Русский форвард — один из героев «Вегаса». Трудяга Барбашёв идёт за вторым Кубком Стэнли

Какие-то приобретения на дедлайне НХЛ, которые казались классными, себя в плей-офф не показали. Какие-то себя проявили, но этого не хватило, чтобы дотащить команду до главных матчей сезона — например, Евгений Дадонов в «Далласе». Иван Барбашёв изначально казался человеком, который точно подойдёт игровой философии «Вегаса» — и русский форвард вписался в первое звено «рыцарей» как влитой, набрав 15 очков за 17 матчей.

Никита Задоров уже дал соотечественнику высочайшую оценку. «Идеальный игрок плей-офф — Ваня Барбашёв. Когда «Сент-Луис» выиграл кубок, это было лучшее четвёртое звено в лиге, они тогда весь «Бостон» перебили. Вот и сейчас он здорово играет за «Вегас». Когда у тебя такое четвёртое звено, ты знаешь, что оно будет биться, бороться», — говорил защитник «Калгари» в интервью.

Такой карьерный путь предрекали Барбашёву ещё перед драфтом. «В не такой уж далёкой перспективе Барбашев-младший – российский Джонатан Тэйвз», — коллеги не боялись давать форварду такие громкие сравнения летом 2012-го, когда капитан «Чикаго» был, без сомнения, лучшим оборонительным форвардом лиги. Обратите внимание на «младший» – тогда уже был известен старший брат Сергей, который выиграл серебро МЧМ и наигрывался Юлиусом Шуплером в ЦСКА до эпохи больших денег, где рядом были Кучеров, Гусев и Ожиганов.

Отец Барбашёвых считает, что карьеру Ивану спасло то, что он уехал в Северную Америку рано: Сергей после прихода Вячеслава Буцаева, по версии Барбашёва-старшего, стал получать исключительно утилитарную роль в четвёртом звене. Иван стал играть в «Монктоне» из лиги Квебека уже в 16 лет, не проведя ни одного матча во взрослых лигах России. В Канаде у него были русские партнёры: сначала Дмитрий Яшкин, который был чехом лишь формально (форварды продолжили дружить и в «Блюз»), а потом Владимир Эдуардович Ткачёв. Связка Ткачёв — Барбашёв считалась ведущей в сборной 1995 г.р., но на МЧМ омский технарь, в отличие от партнёра, не попал.

Иван Барбашёв Фото: AP/TASS

Хотя Барбашёв далеко не сразу стал игроком основного состава «Сент-Луиса», в клубе хвалили его бойцовские качества. Мартин Бродер, который несколько лет назад был ассистентом генменеджера «Блюз», говорил: «Все думают о русских, что эти парни могут поднимать всех подряд лишь одними пальцами и бросать шайбу со скоростью более 160 км/ч. А Барбашёв более совершенный игрок. У него определённо есть мастерство, но ещё он по-спортивному злой».

Долгое время Барбашёву мешала закрепиться в основном составе его нестабильность, но к старту сезона-2018/2019 он выиграл борьбу за позицию в четвёртом звене. Подняться выше было трудновато с учётом того, что летом 2018-го «Сент-Луис» выменял Райана О’Райлли и выиграл борьбу за Тайлера Бозака, закрыв высокооплачиваемыми центрами две позиции в топ-9. Итоговое падение той команды на дно таблицы к Новому 2019 году было сенсационным — и Крэйг Берюбе, как известно, исправил это.

В плей-офф тренер «Блюз» фактически с нуля собрал четвёртое звено, поставив к Барбашёву двух шведов — только закрепившегося в основе Оскара Сундквиста и опытнейшего Александра Стина, который в лучшие годы стабильно входил в топ-3 команды по результативности. Опытный игрок не обиделся из-за такого понижения по составу и давал этому звену креативность, в то время как Барбашёв и Сундквист давали скорость и мощь. В одном из матчей серии с «Виннипегом» Иван сделал десять силовых.

«Эти три парня отлично играют в меньшинстве, забивают для нас важные голы. Если вы хотите, можете называть их четвёртым звеном, но их роль куда важнее», — говорил Брэйден Шенн в том плей-офф. Кроме того, именно звено Сундквиста чаще всего выходило против первой тройки «Бостона» в финале, и в равных составах игроки тройки Бержерона ограничились лишь одним голом за семиматчевую серию.

После успешного плей-офф карьера Барбашёва далеко не сразу взмыла вверх: например, в ковидном сезоне-2021 у него лишь 12 очков в 38 матчах, но это во многом было связано с травмой голеностопа и операцией. «Сент-Луис» тем не менее защитил русского форварда на драфте расширения, и через год Иван набрал 60 очков, при этом он был эффективным в любых сочетаниях с разными партнёрами. В этом году «блюзмены», вполне возможно, хотели бы продлить игрока сразу — но команда обновляется на ходу, получила за «аренду» под плей-офф от «Вегаса» молодого талантливого игрока и теперь может подписать контракт с ним летом, когда Барбашёв станет свободным агентом.

Иван Барбашёв Фото: AP/TASS

«Вегас» почти сразу же нашёл Ивану место в составе — в звене рядом с Джеком Айкелом и Джонатаном Маршессо. Команде, которая ставит на форчек и «грязные» голы, крайне нужен был игрок, который мог бы не только отбороться, но и сыграть умно в нужный момент. «Против него ужасно трудно играть, он трудолюбивый парень, который создаёт пространство», — сказал журналистам Маршессо. «Он постоянно лезет на пятачок, хорош в прессинге — даёт нам то, чего мы и ждали», — кратко высказывался Брюс Кэссиди.

В плей-офф Барбашёв делает то, что и многие игроки — подставляет на пятаке, создаёт давление, идёт в форчек — но разница в том, что Иван делает это хорошо, при этом используя ещё и хоккейный IQ в комплекте с неплохим кистевым броском. В одной голевой атаке Иван может отобрать шайбу, сделать пас и поехать на пятак в ожидании возможного добивания. Однако карта бросков показывает, где Иван создаёт основную опасность — и это всё-таки пятак.

Карта бросков Ивана Барбашёва

Звено Барбашёв — Айкел — Маршессо — самое результативное из тех, что продолжает играть в плей-офф: у этой тройки 4,7 гола в пересчёте на 60 минут, лучше в этом Кубке Стэнли была лишь тройка Бенирса из «Сиэтла». Кроме того, в серии с «Далласом» это звено успешно закрыло тройку Сегина, против которой в основном выходило (0 шайб в равных составах), а серией ранее просто уничтожило звено Драйзайтля (4:0 по голам лишь за полчаса игрового времени друг против друга).

Немаленькую роль в этом сыграл Барбашёв. Партнёры говорят о нём просто — это игрок для больших матчей. В 2019-м он это уже доказал, и до второго перстня в карьере осталось лишь четыре победы.