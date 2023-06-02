«Его увели ради собственной безопасности». Новые подробности скандального дела Ничушкина

Свежее видео по ситуации Валерия ещё сильнее сгустило туман тайны. Что же случилось с хоккеистом и как он связан с украинкой из России?

В НХЛ случился очередной информационный взрыв, связанный с Валерием Ничушкиным. Спустя почти месяц тишины с последних обновлений по делу о пьяной женщине, найденной в номере, в котором якобы поселился форвард «Колорадо», появилось видео с пострадавшей. Что же на нём такого и почему теперь многие фанаты и журналисты беспокоятся за будущее Ничушкина?

Запись, опубликованная Департаментом полиции Сиэтла, демонстрирует кадры с нательной камеры офицеров Джошуа Найта и Райана Бикрофта, приехавших на вызов в местный отель, где располагались игроки «Эвеланш» во время плей-офф. На видео показано, как врач «Колорадо» Брэдли Чангстрём говорит офицеру, что в одном из номеров найдена 28-летняя женщина — её нашли за полтора часа до того, как в службу 911 поступил звонок о необходимости медицинской помощи. Чангстрём продолжил, сообщив, что представители «Эвеланш» «попытались развести их по разным номерам». По словам журналиста The Seattle Times Джеффа Бейкера, под «ними» врач имеет в виду Ничушкина и женщину. После этого россиянин ушёл в сопровождении начальника службы безопасности команды.

«Мы пытались вытащить её из номера, — сказал Чангстрём Найту. — Но она была сильно пьяна. Очевидно, что я беспокоился за её безопасность, поэтому просто не мог отправить её на такси».

ВИДЕО

Чангстрём также добавил, что он был с женщиной в номере или стоял за её дверью в течение «полутора-двух часов», прежде чем персонал команды привёл её в вестибюль отеля, чтобы дождаться прибытия помощи. В ранее опубликованных отчётах говорилось, что службам экстренного реагирования потребовалось около пяти минут, чтобы прибыть после звонка в службу 911 в 15:20 по местному времени.

Врач добавил, что не может объяснить, что произошло в «предшествующие 12 часов до этого» и как долго женщина находилась в комнате с Ничушкиным. Нападающий «лавин» не присутствовал на утренней раскатке команды — примерно за четыре часа до звонка в службу экстренной помощи.

Затем, по словам Чангстрёма, женщину на каталке доставили из вестибюля отеля к машине скорой помощи, но в какой-то момент она попыталась спрыгнуть с неё — это и послужило причиной вызова полиции. Пострадавшую также «пытались одеть» хоть во что-то, однако она вела себя агрессивно и даже ударила врача по руке. Чангстрём также добавил, что, по словам женщины, она не могла найти свою кредитную карту.

Офицер Найт спросил врача о Ничушкине. Чангстрём ответил, что россиянина в отеле «уже нет» и что он ушёл с директором службы безопасности команды Джоном Бурбахом — полицейским в отставке из Денвера. На вопрос Найта, имело ли место какое-либо преступление в номере, Чангстрём ответил отрицательно. Затем он добавил, что у него есть более подробная информация о «медицинском состоянии» Ничушкина в тот день, но он хотел бы оставить её конфиденциальной.

Затем аудиозапись была отредактирована на девять секунд, но в одной из частей видео Найт резюмирует разговор для начальника по полицейскому радио: «Его увели ради собственного здоровья и безопасности».

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Стоит напомнить, что в команде особо не говорили на тему ситуации пропавшего в разгар плей-офф Ничушкина, хоть главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар и сообщил, что поддерживает связь с игроком. Поэтому сведения появлялись в основном из официальных источников — отчётов полиции и пожарной службы Сиэтла. Информация, полученная после первых запросов, сделанных в службу 911, не раскрывала, что именно послужило причиной плохого состояния женщины. Офицер Найт, в свою очередь, на опубликованном видео говорит напарнику: «Это могли быть наркотики или что-то подобное».

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Другой персоной, попавшей на запись, стал лейтенант полицейского управления Денвера Тодд Фуллер, работающий в службе безопасности «Колорадо» и помогавший врачу Чангстрёму одевать женщину. Представитель «Эвеланш» дал Найту свою визитную карточку и сообщил, что Ничушкин уже покинул отель в сопровождении Бурбаха. Во время разговора Фуллеру позвонил сам Бурбах, после чего, завершив звонок, Тодд подтвердил офицеру, что они с россиянином уже уехали из отеля. Найт спросил, был ли Фуллер свидетелем какого-либо преступления в номере, на что тот ответил: «Нет», — добавив: «Вы видели мою визитку, верно?», отсылая к тому, что он и сам офицер полиции.

Валерий Ничушкин и Александр Георгиев Фото: Jack Dempsey/AP Photo/ТАСС

Позже Фуллер добавил, что инцидент был «скорее вопросом детоксикации», чем местом преступления, и что женщина «колебалась между сотрудничеством и воинственностью».

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На кадрах из машины скорой помощи женщина говорит другому офицеру, Бикрофту, что родилась на Украине, но приехала в США из России как студентка колледжа. Когда её спросили, где она учится, она несколько раз ответила: «Университет Аризоны». Тем не менее офицер, судя по всему, слабо её понял, позже сказав своему коллеге, что женщина не может назвать своё учебное заведение.

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Она также несколько раз настаивала на том, что мужчина, находившийся с ней в отеле, забрал её паспорт, указывая из машины скорой помощи на отель и говоря: «Проверьте камеры [наблюдения]», — имея в виду, что они докажут её правоту. Она также неоднократно спрашивала сотрудников полиции и персонал скорой помощи, «сколько денег» им дали, чтобы увезти её из отеля.

Как отмечает Бейкер, в конце апреля The Seattle Times направлял ряд запросов в полицию, пожарную службу и 911 о раскрытии информации об инциденте в отеле. Полученные записи были выпущены частями, а опубликованное видео стало последним и наиболее подробным кусочком пазла.

Однако ни в одном из протоколов не указано, что впоследствии произошло с женщиной после того, как её доставили в больницу. Попытки найти её для интервью также не увенчались успехом.

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В США сразу обеспокоились будущим Ничушкина, которое и так тревожило многих болельщиков ещё с апреля.

Бывший журналист Sportsnet Дрю Ливингстоун опубликовал видео в «Твиттере» и написал: «Кадры инцидента с Вэлом Ничушкиным в Сиэтле с полицейской камеры. Не хочу делать поспешных выводов, но это выглядит не очень хорошо для форварда «Колорадо». Мы до сих пор не знаем контекста? Это было бы так, если бы она не сказала, что мужчина забрал её паспорт и что он плохой человек, имея в виду, скорее всего, Ничушкина. Это нехороший знак, тем более что он сразу после этого ушёл.

Он невиновен, пока его вина не доказана, поэтому мы не можем делать поспешных выводов».

Валерий Ничушкин Фото: Frank Gunn/AP Photo/ТАСС

Журналист Colorado Hockey Now Эван Равал так прокомментировал свежее видео: «Оно мало что проясняет с точки зрения того, что произошло с Ничушкиным или где его местонахождение, и вряд ли что-то изменится в ближайшее время. Гигантское облако тайны по-прежнему окружает всю ситуацию, и все отредактированные части [видео] только добавляют ещё больше тайны».

Сложно не согласиться с североамериканским обозревателем. Видео, кажется, только ещё сильнее всё запутало. Тем не менее свежая информация продолжает появляться, и это хороший знак. Значит, за Ничушкина не нужно волноваться, тем более команда поддерживает с ним связь, и мы получим полную картину произошедшего.

Вопрос лишь один: когда это наконец произойдёт?