«Салават» задолжал игрокам почти 300 млн рублей. Что происходит в башкирском гранде?

«Салават Юлаев» не успел закрыть долги по зарплатам хоккеистов за предыдущий сезон. Задержка в расчётах достигла трёх с половиной месяцев. Первые — неофициальные — сообщения о финансовых проблемах в клубе поступили 10 апреля. «После окончания каждого сезона в «Салавате Юлаеве» есть техническая задержка зарплаты, перед открытием нового финансирования. Никто в клубе, в том числе игроки, из-за этого не паникует», – говорили анонимные источники.

Три дня спустя президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил информацию, поспешив, впрочем, успокоить публику: «Мы получили подтверждающие документы, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены».

Оформление «подтверждающих документов» оказалось пустой тратой бумаги, что, как ни парадоксально, устроило обе стороны. Несмотря на то что «Салават» не уложился в установленные сроки, лига на две с половиной недели погрузилась в пучину молчания. Лишь 17 мая КХЛ приняла решение о санкционных мерах, запретив клубу регистрировать новые контракты.

Забавно, что де-факто это вето не действует: уже на следующий день уфимцы объявили о переходе Александра Самонова. По словам вратаря, клуб предложил «долгосрочный контракт». Формально соглашение не подписано и не известны его точные сроки, но на официальном сайте лиги Самонов числится в качестве игрока «Салавата Юлаева».

18 мая, комментируя трансфер Самонова, генеральный директор клуба Ринат Баширов коснулся и самой острой темы: «У нас всё нормально. Думаю, на следующей неделе уже все долги погасим. Мы не волнуемся, у нас нет никаких проблем. Да, ситуация неприятная, но она не говорит о том, что денег в клубе нет».

По данным различных российских изданий на август 2022 года, зарплатный фонд «Салавата» на сезон составлял 633 млн рублей, значит за 3,5 месяца игроки недополучили в общей сложности почти 277 млн рублей без учёта бонусов. По информации «Бизнес Онлайн», зарплату не получают не только хоккеисты, но и рядовые сотрудники организации.

«Салават Юлаев» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Деньги не поступают на баланс «Салавата», потому что — барабанная дробь! — ни формальный спонсор «Салавата» («Фонд социальных и целевых программ»), ни фактический («Башнефть», придаток «Роснефти») их не перечисляют.

С финансовыми преградами юлаевцы сталкиваются не впервые. Три года назад долги «Салавата» достигли 600 млн, но выбраться из них удалось куда меньшей кровью. Клуб взял кредит у инвестирующего в различные башкирские предприятия «Регионального фонда», отдав в залог стадион «Тороса» в Нефтекамске. Зарплаты клуб погашал кредитными деньгами, а кредит отдавал с помощью спонсорских вливаний, которые со временем всё-таки поступили.

Этой весной «Салават» пытался провернуть аналогичный манёвр, утверждает «Бизнес Онлайн», однако «Региональный фонд», равно как и другие крупные государственные организации, отказался предоставлять средства. В издании сообщают, что блокировке кредитов способствовал премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. Сын Назарова — Денис — является не только депутатом Курултая, высшего законодательного органа республики, но и вице-президентом Единой хоккейной лиги Башкортостана. Местные СМИ предполагали, что после сенсационного вылета «Салавата» из плей-офф КХЛ от «Адмирала» в республике обсуждали смену руководства клуба, и именно Назаров-младший рассматривался как возможный преемник Баширова. В таком разрезе длительная задержка в перечислении спонсорских средств и отказ в выдаче кредитов выглядят как попытка Назаровых всё же забрать клубную власть, выставив прежних управленцев неэффективными.

В то же время Баширову, несмотря на кулуарную борьбу и трансферный бан от КХЛ, удалось серьёзно усилить команду. «Салават» договорился не только с одним из сильнейших голкиперов лиги Самоновым, но и, например, с лучшим снайпером «Сибири» Александром Шаровым. Кроме того, менеджеру удалось вернуть домой стабильного защитника Алексея Василевского и сохранить Александра Хмелевски.

Вот только с непогашенными долгами селекционные успехи уфимцев могут быть обесценены, а КХЛ, вполне возможно, применит к башкирскому клубу более серьёзные санкции, если ситуация не будет исправлена.