Финал НХЛ начался с судейского скандала. Фанаты «Флориды» в бешенстве от работы арбитров

Претензии имеют право на то, чтобы быть высказанными. Но невозможно всерьёз считать победу «Вегаса» заслугой судей.

«Вегас» с победы начал серию за Кубок Стэнли. Команда Брюса Кэссиди вчистую выиграла третий период, забросив три безответные шайбы. Голкипер «золотых рыцарей» Эдин Хилл совершил 33 сейва, среди которых был один особенно потрясающий – клюшкой. Тем не менее многие фанаты «Пантерз» не считают успех соперников заслуженным. В спортивном сегменте североамериканских соцсетей недовольны судейством.

«Удар локтем, но судьи не заметили этого, как не заметили нарушения «Вегаса» ещё в трёх эпизодах. Никогда не думал, что увижу, как НХЛ превращается в НФЛ и как судьи используются для достижения желаемого результата», – пишет пользователь @JamesWi41139448, глядя на это столкновение, инициированное Иваном Барбашёвым:

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«Арбитры давали «Флориде» все удаления, которые видели. Да, это удар соперника клюшкой. Но они не фиксировали аналогичные удары от «Вегаса», даже несмотря на то, что «Голден Найтс» фолили прямо перед судьями», – присоединяется к критике @rebelcreighton.

У «Пантерз» не было и шанса: как только шайба была вброшена, они играли против команды «Вегас»/судьи», – пишет @ANTONIOEESPARZA.

«Рефери хотят знать, где будет афтепати, когда «рыцари» будут отмечать завоевание Кубка Стэнли», – иронизирует @PeaceLoveDes.

«Судьи тоже достойны того, чтобы поднять кубок над головой», – @Blake29385791 мыслит в том же направлении.

«Судьи» – «Пантерз» – 1-0», – shawnhaines подводит статистический итог.

«Пантерз» отлично сработали в этом матче, даже несмотря на предвзятость судей», – @rebelcreighton нашёл возможность в одном предложении похвалить и поругать.

«НХЛ превращается в НБА, я вижу шоу судей», – делится наблюдениями @ethanbernstein8.

Ещё в одном неоднозначном эпизоде матча участие приняли сразу два хоккеиста «Вегаса». Дело было у борта, что увеличивало опасность и потенциально могло грозить одному из «рыцарей» очень большим штрафом.

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По итогам матча «Флорида» более чем в два раза превзошла «Вегас» по количеству штрафных минут – 46 на 18. Впрочем, этот разрыв был бы гораздо менее внушительным без нескольких дисциплинарных штрафов. В концовке встречи у «Пантерз» сдали нервы, они полезли выяснять отношения на кулаках, и в интервале трёх с половиной минут Мэттью Ткачук, Сэм Беннетт и Радко Гудас схватили каждый по десятке. В отсутствие больших наказаний «Вегас» сыграл бы в большинстве всего на два раза больше.