Кто такой новый тренер «Вашингтона»? Он старше Овечкина лишь на четыре года

Большинство тренеров, которые работали с «Вашингтоном» Александра Овечкина, объединяет одно — для них это была первая работа в НХЛ в качестве главного тренера. Когда Ови пришёл в «Кэпиталз», клуб ещё сохранял Глена Хэнлона, которого назначали под перестройку и слив сезона. Брюс Будро, превративший «Вашингтон» в одну из самых атакующих команд конца нулевых, до назначения работал только в низших лигах. Дэйл Хантер десяток лет провёл в юниорском «Лондоне», а Адам Оутс и Тодд Рирден были ассистентами.

Лишь два раза командой Овечкина руководил опытный тренер. Барри Тротц помог Александру перестроить игру и в результате привёл клуб к Кубку Стэнли, Питера Лавиолетта, у которого есть репутация тренера, быстро дающего результат, назначали явно с прицелом на «последний поход» — однако ставка не оправдалась. В результате «Кэпиталз» назначили Спенсера Карбери — 41-летний тренер, который в прошлом году входил в штаб «Торонто», стал самым молодым тренером НХЛ прямо сейчас.

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В отличие от нескольких прошлых назначений «Вашингтона», которые происходили слегка впопыхах (то же повышение Будро вполне могло оказаться и временным), приход Карбери выглядит логичным. Тренер давно фигурировал в списках тех тренеров, кто в ближайшем будущем получит работу в НХЛ, — по словам инсайдеров, «источники в лиге считают, что его назначение главным тренером — лишь вопрос времени». В прошлом году Карбери проходил собеседования в «Бостоне» и «Сан-Хосе»: ну а сейчас, судя по всему, он был приоритетом для «Вашингтона».

Карьера Карбери типична для специалистов «новой волны»: в качестве игрока новый босс «Вашингтона» не поднялся выше ECHL, хотя и на этом уровне не выделялся. Сразу после окончания игровой карьеры в 29 лет он стал помощником главного тренера «Южной Каролины» — клуба, который был фармом фарма «Вашингтона». Хотя хорошие юниоры из системы «Кэпиталз» редко доезжали до такого уровня (кроме разве что вратарей), Карбери по должности контактировал с «Вашингтоном», и там могли заметить успехи человека, в 33 года выигравшего приз лучшему тренеру ECHL.

Спенсер Карбери Фото: nhl.com

После короткого периода работы в юниорской лиге и помощником тренера фарма «Бостона» Карбери снова вернулся в систему «Вашингтона» — руководить фармом «столичных». Это была не самая лёгкая работа: «Херши» в предшествующем назначению сезоне очутился на последнем месте в дивизионе. Такое положение было логично с учётом того, что стремившийся к победам «Вашингтон» обменял большинство проспектов, которые могли бы играть в АХЛ. В первый же год под руководством нового тренера «Херши» набрал на 25 очков больше.

«Карбери досталась в наследство разваленная команда, и он стал менять её идентичность. «Херши» должен был стать командой, против которой было бы сложно играть, которая должна быть быстрой в каждом моменте игры. Первые матчи при новом тренере были неудачными, но Карбери держал коллектив вместе и заставлял игроков чувствовать ответственность за принятие решений, урезая их игровое время, в случае если они неправильно выполняли игровое задание.

Молодые игроки показали прогресс: когда их игра стала улучшаться, они получили больше доверия и игрового времени от Карбери. Илья Самсонов выглядел голкипером, которому нужно время в ECHL, но снова стал играть как хоккеист, который был выбран в первом раунде драфта. «Херши» набирал очки в 17 матчах подряд, побив рекорд клуба», — писал о Карбери сайт болельщиков «Вашингтона» Nova Caps.

В укороченном и искорёженном из-за ковида сезоне-2020/2021 «Херши» выиграл 24 из 33 сыгранных матчей и мог бы побороться за чемпионство, если бы АХЛ решила проводить плей-офф. Успешный молодой тренер стал целью для других клубов НХЛ — и «Вашингтон» очень хотел оставить Карбери в системе клуба, подняв ему зарплату в «Херши». Однако тренер принял предложение «Торонто», где вошёл в штаб Шелдона Кифа, отвечая за форвардов и большинство.

Казалось бы, легко управлять большинством команды, где есть «большая четвёрка» суперфорвардов. Однако до Карбери спецбригада «Торонто» была 16-й в лиге, а при новом тренере стала лучшей. В прошлом году пятёрка «листьев» стала второй, проиграв только историческому большинству «Эдмонтона». Как отмечали журналисты, если раньше пятёрка «Торонто» полагалась только на бросок Мэттьюза, то с приходом нового тренера розыгрыш лишнего стал намного более динамичным и вариативным.

Спенсер Карбери Фото: AP/TASS

В этом межсезонье Карбери уже успел пройти собеседования в «Анахайме», «Нэшвилле» и «Рейнджерс», однако вернулся в систему команды, которая ему прекрасна знакома. Лавиолетта критиковали за то, что он медленно вводил в основу молодых игроков из фарм-клуба — что ж, Карбери прекрасно знает большинство хоккеистов, на которых ему надо будет полагаться. Это касается и первораундника Коннора Макмайкла, и белорусского таланта Алексея Протаса, и уже показавших себя на уровне НХЛ защитников Расмуса Сандина и Мартина Фегервары.

Кроме того, конечно же, Карбери придётся разбираться и с большинством, которое потускнело в последние годы. Несмотря на то что новый босс «Вашингтона» на старом месте добился впечатляющего успеха в постановке «5 на 4», главные тренеры в НХЛ обычно делегируют это помощникам. «Вашингтону» надо будет искать нового ассистента по большинству — команду покинул Блэйн Форсайт, который занимался этим почти полтора десятка лет.

Теперь вопрос в том, что хочет увидеть от Карбери руководство «Вашингтона» — публично оно говорит о том, что не собирается гнаться за одним лишь рекордом Гретцки. Новому тренеру надо будет и вводить в состав свежую кровь, и одновременно держать команду конкурентоспособной, пока старый костяк ещё в строю. Больше о перспективах «Вашингтона» будет понятно летом, когда команда поработает на рынке свободных агентов — возможно, ещё и обменяет кого-то из тех, кто в последние годы перестал прогрессировать.