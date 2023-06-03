Отрабатывают каждый цент и достойны большего. Контракты трёх русских — лучшие в клубах НХЛ

Сразу трое россиян попали в список игроков с лучшими контрактами в своих командах НХЛ в нынешнем сезоне по версии The Athletic. И ещё шестеро оказались в почётных упоминаниях! Кто же эти девять счастливчиков и чем они проявили себя?

Прежде чем обратиться к списку, давайте по традиции сначала обговорим, какие критерии были выбраны для формирования рейтинга. Во-первых, основой стал GSVA — продвинутая статистика, демонстрирующая ценность хоккеиста и учитывающая, помимо классических голов-передач-очков, ещё и такие показатели, как способность вести игру, действия в защите, убийство меньшинства, блокированные броски, выигранные вбрасывания, заработанные на себе удаления. Это влияние на игру перевели в рыночную стоимость и сравнили с кэпхитами. Во-вторых, в контрактах не учитывались бонусы. В-третьих, в список не были включены игроки, проведшие менее 50 матчей или сменившие клуб в ходе чемпионата (поскольку их настоящую ценность подсчитать становится сложнее), а также вратари.

Лучшие контракты россиян в своих клубах НХЛ по версии The Athletic

Александр Барабанов

н. «Сан-Хосе Шаркс»

Кэпхит: $ 2,5 млн. Оставшийся срок: один год. Средняя полезность GSVA: 1,6.

68 матчей, 47 (15+32) очков, «-30»

Список лучших контрактов «Сан-Хосе» разочаровывает. И он отражает, почему «Шаркс» рассматривают возможность уйти в действительно долгую перестройку.

Барабанов набрал 47 очков в 68 матчах, получая при этом $ 2,5 млн, и это здорово, но всё же не так много. Мэтт Беннинг, ставший вторым, компетентно исполнял свои обязанности на синей линии, а 24-летний Ноа Грегор, занявший третье место, забил 10 голов в 57 матчах, но на этом всё.

Эрик Карлссон, очевидно, провёл выдающийся сезон и был достоин своей гигантской зарплаты в $ 11,5 млн, но как самый высокооплачиваемый защитник в лиге он не сыграл выше этой суммы, если учесть его действия в защите.

Александр Барабанов Фото: nhl.com

Павел Бучневич

н. «Сент-Луис Блюз»

Кэпхит: $ 5,85 млн. Оставшийся срок: два года. Средняя полезность GSVA: 3,3.

63 матча, 67 (26+41) очков, «+14»

В сезоне-2022/2023 у «блюзменов» было всего три хоккеиста, которые выступили лучше, чем предполагают их контракты, и только один из них был лидером — Павел Бучневич. Нападающий провёл сильный год, став единственным форвардом «Сент-Луиса», который в среднем за матч набирал больше одного очка (67 в 63 встречах), но всё после него выглядит очень мрачно.

Павел Бучневич Фото: nhl.com

Андрей Кузьменко

н. «Ванкувер Кэнакс»

Кэпхит: $ 0,95 млн. Оставшийся срок: 0 (договорились о новом двухлетнем контракте с кэпхитом $ 5,5 млн). Средняя полезность GSVA: 3,1.

81 матч, 74 (39+35) очка, «+9»

Кузьменко разбил даже самые оптимистичные ожидания относительно того, на что он способен, перейдя из КХЛ, забив 39 голов за год контракта новичка. Его прибавочная стоимость подскочила примерно на $ 8 млн, что сделало его контракт одним из лучших в лиге в этом сезоне. 27,3% бросков Кузьменко привели к голам, так что в следующем году он, вероятно, не будет столь же продуктивным, но кэпхит в $ 5,5 млн, которые он будет получать по новому контракту, очень разумен, даже если он будет регрессировать.

Достойные упоминания

Сюда мы добавили игроков, которые попали в мини-топ лучших в своих командах, но не заняли первое место.

Валерий Ничушкин

н. «Колорадо Эвеланш»

Кэпхит: $ 6,125 млн. Оставшийся срок: семь лет. Средняя полезность GSVA: 3,5.

53 матча, 47 (17+30) очков, «+15»

Ничушкин занял пятое место в «Колорадо», но отдельных слов не удостоился.

Кирилл Марченко

н. «Коламбус Блю Джекетс»

Кэпхит: $ 0,925 млн. Оставшийся срок: один год. Средняя полезность GSVA: 0,2.

59 матчей, 25 (21+4) очков, «-23»

Кирилл стал третьим в «Коламбусе».

«Марченко забил 21 гол и отдал четыре результативные передачи в 59 матчах, находясь на контракте новичка».

Кирилл Марченко Фото: nhl.com

Артём Зуб

з. «Оттава Сенаторз»

Кэпхит: $ 2,5 млн. Оставшийся срок: 0 (со следующего сезона вступит в силу новый контракт на четыре года и с кэпхитом $ 4,6 млн). Средняя полезность GSVA: 2,1.

53 матча, 10 (3+7) очков, «+2»

Артём занял третье место в команде.

«Лучшим предложением «Оттавы» на синей линии на самом деле был Артём Зуб, чья надёжная оборонительная игра незаменима. Он является вариантом №1 клуба на правом фланге при кэпхите всего $ 2,5 млн и с заслуженным новым долгосрочным контрактом, который вступит в силу в следующем сезоне».

Михаил Сергачёв

з. «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Кэпхит: $ 4,8 млн. Оставшийся срок: 0 (со следующего сезона вступит в силу новый контракт на восемь лет и с кэпхитом $ 8,5 млн). Средняя полезность GSVA: 3,0.

79 матчей, 64 (10+54) очка, «+13»

Михаил стал вторым.

«Сергачёв был лучшим защитником «Тампа-Бэй» в регулярном чемпионате, получая огромное количество минут, показывая высокие результаты на обеих сторонах площадки и набрав 64 очка в последний год контракта, по которому он получил всего $ 4,8 млн».

Михаил Сергачёв Фото: GettyImages

Никита Кучеров

н. «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Кэпхит: $ 9,5 млн. Оставшийся срок: четыре года. Средняя полезность GSVA: 3,9.

82 матча, 113 (30+83) очков, «-2»

Лучший российский бомбардир сезона занял пятое место в «Тампе» и отдельных слов не получил.

Алексей Торопченко

н. «Сент-Луис Блюз»

Кэпхит: $ 0,75 млн. Оставшийся срок: 0 (ограниченно свободный агент). Средняя полезность GSVA: 0,6.

69 матчей, 19 (10+9) очков, «+6»

Алексей стал третьим в составе «Блюз».

«Алексей Торопченко был очень хорош в роли игрока четвёртого звена, он забил 10 голов и показывал агрессивную, силовую игру».