самые разные североамериканские журналисты составляют рейтинги претендентов на «Конн Смайт Трофи». И это тот случай, когда мнение сотрудников СМИ играет значение, а не просто сотрясает воздух. Обладателя «коня», как иронично называют приз в России, определит голосование членов Ассоциации спортивных журналистов — оно состоится сразу по завершении последней игры плей-офф.

«Чемпионат» идёт по альтернативному пути и предлагает принять участие в голосовании своим

читателям. Для выбора используйте стрелки ▼▲.

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.

За 58 лет существования «Конн Смайт» лишь в пяти случаях доставался хоккеисту команды, проигравшей в финале, а игроки, вылетавшие до «золотой» серии, не получали награду никогда. Поэтому останемся реалистами и предложим вам выбор только из тех, кто продолжает борьбу за Кубок Стэнли.