Работал в России и вывел «Флориду» в финал Кубка Стэнли. В чём секрет Пола Мориса?

В ночь с субботы на воскресенье по Москве в НХЛ стартует главная серия сезона. За Кубок Стэнли поборются «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз». Победитель впервые в своей истории поднимет над головой заветный трофей. Фигуру главного тренера «пантер» – канадского специалиста Пола Мориса – мы обсудили с бывшим главным тренером «Металлурга» Ильёй Воробьёвым, который в сезоне-2012/2013 входил в тренерский штаб Мориса в Магнитогорске. Нами были обозначены ключевые темы, а Илья Петрович разобрал каждую из них в формате монолога.

Каким Морис был, когда работал в «Металлурге»

— Сперва в России у меня был годовой опыт работы тренером с отцом (заслуженным тренером России Петром Ильичом Воробьёвым. – Прим. «Чемпионата») в Ярославле. Сложный год, год трагедии. Следующий – 2012 год – я начал в Магнитогорске рядом с Полом Морисом и его тогдашним помощником, одним из лучших вратарей в истории «Питтсбурга» Томом Баррассо.

Они для меня были новыми людьми из НХЛ, из другого мира. Это фанатики своего дела, которые рано встают и первыми приезжают на работу, 24 часа в сутки ведут разговоры только о хоккее. Обсуждались мельчайшие детали, например, расположение клюшек на льду в обороне. На тот момент такие вещи в российской тренерской школе отсутствовали, это сейчас они есть. Было очень интересно.

Как Морис общался с тренерским штабом и хоккеистами

— С тренерами у команды был языковой барьер. Те ребята, которые знали английский язык, говорили напрямую, а так всё шло через меня. С администрацией аналогично, я работал по 24 часа и получал удовольствие. Общение шло очень серьёзно, но, конечно, где-то проскакивали шутки. Хотя североамериканский и российский юмор сильно различаются. С игроками Пол вёл себя спокойно, на лавке мог вести строже, а потом разрядить обстановку, кого-нибудь подколоть и сказать: «Слушай, тебе на пятаке было бы неплохо с ним разменяться, чтобы он нам не забивал».

Пол Морис и Илья Воробьёв Фото: из личного архива Ильи Воробьёва

Как Морис коммуницировал с лидерами и звёздами

— Сезон-2012/2013 надо разделить на несколько частей из-за локаута. Три четверти состава у нас поменялось, стали омолаживаться, осталось несколько человек, включая суперзвезду Сергея Мозякина. Плюс нынешний одноклубник Кирилла Капризова норвежец Матс Цуккарелло никак не мог договориться со своим клубом в НХЛ и тоже пополнил наши ряды. Мы подключали большую группу молодёжи: Шенфельда, Потехина, Косова, Здунова, Антипина, Терещенко. В общем, перестраиваемся, начало сезона, молодая рабочая команда.

Вдруг случается локаут, в сентябре приезжают Малкин, Гончар, Кулёмин и Райан О'Райлли, который сейчас в «Торонто». Морис знал, что делать, он с 28-30 лет работал тренером в НХЛ. Пол очень чётко понимал, что это звёзды, и сразу сообразил, как их использовать. Например, Евгений Малкин и в большинстве, и в меньшинстве получал много времени. У «Металлурга» стало под 80% владения шайбой с приездом ребят из НХЛ. Наша первая пятёрка: Гончар – Антипин, Мозякин – Малкин – Кулёмин.

Чему лично Воробьёв научился у Мориса, что почерпнул для себя

— Что тренер — это работа 24 часа в сутки. Важны детали, разбор игр. Ты постоянно пытаешься стать лучше, иначе можно остановиться и не двигаться в развитии. Тогда тебя моментально обгонят, это быстро происходит. Все тренеры развиваются. Хоккей меняется очень быстро, нужно идти нога в ногу с ним.

Расскажу одну историю. Сидим в тренерской, разбираем игру. Пол говорит, что вот над этим компонентом надо поработать. Я, конечно, с уважением, идёт начало сезона. Аккуратно говорю: «У отца есть похожее упражнение на эту тему, может, оно подойдёт». Пол посмотрел на меня и отвечает: «О, класс, лови ещё одну вещь». Нарисовал свою фишку и заявляет: «Теперь она твоя. И запомни: если ты у другого тренера что-то не подсмотрел и не спёр – ты плохой тренер. Только никому не говори, что это у тебя от кого-то другого, это всё время должно быть твоё».

Пол Морис и Илья Воробьёв Фото: из личного архива Ильи Воробьёва

В чём главные сильные стороны Пола

— Психология, интересное видение игры. Запомнилось то, как он из ребят, в том числе из звёзд, выжимал все соки, буквально максимум вытаскивал из них. И парням, что очень важно, всё это нравилось, они работали с удовольствием.

Можно ли сравнить Мориса с Кинэном

— Нет, это абсолютно разные тренеры.

Какой хоккей Морис ставил «Металлургу» и какой ставит сейчас «Флориде»

— Хоккей поменялся. И я снова вернусь к тому, что с сентября месяца мы должны были играть молодой задорной командой со звёздами Мозякиным и Цуккарелло, а в середине сентября превратились в команду с топовыми пятёрками, которую сложно остановить.

Даже площадку возьмите: в то время она была большой, сейчас стала маленькой. Морис в большей степени ставил североамериканский хоккей, без возврата, без закатов. Тогда на больших площадках всё это проходило, а теперь, конечно, нет. Пол убыстрял всё, что мог.

Что касается «Флориды», то команда в регулярном чемпионате лишь 30% времени находилась в зоне плей-офф. Очень сложный сезон, ребята поверили в систему. Фантастически играет Сергей Бобровский, нашедший свою лучшую игру после Кубка мира и двух завоёванных «Везин». Шикарно выглядит Мэттью Ткачук, «Пантерз» явно угадали с обменом. Саша Барков тоже большой молодец. Могу выразить большое уважение Полу Морису и его команде.

В чём заключается основная философия методов работы Мориса

— Всего понемножку. Важен коллектив, ведь в том же «Виннипеге» у Пола были непростые времена, с Патриком Лайне они не совсем понимали друг друга. Пол — нормальный солидный мужик. Я смотрю на него не как игрок, а как тренер. Он солидно выглядит во всех отношениях. В неформальной обстановке тоже располагает к себе.

С чем, по мнению Воробьёва, связан прорыв Мориса в НХЛ

— Это его второй финал Кубка Стэнли. В его «Каролине» тогда выступал Род Бриндамор, которого он сейчас обыграл в плей-офф в тренерском противостоянии. Пол рано закончил играть в хоккей из-за травмы глаза, рано стал тренером, начинал с низших лиг, рано забрался наверх. Кстати, 10 лет назад он надевал очки не из-за плохого зрения, а из-за того, что видел только одним глазом. Страховался, чтобы не дай бог ничего не случилось со вторым.

Я был бы очень рад его чемпионству, как и, повторюсь, чемпионству Сергея Бобровского и Саши Баркова. После года в «Магнитке» Морис мне сказал, что стал больше понимать русских ребят. Ведь здесь и в НХЛ совершенно разная обстановка, язык. В НХЛ всё требуют сразу, а если не выполняешь, тебя отсеивают, если ты не суперзвезда. Сейчас Пол понимает, что в каких-то моментах в НХЛ русским надо было давать побольше времени, чтобы они раскрылись.

Ожидания от финала «Вегас» — «Флорида»

— Буду болеть за «Флориду», следить за Сергеем Бобровским, с огромным уважением отношусь к нему. У нас были короткое знакомство и работа на Кубке мира, я потом даже сохранил тренировочное видео Сергея и передал его на тот момент тренеру вратарей «Металлурга» Сергею Звягину. Бобровский — большой профессионал, вратарь, человек. И, конечно, поболею за Пола Мориса, так как мы работали вместе. Рассчитываю увидеть интересный финал, хотя в НХЛ никогда ничего не предугадаешь и не узнаешь, чем всё закончится.